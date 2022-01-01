Сразу на грядку Раскрываем секрет о том, какие овощи не обязательно выращивать рассадой, чтобы получить хороший урожай Поделиться Твитнуть

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Многие огородники предпочитают не высаживать тыквенные культуры рассадой в теплицы и открытый грунт, поскольку ей требуется больше времени на то, чтобы прижиться на новом месте. Садоводов поддерживают и специалисты. По их словам, огурец, тыква, кабачок, патиссон плохо переносят пересадку, при которой даже небольшое повреждение корневой системы приводит к длительному приживлению рассады, а то и к её гибели.

Рассада тыквенных культур, которую продают на рынках, зачастую извлекается из общего посадочного ящика, и даже с виду хорошо развитая корневая система повреждается. После потери части тонких корешков растение сильно вянет. Пока оно доставляется до грядки, проходит время, оставшиеся корни подсыхают, листья сохнут с краёв. Приживление такой рассады сомнительно, говорят эксперты.

Простой выход из такой ситуации — выращивание рассады в индивидуальной ёмкости. Для быстро растущих сеянцев тыквенных культур семена сразу сажают в большие горшочки объёмом не меньше 0,5 л, без дальнейшей пикировки. Срок выращивания рассады тыквенных культур для открытого грунта составляет 20—25 дней. Для защищённого грунта — 25—30 дней. За этот период у рассады формируется три-четыре настоящих листа, а корневая система полностью заполняет объём горшка. Посадка такой рассады осуществляется по методу перевалки растения, когда корневая система практически не травмируется.

Семена вышеперечисленных овощей можно высевать и непосредственно на место постоянного выращивания. При этом надо помнить, что тыквенные культуры теплолюбивы. Семена начинают прорастать при температуре 15оС. Чем теплее, тем дружнее всходы. Оптимальная температура прорастания семян — 25—26оС. Особенно теплолюбивы тыквенные, пока они маленькие. Поэтому при прямом посеве семян огурца, кабачка в грунт необходимо создать условия, которые позволят дружно прорасти, не замёрзнуть всходам и избежать воздействия ветра. Для этого устраивают тёплые грядки, парнички и другие временные укрытия. Таким образом, в открытый грунт семена огурца, кабачка, патиссона можно высевать уже в конце мая. Задержка в получении первого урожая по сравнению с рассадой будет минимальная, дней пять-шесть.

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