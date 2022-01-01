Вера Гиренко Протягивая руку 15 фондов, где можно найти поддержку и оказать её другим Поделиться Твитнуть

Подборку фондов и организаций, которые помогают мужчинам и женщинам, мы готовили в связи с гендерными праздниками. Когда составляли список, фокусировались на организациях, в которые могут обратиться нуждающиеся в помощи. Но обстоятельства стремительно меняются. Сегодня, прямо сейчас, кажется важным прежде всего помогать. Ведь, как известно, помогая другим — спасаешься сам.

Фото предоставлено фондом "Территория передышки"

Цены на жизненно важное медицинское оборудование, расходные материалы и качественные лекарства продолжают расти. На многое возник дефицит, что-то — уже не достать. Из-за отказа работы PayPal и сложностей с Visa и Mastercard организации потеряли множество своих регулярных благотворителей. В этих условиях фонды стараются делать запасы необходимых препаратов, чтобы продолжать борьбу за благополучие, здоровье, а иногда и жизни своих подопечных.

Если у вас есть возможность помочь, пожалуйста, сделайте это.

5 пермских фондов, которые будут благодарны за вашу помощь прямо сейчас

Пожалуй, самый известный фонд Перми. «Дедморозим» с 2012 года помогает детям-сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Организация занимается не только поиском финансирования для поддержания достойной жизни и здоровья своих подопечных, но и разрабатывает новые технологии помощи детям. В частности, на базе фонда работает агентство «Дедморозим», обладающее лицензией на медицинскую деятельность. Сотрудники этой службы оказывают паллиативную помощь и обеспечивают уход тяжелобольным детям на дому и в стационарах.

Недавно «Дедморозим» открыл эндаумент-фонд — целевой капитал, созданный для долгосрочного финансирования работы проектов и служб организации. Процент от капитала, который никогда не будет потрачен, идёт на развитие команд и инфраструктуры фонда и внедрение в регионе инновационных социальных практик.

Дневной центр для людей в беде «Территория передышки» работает в Перми с 2018 года. Цель организации — помогать людям, оказавшимся в беде или на улице, сохранять человеческое достоинство и возвращаться к нормальной жизни. Здесь нуждающиеся могут привести себя в порядок — бесплатно принять душ и постирать вещи, выпить горячий чай и получить одежду. Кроме того, в центре безвозмездно оказывают юридическую и психологическую помощь.

В качестве пожертвования «Территория передышки» принимает еду, средства гигиены, одежду по сезону, обувь, медикаменты, носки и нижнее бельё. Что нужнее всего подопечным организации прямо сейчас, можно уточнить, написав на e-mail: media@homelessperm.ru.

Кроме того, помочь дневному центру можно, став волонтёром.

Региональная общественная организация «Территория семьи» поддерживает нуждающиеся семьи с детьми в Перми с 2015 года и работает в интересах каждого ребёнка. Среди подопечных организации — неполные семьи, а также семьи, в которых у взрослых есть проблемы с работой, законом или психологическим здоровьем. Каждый месяц помощь получают более ста таких семей со всего Пермского края. «Территория семьи» даёт нуждающимся семьям еду, одежду и другие предметы первой необходимости; оказывает юридическую и психологическую поддержку; предоставляет временное жильё и место для учёбы/работы, а также компьютерный коворкинг.

Фонд помощи бездомным животным «Добрый мир» был создан в Перми в 2014 году. Цель организации — помогать бездомным животным, вести профилактику отказа от них и пропагандировать гуманное обращение с ними. В ведении фонда находятся благотворительное котокафе «Котовский» и приют для кошек «Матроскин», работающий с 2016 года. Это самый большой частный кошачий приют в Пермском крае, рассчитанный на 50–60 кошек, за которыми ухаживают сотрудники фонда. За всё время своей работы «Матроскину» удалось спасти больше 2000 кошек.

Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» работает в Перми с 2014 года. Её главная задача — помочь сделать жизнь детей с инвалидностью яркой, полноценной и счастливой. Для этого «Счастье жить» объединило уже 1245 семей, которые действуют совместно, решая юридические и социальные проблемы на региональном и общероссийском уровне. «Не нужно рассказывать, как нам плохо, — все это знают и так. А вот о том, что можно жить счастливо и что наши дети хотят жить не меньше здоровых детей, знают немногие», — говорит президент организации Анастасия Гилёва.

5 фондов, которые поддерживают женщин

Ежедневно более десятка российских благотворительных организаций оказывают помощь жертвам насилия по всей стране: у большинства кризисных центров есть горячая линия. Наряду с этими организациями в России существуют и фонды, поддерживающие женское здоровье и женские стартапы.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Институт недискриминационных гендерных отношений» — «Кризисный центр для женщин» работает с 1992 года и помогает женщинам, пострадавшим от физического и сексуального насилия, торговли людьми, а также вовлечённым в секс-работу и другие кризисные ситуации. У организации есть горячая линия и онлайн-приёмная, а также бесплатные услуги социального сопровождения женщин, подвергшихся насилию, юридических и психологических консультаций.

Сотрудники центра также представляют интересы пострадавших в суде.

Организация занимается обучением молодых специалистов и организует благотворительные аукционы, выставки, конференции, посвящённые историям женщин, гендерной дискриминации и грамотной помощи жертвам насилия.

Фонд работает с 2002 года в городе Грозном Чеченской Республики и специализируется на проблемах женщин именно этого региона. В частности, здесь занимаются профилактикой привлечения женщин к работе в экстремистских организациях, предоставляют временное жильё потерявшим его или при угрозе жизни и здоровью, а также оказывают психологические и правовые услуги женщинам, находящимся в сложной ситуации, остром психологическом кризисе и ситуации, связанной с разводом.

Руководит работой фонда Либкан Базаева — правозащитница и эксперт по гендерным вопросам.

Консорциум работает с 1993 года. Пока это единственная в России организация, предоставляющая юридическое сопровождение пострадавшим от домашнего насилия на всей территории страны. Её цель — борьба с насилием в семье, гендерное просвещение и отстаивание прав и интересов женщин на законодательном уровне. Организация предоставляет бесплатную юридическую помощь женщинам в случаях дискриминации на работе, невыплаты социальных пособий и домашнего насилия.

На сегодняшний день Консорциум помог более чем 2 тыс. женщин, адвокаты организации провели более 200 дел по всей стране.

Фонд социальных программ и поддержки женщин «Александра» был создан в 2018 году для поддержки женщин, столкнувшихся с проблемами здоровья. В частности, фонд реализует программу «Женское здоровье» по оказанию помощи женщинам с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы. Программа сфокусирована на развитии поддерживающего сообщества женщин с онкологическим диагнозом и профессионализации волонтёрского движения внутри сообщества.

Фонд проводит подготовку равных консультантов — женщин, имеющих опыт жизни с онкологическим диагнозом и необходимые знания для того, чтобы эффективно и квалифицированно консультировать других женщин с теми же проблемами на всех этапах диагностики и лечения. Партнёры программы — медицинские учреждения, с которыми достигнуты договорённости об открытии кабинетов равного консультирования.

В 2020 году импакт-венчурный фонд Zerno Ventures с фокусом на поддержку женщин-фаундеров провёл независимое исследование. Выяснилось, что доля российских стартапов, в которых, по крайней мере, одним из основателей является женщина, составляет 17%, что ниже мирового показателя в 20%, но выше доли женских проектов в европейских странах — 14%. Средний объём инвестиций за 2016–2020 годы в женский стартап в три раза меньше среднего объёма инвестиций в мужской стартап и составляет 0,9 млн долларов.

Основатели фонда решили исправить этот «перекос» и поставили цель — обеспечить 50% проектов с женщинами-фаундерами в инвестиционном портфеле, поддерживая проекты со значительным измеримым социальным эффектом.

Один из стартапов из портфолио фонда — Kinesis, единственная в России компания, которая производит самые лёгкие инвалидные коляски, спортивные карбоновые коляски и коляски для детей от двух лет.

5 фондов, которые поддерживают мужчин

Согласно данным статьи «Мужчина — жертва домашнего насилия: актуальность проблемы в России», которая вышла в 2016 году в научном журнале «Виктимология», в странах Европы мужчины составляют до трети всех жертв семейного насилия. В России, как предполагают авторы статьи, эта цифра составляет около 10–15%, прежде всего потому, что правоохранительные органы и суды часто недооценивают насильственные действия над мужчинами, а сами пострадавшие стараются не обращаться с жалобами, поскольку считают это стыдным.

Тем не менее движение по защите прав мужчин имеет место и в России. Мы объединили организации, которые оказывают психологическую помощь мужчинам.

«Двоеточие» — первый в России кризисный центр для мужчин, пострадавших от насилия в семье и за её пределами. В организации можно получить бесплатную и анонимную психологическую и юридическую помощь. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге, жители других городов могут получить онлайн-консультацию.

На сайте центра есть блог со статьями о том, как распознать насилие.

Фонд помощи жертвам насилия «Птицы» начал официальную работу в 2020 году и практически сразу открыл линию для помощи мужчинам, ставшим жертвами домашнего насилия. По словам директора организации Натальи Никифоровой, «женщин проще представить в роли жертвы, поскольку они физически слабее и по-прежнему нередко финансово зависят от мужчин. В то же время, желая отомстить супругу или партнёру, представительницы слабого пола чаще выбирают момент, когда он не сможет им ответить — например, находится в состоянии алкогольного опьянения или просто спит. <…> Большая часть ситуаций, в которых женщина выступает физическим агрессором, происходят именно на фоне распития алкоголя — чаще всего совместного».

Пострадавшие от насилия мужчины могут написать в Телеграм фонда «Птицы» @ptitsy_man и рассказать о своей проблеме. Специалисты предложат варианты помощи.

Авторы сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», существующей с 2019 года, видят своей главной целью заботиться о том, чтобы личные отношения были безопасными, здоровыми и экологичными. За более чем три года существования его сотрудники помогли более чем 2500 женщинам, которые подверглись домашнему насилию, и пришли к выводу, что с мужчинами тоже нужно работать, потому что их психологические трудности отражаются на женщинах и детях, с которыми они живут. Поэтому в 2021 году в «ТыНеОдна» запустили «НеГорячуюЛинию» — бесплатные телефоны психологической поддержки для мужчин. Позвонив по номеру 8-800-101-65-47, мужчина получит квалифицированную психологическую поддержку в случаях панических атак, тревожности, необходимости проработки стратегии выхода из абьюзивных отношений, потери работы, потери контакта с детьми и других.

Кризисный центр помощи женщинам работает в Астрахани с 1994 года. В 2013 году на его базе был открыт «Папа-клуб» — с подзаголовком «Переосмысленная мужественность». Открыл клуб психолог Максим Русанов. Он подчёркивает, что «Папа-клуб» не только укрепляет роль мужчин в семьях и жизни детей, но и является современным ответом на проблемы отцов.

Практически клуб представляет собой еженедельные встречи для молодых отцов, мужей беременных женщин, отцов-одиночек, одиноких мужчин, будущих и молодых мужей, где проходят тренинги и общение. Эти встречи, по словам автора проекта, помогают мужчинам получить опыт взаимопомощи, укрепиться и обрести уверенность в роли отца, начать практиковать ответственное отцовство.

Кризисный центр помощи женщинам финансируется из муниципального бюджета.

Проект «Мужской разговор» для психологического консультирования авторов насилия в близких отношениях создан на базе петербургского центра «Альтернатива», где более 15 лет работают с мужчинами, проявляющими агрессивное и насильственное поведение в близких отношениях и желающих измениться. Для мужчин, которые пока не умеют управлять своим гневом, здесь проходят индивидуальные и групповые консультации. Для жителей других городов возможны встречи в онлайн-формате. Для профессиональных психологов, которые работают с проблемой мужского насилия, в рамках проекта проходит обучение и супервизии.





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