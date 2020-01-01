Делаем ставки Эксперты из разных областей — о том, чего ждать от 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

«Весной будет утверждена основная линейка событий 300-летия Перми» Антон Клепиков

руководитель проектного офиса «Пермь-300»

— В 2022 году состоятся первые мероприятия официальной линейки 300-летия Перми. Частично это уже знакомые культурные, спортивные, молодёжные события, которые в рамках 300-летия получат новое звучание, новые амбиции. Часть — новые, которые мы хотим «обкатать» в 2022 году, чтобы в юбилейном году они стали особенно яркими, интересными.

Большое внимание будет уделено «приземлению» праздника в районах Перми. В каждом из них сейчас формируется команда из активных, заинтересованных жителей, предприятий, общественных организаций. Мы рассчитываем на их помощь в формировании линейки событий, реализации самых разных инициатив, учитывающих специфику районов.

Рассчитываем, что городской бизнес также присоединится к подготовке: например, отрасль HoReCa и туристический бизнес — к приёму гостей. Безусловно, в текущей непредсказуемой ситуации наши прогнозы по туристическому потоку — лишь наши прогнозы, но мы готовы вместе искать решения, которые позволили бы нашему бизнесу при необходимости предоставить качественный сервис гостям и, конечно, заработать.

Производители сувениров и других пермских товаров получат открытые правила по использованию символики 300-летия, если захотят стать частью праздника. Летом 2022 года в центре города появится флагманский бренд-магазин с сувенирной продукцией.

Весной будет утверждена основная линейка событий 300-летия, и это позволит нам активно приглашать гостей из соседних регионов — Удмуртии и Башкирии, Кировской, Челябинской областей и других, а также из Екатеринбурга, с которым у нас соглашение о сотрудничестве.

Рассчитываем, что в приглашении нам помогут и амбассадоры юбилея — известные деятели культуры, спортсмены, бизнесмены, которые родились, жили или работали в Перми. Пул амбассадоров тоже будет сформирован в 2022 году.

Конечно, последние новости о пандемии заставляют нас наряду с планом А прорабатывать и план Б . Разработать такой план для всех ключевых проектов — это тоже задача наступившего года.

«Шопинг как время-препровождение никуда не уйдёт» Юрий Борисовец

руководитель фракции «Единая Россия»

в Законодательном собрании Пермского края

— Пандемия и ограничения из-за неё остаются главным фактором в сегменте потребительского рынка. Если говорить про индустрию общественного питания в Перми, то у людей пока не сложилась устойчивая привычка питаться вне дома. А пандемия привела к тому, что потребители, которые это практиковали, начали легко отказываться от кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. В заведениях с кухней и залом идёт существенное падение выручки и среднего чека. Они сейчас все в разной степени ориентированы на выживание. А у тех, кто работает в формате кухни с доставкой, происходит рост спроса.

В сфере туризма потенциал у Пермского края огромный. Здесь большие задачи стоят в плане развития инфраструктуры, организации мест проживания и наполнения событиями. Если, например, будем проводить чемпионат Европы по баскетболу, то будет возможность претендовать на финансирование крупных объектов. Пока мы по-прежнему держимся на деловом туризме, заняли неплохие позиции в медицинском сегменте. Если говорить о природных и исторических достопримечательностях, то ситуация по многим из них напоминает бег по кругу. Где-то нужно сначала построить инфраструктуру, а где-то, наоборот, наполнить места людьми. Для развития туризма в Пермском крае нужны инвесторы, и пока, к сожалению, это штучный товар. Их нужно искать.

С другой стороны, внутренний туризм сейчас сильно поднимается благодаря пандемии. Народ в ситуации, когда нельзя ездить в привычные места, больше обращает внимание на то, что рядом. Если пандемия закончится, то ситуация с ростом спроса может поменяться.

Сегменты офлайн-торговли и разнообразных услуг сейчас переживают не лучшие времена. Федеральные сети начали сокращать число торговых точек, вместо пяти оставляют одну, при этом превращая её в шоурум с опцией доставки. С другой стороны, подходы и привычки потребителей меняются не так быстро. Шопинг как времяпрепровождение никуда не уйдёт. Тем более что коронавирус всё равно конечен, будет возврат к нормальному течению жизни. Правда, сложно прогнозировать, когда это произойдёт. Понятно, что в период турбулентности выживут не все, но на их место придут новые игроки.

«Одна из тенденций в промышленности — дефицит кадров» Олег Жданов

президент Пермской ТПП

— Одной из тенденций 2021 года в реальном секторе стала инфляция, сопровождаемая ростом цен. Например, цены на металл, химикаты и дерево сильно выросли. Коэффициенты роста — от 20 до 100% и более. Соответственно, те, кто торгует на бирже, например, деревом, оказались в плюсе, поскольку выручка выросла. Для тех, у кого это входящее сырьё, — наоборот, колоссальный рост издержек. Поэтому они транслируют его на свою продукцию. С этой тенденцией не просто будет жить в 2022 году. Происходит и будет происходить удорожание почти всех строек и удорожание практически всей продукции.

Другая тенденция, может быть, более важная — внедрение принципов экологичности на производстве. Речь об ужесточении в Европе политики по линии экологии, в том числе по отслеживанию углеродного следа и подготовке к введению заградительных пошлин при высоких выбросах в атмосферу. Для всех крупных игроков в Пермском крае эта тема становится ключевой. По крайней мере, для тех, кто завязан на внешние рынки. Крупные и передовые компании уже предпринимают шаги по разработке стратегий развития в этом направлении. Среди них «Метафракс», «Уралкалий», Nestle. Это большая долгосрочная тема в мировом и европейском масштабе, и Россия здесь точно не останется в стороне. Больше акцента будет и на том, какую пользу бизнес приносит обществу. Но это, по крайней мере пока, менее актуально для России.

Ещё одна тенденция связана в промышленности с дефицитом рабочих и инженерных кадров. Сейчас на рынок труда выходит меньше молодых людей, чем в прежние годы. К тому же происходит отток кадров из одних отраслей в другие. На стройке людей становится меньше, в доставке или такси — больше. Выпускники выходят на рынок труда с завышенными в полтора-два раза зарплатными ожиданиями, а работодатель готов взять на работу только готового специалиста. Понятно, что ситуация не однородна. На тех направлениях обучения, где есть монозаказчик, часто крупное промышленное предприятие, проблем нет. Система образования и промышленность выстраивают конструктивные отношения. Там, где специальность универсальная для многих, зачастую есть проблемы с профессионализацией выпускников. И, скорее всего, в 2022 году ситуация будет усложняться.

«Будет происходить автоматизация процессов с использованием искусственного интеллекта» Оскар Ягафаров

директор технопарка Morion Digital

— В сфере IT основные тенденции ежегодно выделяет консалтинговая компания Gartner. В этом году она представила 12 трендов, которые окажут существенное влияние на цифровой бизнес. Мы особо хотим отметить три основные из них — именно те, которые видим совместно с нашими резидентами. Первая — это гиперавтоматизация. Согласно прогнозу будет происходить масштабная автоматизация процессов с использованием искусственного интеллекта, платформ с низким уровнем затрат на разработку и роботизированной автоматизации процессов.

Вторая тенденция — кибербезопасность. Её выстраивание становится всё более и более актуальным для компаний в связи с переходом на удалённую работу и необходимостью работать с данными не только внутри компании, но и снаружи — на домашних компьютерах сотрудников. Gartner считает, что к 2024 году компании, которые внедрят гибкую, компонуемую архитектуру для интеграции разрозненных служб безопасности, снизят финансовые последствия отдельных угроз безопасности в среднем на 90%.

Третья интересная тенденция связана с разработкой систем на основе искусственного интеллекта (AI). Опять-таки Gartner прогнозирует, что к 2025 году 10% компаний, внедряющих передовые методы разработки AI, будут приносить как минимум в три раза больше прибыли, чем 90% компаний, которые этого не делают.

Изучая перспективные прогнозы и тенденции, мы убеждаемся, что наши резиденты работают в наиболее перспективных нишах. И со своей стороны стараемся поддержать их мероприятиями, которые позволят не только дополнить, но и обогатить их опыт и контакты в этой сфере.

«Сигналы, которые идут с рынка, говорят о том, что цены будут расти» Татьяна Букина

руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь

— Говоря о прогнозе на 2022 год, хотелось бы опираться на годовые данные за 2021 год. Сейчас их пока нет, подведены итоги только за девять месяцев. Но на самом деле, по итогам девяти месяцев 2021 года, мы можем сказать, что какое-то восстановление экономики происходит. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, то наблюдается рост по ключевым направлениям экономической деятельности: и по добыче полезных ископаемых, и по обрабатывающим производствам. Рост наблюдается и в отношении ввода жилых домов, розничной торговли, общепита. Тенденции по итогам «пандемийного» года положительные. Но в то же время мы сейчас наблюдаем распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Губернатор не исключил введение локдауна в 2022 году, поэтому насчёт нормализации ситуации я пока не готова говорить.

Если говорить о высоком уровне ипотечной закредитованности населения, то стоит понимать, что он характерен не только для нашего региона. Он был обусловлен низкой ставкой по ипотеке, которая очень привлекательна для людей. Здесь есть пугающая тенденция. Есть такой показатель, как обслуживание ипотеки. В 2021 году число регионов, где ипотечное обслуживание превышало 50% среднего значения по региону, составляло 14. То есть в этих регионах были достаточно высокие платежи. В целом на финансовый рынок большое влияние оказывает ключевая ставка. Центробанк несколько раз повышал её за 2021 год. А к ключевой ставке привязаны и все остальные. В дальнейшем пойдёт подстраивание ставок по депозитам и кредитам, то есть они будут расти. Соответственно, будет расти и ставка по ипотеке. У меня есть предположение, что значение этой ставки будет двузначным числом.

Говоря о прогнозах по инфляции, я бы сказала так: инфляция — это процесс, зависящий от большого числа факторов. В частности, она очень сильно зависит от цен на мировых рынках. Сейчас здесь наблюдается тенденция роста. Кроме этого, мы наблюдаем тенденцию роста издержек производства. На рост цен повлияет контейнерный кризис, проблемы с перевозками. Сигналы, которые идут с рынка, говорят сейчас о том, что в дальнейшем цены будут расти. С другой стороны, в декабре 2021 года наш монетарный регулятор — Центробанк — заявил, что в конце 2022 года планируется выход на инфляцию на уровне 4%. Что мы получим к концу года — очень интересно, но эксперты не берутся пока заглядывать так далеко. По итогам первого квартала всё же ожидается рост цен. К марту будет понятно, будет ли какая-то стабилизация. Будет понятна тенденция на мировых рынках, начнёт действовать отложенный эффект роста ключевой ставки. Тогда уже можно будет говорить о более точных прогнозах.

Наш Пермский край довольно тесно интегрирован в мировую экономическую систему. Мы не являемся каким-то изолированным регионом. Тенденции мирового развития таковы, что происходит взаимопроникновение экономических процессов в функционирование любых видов экономической деятельности. Наш регион в стороне не останется. Те процессы, которые будут происходить, несомненно, окажут влияние на Прикамье.

«К сожалению, спрос на новые формы туризма превышает предложение» Елена Шперкина

директор туристической компании «Валида»

— Мне бы хотелось говорить даже не о прогнозах, а об ожиданиях того, что нам предстоит в 2022 году в сфере туризма и развлечений. Будем надеяться, что нас ждёт очередной успешный год в сфере внутреннего туризма: 2021-й был успешнее не только 2020-го, но и «доковидного» 2019 года, рост составил до 30%.

Мы видим, что на государственном уровне от разговоров о поддержке внутреннего туризма есть переход к конкретным мерам поддержки: новые программы развития туристической инфраструктуры, кешбэк, грантовые конкурсы, реальные меры поддержки детского туризма и т. д. В результате можно говорить о росте предпринимательских инициатив, этому есть подтверждения и в Пермском крае: новые туристические локации, глэмпинги и т. д.

В наступившем году продолжит рост активный и экологический туризм, хорошие шансы у сельского туризма — это новый для России вид путешествий. Самостоятельный туризм будет набирать обороты.

К сожалению, сейчас спрос на новые формы туризма превышает предложение. Промышленный туризм пока представлен в основном только в сегменте детских программ с профориентационной направленностью. Посещение музеев в Пермском крае до сих пор сдерживается тем, что в выходные дни музеи закрыты или открываются по предварительному заказу. Не думаю, что эту проблему трудно решить. Музеи могут выступить триггером культурно-познавательного туризма, хотя в большинстве из них за долгие годы не менялись экспозиции, не создавались мероприятия для привлечения туристов. Недопонимание муниципальными властями роли музея в развитии туристической привлекательности региона — это, на мой взгляд, большая ошибка.

Гастрономический туризм как мотиватор путешествий по Пермскому краю только начинает свой путь, он пока не предназначен для самостоятельных путешествий, пожалуй, за исключением Кудымкара. На остальных направлениях, даже известных интересными кулинарными традициями, организовать гастрономический тур можно только для большой группы и заранее.

Остаётся много нерешённых проблем. Наиболее остро, на мой взгляд, встают вопросы кадрового обеспечения туристической отрасли, придорожного сервиса и уровня цифровизации в отрасли — он явно недостаточный. Внезапное увеличение потока туристов, путешествующих по Пермскому краю, вселило надежду на обновление инфраструктуры, но существующий номерной фонд не претерпел, к сожалению, изменений в лучшую сторону, поэтому всё более предпочтительными становятся новые локации — экоотели, глэмпинги, но их пока очень мало.

Ограниченность предложений рождает перекосы в ценообразовании. Так, например, в Губахе сохраняется монополизм и ограниченность мест размещения, это сказывается на ценах. Если уж мы решили развивать горнолыжный кластер в Губахе, то имело бы смысл посмотреть, какие площадки можно предложить предпринимателям для создания новой туристической инфраструктуры с планами по круглогодичному использованию.

Сегодня зарубежный туризм возрождается, предложений на зарубежные туры всё больше. Словения, Венгрия, Египет, Хорватия, лидеры выездов — Турция, ОАЭ. Ценовые предложения выше ожиданий, но всегда можно использовать несезонность для снижения стоимости поездки.

Думаю, что после открытия границ и отмены ограничительных мер интерес к путешествиям по стране сохранится. Те, кто сегодня вынужденно путешествует там, куда раньше, может, и не поехал бы, сохранит интерес к поездкам по России.

«2022 год может стать годом развития сегмента складской недвижимости» Александр Кириленко

совладелец торговых центров «Айсберг» и «Айсберг Модерн»

— Высокая инфляция в России и в целом в мире приводит к росту себестоимости строительства. В свою очередь платёжеспособный спрос зависит от доходов населения, которые сейчас не растут.

В жилой недвижимости спрос пока поддерживают ипотечные кредиты и ожидания ещё большего ухудшения ситуации. Пока эта тенденция сохраняется.

На рынке коммерческой недвижимости ситуация более парадоксальная. Сейчас себестоимость нового строительства в этом сегменте в Перми и России зачастую больше, чем доходность. Хотя ликвидные объекты по-прежнему есть. Пандемия, если говорить о коммерческой недвижимости, оказывает влияние, но она, скорее, только усилила уже наметившиеся тенденции.

Онлайн-торговля играет и будет играть всё большую роль, благодаря этому потребитель может получить товары со всего мира, покупая их на маркетплейсах. Как следствие, бренды, сделавшие ставку на доставку к двери и в пункты выдачи, сейчас на подъёме. В 2022 году всё так же будут востребованы небольшие помещения под точки выдачи «у дома». При этом игроки в онлайн-торговле будут стремиться развивать свою инфраструктуру — для ускорения доставки нужны современные складские помещения. Например, в 2021 году в Пермь зашли «Самокат» и «Вкусвилл», активно развиваются их конкуренты по доставке продуктов. Чем больше будет развиваться доставка, тем больше будет потребности в распределительных центрах. Поэтому 2022 год может стать годом развития в Перми сегмента складской недвижимости.

2021 год стал в Перми годом апгрейда торговой недвижимости, в городе появились два крупных торговых центра, «Планета» и «iMALL Эспланада». Пусть «Эспланада» пока не открыта для покупателей, но арендаторы туда зашли уже в 2021 году. Крупные современные торговые центры, управляемые федеральными игроками, привели за собой новых операторов, изменили облик торговли в Перми и её качество.

Нужно понимать, что и у небольших торговых центров районного масштаба есть своё место. Их задача — закрывать потребности жителей, за удовлетворением которых они не поедут в центр города. Небольшие торговые центры продолжат развиваться, но, скорее всего, там будет меньше одежды, электроники или детских товаров. Им сложнее конкурировать в Перми с онлайн-игроками и крупными торговыми центрами. С другой стороны, у них большие возможности в сфере услуг, общепита и продуктового ретейла. Не поедет массово потребитель чинить обувь, покупать товары первой необходимости или на тренировку в фитнес-клуб в центр города. Это всё нужно потребителю рядом с домом.

С другой стороны, всё больше будет усиливаться концентрация в крупных торговых центрах Перми магазинов одежды, обуви, аксессуаров, электроники, детских товаров, «атмосферных» кафе и ресторанов, а также точек с разнообразными видами развлечений. Люди ходят в торговые центры прежде всего провести время, за эмоциями и впечатлениями. Поэтому так важна концепция, её привлекательность для покупателя. А поскольку потребитель стремится получить товар и эмоции от него здесь и сейчас, это обеспечивает преимущество крупных объектов торговой недвижимости перед онлайн-торговлей.

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