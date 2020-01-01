Сергей Данилов Паника отменяется Платежи за капремонт сохраняются на прежнем уровне Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В СМИ федерального и местного уровня сенсация: правительство ощутимо — на 25% — подняло плату за капитальный ремонт.

Мы обратились за разъяснениями к специалистам Фонда капитального ремонта Пермского края. Вот что нам рассказали о произошедших изменениях.

Как работает система

На днях, 6 октября, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ № 1667 «Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме». В одном из пунктов документа говорится, что цена договора на капитальный ремонт в многоквартирном доме может увеличиться на 25% в связи с изменением стоимости стройматериалов.

Напомним, что деньги, которые жильцы вносят на счёт капитального ремонта, образуют фонд, которым управляет специальное некоммерческая организация — региональный оператор. В Пермском крае им является Фонд капитального ремонта Пермского края. Организация является распорядителем средств, работающим подрядными организациями.

По действовавшим правилам можно было увеличивать общую сумму контракта на 15% с увеличением объёмов работ. Новое постановление разрешает изменять оплату. Теперь цену договора с подрядчиком можно поднять на 25%, в связи с увеличением стоимости матералов.

С предложением повысить цены на работы за капремонт выступил Минстрой РФ в июле текущего года. Оно связано с тем, что многие подрядные организации, заключившие муниципальные и государственные контракты на строительство и капремонт, весной-летом 2021 года столкнулись с резким скачком цен на стройматериалы. В результате многие компании не смогли выполнить взятые на себя обязательства из-за непредвиденного роста расходов, не предусмотренных сметой. Изменение цен на стройматериалы напрямую отражается на итоговой цене капремонта. Повышение цены контракта позволит не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Светланы Ивановой, решение о возможности изменения цены контракта никак не связано с повышением взносов собственников жилья на капитальный ремонт.



«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами... Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт.

Новое постановление касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками. Источником увеличения цены договора является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капремонта: при разработке проектной документации или при невозможности выполнить ряд работ в связи с недопусками».

Что изменилось?

Как и прежде, величину взносов за капитальный ремонт устанавливают региональные органы власти. Плата за капремонт для собственников не изменяется. Изменился объем денег, которые можно потратить из фонда на ремонт — стал на 25% больше. То есть меняется только та плата за капитальный ремонт, которую региональные операторы платят подрядчикам.

Напомним, действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья сформирована до 2044 года. Сейчас она включает в себя 12 728 домов, из которых сбор средств на общем счете Фонда ведут 8061 дома, на специальном счете — 4217 дома.

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