Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К 300-летию Перми документалисты снимут 13 фильмов Проект Сергея Лепихина завершат его товарищи Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» работают над кинопроектом «Пермь как фильм», посвящённым 300-летию Перми. Он включает 13 документальных и игровых картин пермских режиссёров, которые выйдут на экраны летом 2023 года. Большая часть фильмов будет посвящена осмыслению истории города.

фильм «Семейный портрет»

Документалист телеканала «Культура» Валерий Тимощенко и пермский режиссёр Павел Печёнкин в фильме «Семейный портрет» (12 +) создадут «семейный альбом» города. Фильм будет основан на кадрах кинохроники, в разные годы сделанной профессиональными операторами и кинолюбителями. Первая кинохроника Перми датируется 1918 годом, более ранней не существует. На ней – поезд им. Ленина по снабжению фронта и населения литературой. В этой ленте есть кадры, на которых член Реввоенсовета Григорий Зиновьев выступает на митинге и принимает парад Пермского гарнизона.

Конец 1920-х годов: рабочие Пермской электростанции встречают делегацию немецких рабочих на железнодорожном вокзале. Кадры из 1930-х годов показывают грандиозные стройки, работу металлургических заводов. Есть и лирические съёмки: кадры из киножурнала «Советский Урал» 1960 года – красивые закаты над рекой, корабли на Каме, смотры участников художественной самодеятельности Пермской области, прогулки жителей Перми по набережной, духовой оркестр…

20 мая 1979 года: специальная комиссия приняла решение присвоить титул миллионного жителя сразу трём младенцам, родившимся в Перми почти одновременно – Алёше Алалыкину, Васе Маланухину и Любе Пономарёвой. Сегодня им уже за 40. Как сложилась судьба «миллионного жителя»? Фильм даст ответ на этот вопрос.

Галина Красноборова в фильме «Частная жизнь» (12 +) тоже обратится к архивам: на сей раз к архивным видео, которые хранятся дома у пермяков. По мнению режиссёра, в этих любительских кадрах – дух и движение времени, неподдельные эмоции и пейзажи, давно ставшие в наши дни «ушедшей натурой». В фильм также планируется включить интервью с людьми, которые были запечатлены в тех кадрах детьми.

Профессор ВГИКа, член экспертного совета Пермской кинокомиссии Борис Караджев работает над фильмом «Воспоминания о городе М» (12 +), посвящённым тому периоду в истории Перми, когда город назывался Молотов.

Пермь была Молотовым с 1940 по 1957 год. За это время произошло много событий, важных для истории города: началась и закончилась война, во время которой в Пермь были перевезены заводы, сегодня составляющие основу промышленности края; знаменитой на весь мир стала пермская балетная школа, которая зародилась во время эвакуации в Молотов из Ленинграда театра им. Кирова и Вагановского хореографического училища; в 1949 году началось строительство Камской ГЭС, в 1950 году был построен дворец им. Сталина (ныне он носит имя Солдатова)… В 1953 году умер Сталин, потом прошёл ХХ съезд, после чего начался новый этап в истории города и страны.

Дом учёных

Команда режиссёра Ольги Аверкиевой и сценариста Ксении Гашевой снимает документальную ленту «Пермь. Дом учёных» (12 +) про дом на Комсомольском проспекте, 49, в котором жили знаменитые пермские учёные, вузовские профессора. В картину войдут архивные кадры быта 1950-х годов и воспоминания современников.

Распоряжение о строительстве жилого дома для научных работников появилось в конце 1940-х годов. В доме поселились люди, составившие цвет и гордость науки Прикамья: историк Лев Кертман, геолог Георгий Максимович, географ Борис Чазов, математик Лев Волковыский, химики Иван Лапкин, Виктор Усть-Качкинцев и Евгений Журавлёв, филологи Римма Комина, Сара Фрадкина и Нина Васильева, юрист Александр Ушаков и многие другие. В доме жили четыре ректора пермских вузов: Александр Букирев и Фёдор Горовой (ПГУ), Евгений Вагнер (медакадемия) и Михаил Дедюкин (ППИ).

Одним словом, не дом, а просто небосклон научных звёзд. Учёные с мировым именем, создатели научных школ, блестящие исследователи и лекторы. Конечно, в таком сообществе не могли не сложиться свои традиции. Среди них – вечерние прогулки, полные бесед и размышлений, совместные праздники, дружное участие в субботниках.

Сами первые жильцы почти не употребляли в отношении здания выражение «Дом учёных». Назвать себя учёным казалось им нескромным, даже смешным, поэтому они использовали более простецкие названия: народное «научничек» или студенческое «профессорятник».

Ещё один фильм 300-летию города Ольга Аверкиева делаем в содружестве с режиссёром и оператором Семёном Сосниным. Они предлагают зрителям стать соавторами фильма. Для документального проекта «Я – Пермь» (12 +) пермяков приглашают снимать и присылать видео, которые отражают личное отношение к городу. Фильм на основе этих кадров станет «лоскутным одеялом», коллективным высказыванием о городе и об ощущении себя в нём. О желании принять участие в проекте можно сообщить на почту permskoye.kino@gmail.com.

Третий фильм Ольги Аверкиевой посвящён сильным женщинам. Вместе с командой Ольга снимает киноленту о пермских благотворительницах. Этот фильм – часть большого документального исследования под названием «Женское лицо» (12 +): в прошлом году проект был начат выставкой о женщинах в благотворительности.

Авторский проект «История пермского кино в лицах» недавно ушедшего режиссёра Сергея Лепихина будет продолжен коллегами. Ведущая роль в создании будущих фильмов принадлежит режиссёру монтажа Ольге Бадиной, которая работала над лентами серии вместе с Лепихиным. К юбилею города будет представлено целых четыре фильма о пермских кинематографистах: «Рубаха-парень» (12 +) об операторе Свердловской киностудии и пермского телевидения Станиславе Сыпневском, «Простая биография оператора-романтика» (12 +) о кинооператоре, ученике легендарного Михаила Заплатина Алексее Кузнецове; ещё две картины посвятят создателям легендарной картины «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова» (6 +) – оператору Анатолию Медведеву и режиссёру Константину Березовскому.

Документальные истории из сегодняшней жизни Перми найдут отражение в игровом фильме Алексея Романова «Продавец счастливой пиццы» (12 +). Несмотря на то что в картине снимаются актёры, сценарий рождался из реальных впечатлений, разговоров с людьми, которые работают в доставке еды.

О природе и животных Перми режиссер, биолог, кандидат географических наук Виктор Семёнов снимает пятисерийный фильм-наблюдение «Пермь. Зелёные острова природы» (6 +). Фильм задуман как серия «экскурсий», на которые «киноохотник» водит своих зрителей, показывая диких животных, населяющими леса, парки и водоёмы Перми. Картина будет посвящена тем природным достопримечательностям, которые можно обнаружить в черте города, и зритель гарантированно очень удивится, узнав, насколько богат животный, растительный и геологический мир города-миллионника.

съемки фильма о художественной галерее

В ноябре 2022 года Пермской художественной галерее исполнится 100 лет. Режиссёр и сценарист Анна Отмахова начала работу над фильмом к этой дате, название которого пока не утверждено. По словам автора, этот фильм – серия историй и фактов, в которых будут использованы архивные документы, фотографии и свидетельства бывших работников галереи. Одной из центральных фигур картины станет Николай Николаевич Серебренников, ведь именно его работа сегодня составляет главную гордость галереи – коллекцию деревянной скульптуры.

Основная часть премьер запланирована на лето 2023 года.

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