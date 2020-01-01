Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
К 300-летию Перми документалисты снимут 13 фильмов
Проект Сергея Лепихина завершат его товарищи
«Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» работают над кинопроектом «Пермь как фильм», посвящённым 300-летию Перми. Он включает 13 документальных и игровых картин пермских режиссёров, которые выйдут на экраны летом 2023 года. Большая часть фильмов будет посвящена осмыслению истории города.
Документалист
телеканала «Культура» Валерий Тимощенко и пермский режиссёр Павел Печёнкин
в фильме «Семейный портрет» (12 +) создадут «семейный альбом» города. Фильм
будет основан на кадрах кинохроники, в разные годы сделанной профессиональными
операторами и кинолюбителями. Первая кинохроника Перми датируется 1918 годом,
более ранней не существует. На ней – поезд им. Ленина по снабжению фронта и
населения литературой. В этой ленте есть кадры, на которых член Реввоенсовета
Григорий Зиновьев выступает на митинге и принимает парад Пермского гарнизона.
Конец 1920-х годов: рабочие Пермской электростанции
встречают делегацию немецких рабочих на железнодорожном вокзале. Кадры из
1930-х годов показывают грандиозные стройки, работу металлургических заводов.
Есть и лирические съёмки: кадры из киножурнала «Советский Урал» 1960 года –
красивые закаты над рекой, корабли на Каме, смотры участников художественной
самодеятельности Пермской области, прогулки жителей Перми по набережной,
духовой оркестр…
20 мая 1979 года: специальная комиссия приняла решение
присвоить титул миллионного жителя сразу трём младенцам, родившимся в Перми
почти одновременно – Алёше Алалыкину, Васе Маланухину и Любе Пономарёвой.
Сегодня им уже за 40. Как сложилась судьба «миллионного жителя»? Фильм даст
ответ на этот вопрос.
Галина Красноборова в фильме «Частная жизнь» (12 +) тоже
обратится к архивам: на сей раз к архивным видео, которые хранятся дома у
пермяков. По мнению режиссёра, в этих любительских кадрах – дух и движение
времени, неподдельные эмоции и пейзажи, давно ставшие в наши дни «ушедшей
натурой». В фильм также планируется включить интервью с людьми, которые были
запечатлены в тех кадрах детьми.
Профессор ВГИКа, член экспертного совета Пермской
кинокомиссии Борис Караджев работает над фильмом «Воспоминания о городе М» (12
+), посвящённым тому периоду в истории Перми, когда город назывался Молотов.
Пермь была Молотовым с 1940 по 1957 год. За это время
произошло много событий, важных для истории города: началась и закончилась
война, во время которой в Пермь были перевезены заводы, сегодня составляющие
основу промышленности края; знаменитой на весь мир стала пермская балетная
школа, которая зародилась во время эвакуации в Молотов из Ленинграда театра им.
Кирова и Вагановского хореографического училища; в 1949 году началось
строительство Камской ГЭС, в 1950 году был построен дворец им. Сталина (ныне он
носит имя Солдатова)… В 1953 году умер Сталин, потом прошёл ХХ съезд, после
чего начался новый этап в истории города и страны.
Команда режиссёра Ольги Аверкиевой и сценариста Ксении
Гашевой снимает документальную ленту «Пермь. Дом учёных» (12 +) про дом на
Комсомольском проспекте, 49, в котором жили знаменитые пермские учёные,
вузовские профессора. В картину войдут архивные кадры быта 1950-х годов и
воспоминания современников.
Распоряжение о строительстве жилого дома для научных
работников появилось в конце 1940-х годов. В доме поселились люди, составившие
цвет и гордость науки Прикамья: историк Лев Кертман, геолог Георгий Максимович,
географ Борис Чазов, математик Лев Волковыский, химики Иван Лапкин, Виктор
Усть-Качкинцев и Евгений Журавлёв, филологи Римма Комина, Сара Фрадкина и Нина
Васильева, юрист Александр Ушаков и многие другие. В доме жили четыре ректора
пермских вузов: Александр Букирев и Фёдор Горовой (ПГУ), Евгений Вагнер (медакадемия)
и Михаил Дедюкин (ППИ).
Одним словом, не дом, а просто небосклон научных звёзд.
Учёные с мировым именем, создатели научных школ, блестящие исследователи и
лекторы. Конечно, в таком сообществе не могли не сложиться свои традиции. Среди
них – вечерние прогулки, полные бесед и размышлений, совместные праздники,
дружное участие в субботниках.
Сами первые жильцы почти не употребляли в отношении здания
выражение «Дом учёных». Назвать себя учёным казалось им нескромным, даже
смешным, поэтому они использовали более простецкие названия: народное
«научничек» или студенческое «профессорятник».
Ещё один фильм 300-летию города Ольга Аверкиева делаем в
содружестве с режиссёром и оператором Семёном Сосниным. Они предлагают зрителям
стать соавторами фильма. Для документального проекта «Я – Пермь» (12 +) пермяков
приглашают снимать и присылать видео, которые отражают личное отношение к
городу. Фильм на основе этих кадров станет «лоскутным одеялом», коллективным
высказыванием о городе и об ощущении себя в нём. О желании принять участие в
проекте можно сообщить на почту permskoye.kino@gmail.com.
Третий фильм Ольги Аверкиевой посвящён сильным женщинам.
Вместе с командой Ольга снимает киноленту о пермских благотворительницах. Этот
фильм – часть большого документального
исследования под названием «Женское лицо» (12 +): в прошлом году проект был
начат выставкой о женщинах в благотворительности.
Авторский проект «История пермского кино в лицах» недавно
ушедшего режиссёра Сергея Лепихина будет продолжен коллегами. Ведущая роль в
создании будущих фильмов принадлежит режиссёру монтажа Ольге Бадиной, которая
работала над лентами серии вместе с Лепихиным. К юбилею города будет
представлено целых четыре фильма о пермских кинематографистах: «Рубаха-парень»
(12 +) об операторе Свердловской киностудии и пермского телевидения Станиславе
Сыпневском, «Простая биография оператора-романтика» (12 +) о кинооператоре,
ученике легендарного Михаила Заплатина Алексее Кузнецове; ещё две картины
посвятят создателям легендарной картины «Три с половиной дня из жизни Ивана
Семёнова» (6 +) – оператору Анатолию Медведеву и режиссёру Константину
Березовскому.
Документальные истории из сегодняшней жизни Перми найдут
отражение в игровом фильме Алексея Романова «Продавец счастливой пиццы» (12 +).
Несмотря на то что в картине снимаются актёры, сценарий рождался из реальных
впечатлений, разговоров с людьми, которые работают в доставке еды.
О природе и животных Перми режиссер, биолог, кандидат
географических наук Виктор Семёнов снимает пятисерийный фильм-наблюдение
«Пермь. Зелёные острова природы» (6 +). Фильм задуман как серия «экскурсий», на
которые «киноохотник» водит своих зрителей, показывая диких животных,
населяющими леса, парки и водоёмы Перми. Картина будет посвящена тем природным
достопримечательностям, которые можно обнаружить в черте города, и зритель
гарантированно очень удивится, узнав, насколько богат животный, растительный и
геологический мир города-миллионника.
В ноябре 2022 года Пермской художественной галерее
исполнится 100 лет. Режиссёр и сценарист Анна Отмахова начала работу над
фильмом к этой дате, название которого пока не утверждено. По словам автора,
этот фильм – серия историй и фактов, в которых будут использованы архивные
документы, фотографии и свидетельства бывших работников галереи. Одной из
центральных фигур картины станет Николай Николаевич Серебренников, ведь именно
его работа сегодня составляет главную гордость галереи – коллекцию деревянной
скульптуры.
Основная часть премьер запланирована на лето 2023 года.
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