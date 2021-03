Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» Светлана Федотова писатель «Кризис... разогнаться и улететь к звёздам» Председатель совета директоров ПФПГ, президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев — о предвосхищении будущего, своей мечте о великой компании, планах на кризис и о том, почему его не назвали Сизифом Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева: Андрей Равелевич, вы во многом были первым. Создали первую товарную биржу в Перми, стояли у истоков формирования многих бизнесов в 1990-е, тоже первых на рынке. Затем появилась компания «ЭР-Телеком», которая 20 лет назад опять же предвосхитила наше будущее. Как вам это удаётся? Это интуиция, везение, холодный расчёт? И чувствуете ли вы себя первооткрывателем по своей сути?

— Нет такой цели — быть первым. Есть цель — создавать будущее. Поэтому и появился такой слоган к нашему юбилею: «ПФПГ. 30 лет создавая будущее». Важно предвидеть что-то новое, только зарождающееся, то, что в перспективе будет определять будущее. Нужно делать то, что меняет мир. Тогда будет успех.

Мы начали создавать рынок, когда большая часть людей в СССР в него ещё не верила. А мы уже верили. Так и оказалось — рынок стал главным будущим страны. Именно через рынок страна вышла из голода и разрухи. Кто бы сейчас что ни говорил про 1990-е, но если бы их не было, то не было бы и сытых 2000-х и сегодняшней России.

В 1995 году мы создали ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Тогда мало кто осознавал значимость нефти. «Пермнефть» была почти на стадии банкротства, нечем было платить заработную плату. Я тогда ездил в Хьюстон изучать вертикально интегрированные компании и понял, что за ними будущее. Цена на нефть в России тогда была в пять раз меньше, чем на мировом рынке, — стало ясно, что в этом есть большой потенциал. Тогда мы тоже в какой-то степени предугадали и во многом опередили будущее.

Когда мы продали ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», начали думать, во что вложить деньги. Мы про­анализировали печатную отрасль, фармацевтику, металлургию и несколько других направлений. И в итоге решили сосредоточиться на телекоме. Тогда же я услышал фразу, что информация является нефтью XXI века, а оптические сети являются трубами.

Чтобы найти «ЭР-Телеком», мы сделали три круга. И в конце концов нашли в 2004 году объект для инвестиций в Перми. Мы поняли, что можно построить компанию, которая будет работать в масштабах страны.

У меня была мечта — создать собственную великую компанию с нуля. Чтобы никто не говорил, что я её приватизировал и что без меня она всё равно бы существовала. Эта мечта и предопределила «ЭР-Телеком».

Ю. У.: Получается, ваша глобальная мечта сбылась. О чём вы теперь мечтаете?

— Кто вам сказал, что она сбылась? В 2021 году выручка «ЭР-Телекома» дойдёт до 70 млрд руб. Наша цель — вырасти в три раза в ближайшие пять—восемь лет.

В масштабах России мы пятая телекоммуникационная компания. Нам можно и в четыре, и в пять раз расти, чтобы догнать тех, кто впереди нас. Так что поле для роста огромное. Для этого сейчас открываются бесконечные новые технологические возможности. Возникает, по сути, новая человеческая цивилизация. И мы собираемся использовать эти возможности максимально.

Если говорить о ПФПГ, то сегодня мы третья по масштабу бизнеса группа компаний в Перми. В 2021 году консолидированная выручка будет более 90 млрд руб. Мы хотим стать «градообразующим» предприятием Пермского края.

Когда я вспоминаю о 1990-х, мне кажется, что тогда не хватило знаний, опыта, какого-то хотя бы небольшого стартового капитала — административного или финансового. Если бы это всё было, мы бы построили бизнес совсем другого масштаба. ПФПГ была бы одной из крупнейших финансово-промышленных групп России. К сожалению, пока это не так. Но сейчас у нас есть такой шанс. У нас есть компании, у нас есть люди, технологии, капиталы, доверие рынка, но самое главное — у нас есть огромное желание и опыт за плечами. Мы хотим построить новый глобальный бизнес.

Ю. У.: В одном из своих интервью вы говорили, что хотите расти не только за счёт интернета, но и с помощью инновационных продуктов. Есть какой-то проект, который вы можете назвать самым перспективным, за которым будущее?

— Если в 2015 году в «ЭР-Телекоме» было всего два продукта — интернет и кабельное телевидение, то сегодня их уже больше 100. Задача любой технологической компании заключается в том, чтобы ежегодно выпускать на рынок несколько десятков продуктов. Мы перед собой ставим задачу достичь такого уровня развития, чтобы в год выпускать от 10 до 20 новых продуктов в разных сферах.

На сегодняшний день наиболее приоритетными являются направления, связанные с видео­наблюдением, облачной телефонией, искусственным интеллектом. Это всё, что касается VPN, Wi-Fi, облачных платформ. Кроме того, мы выходим на новый сегмент рынка — дата-центры. У нас на сегодня тысячи инженеров работают над созданием и развитием как действующих, так и новых продуктов. Мы активно инвестируем в интернет вещей, и сказать, что есть какой-то один продукт, на который мы делаем ставку, я не могу. У нас есть несколько продуктовых вертикалей, на которые мы опираемся в развитии.

Ю. У.: Да, но сейчас очередной экономический кризис. Я понимаю, что за 30 лет их было много, и ПФПГ все их прошла, но как вы сейчас с ним справляетесь? Отличается ли он от предыдущих?

— Я иногда думаю: почему меня папа и мама назвали греческим именем Андрей, а не назвали греческим именем Сизиф? У нас раз в пять лет происходит девальвация, которая уничтожает все наши труды и всю нашу страну делает беднее. Государство тратит больше денег, чем зарабатывает, и продолжает эти деньги тратить. А Сизиф, потому что я камень нашего бизнеса всё время закатываю наверх, а потом бац — кризис и девальвация! У нас есть конкретные финансово-экономические цели, и уже кажется, что совсем немного остаётся до этой цели, как наступает кризис, и всё делится на два. Сейчас вот 30% из кармана у нас забрали. То есть я вроде бы уже почти дотянулся, раз — и обратно камень скатился, и нужно снова его туда закатывать. Но самое главное — этот камень тебя не раздавил. Если мы продолжаем его катить наверх — значит, всё нормально.

Этот кризис, наверное, один из последних в моей жизни. Такого больше не будет. Потому что это самый глубокий кризис со времён Второй мировой войны. И этот кризис более глубокий, чем Великая депрессия. И я подумал, что надоело уже, наверное, преодолевать очередной кризис и гордиться этим. Во время занятия сёрфингом я понял, что есть возможность «пронырнуть» кризис и всплыть, а есть возможность поймать волну кризиса, разогнаться и улететь к звёздам.

Этот кризис отличается от предыдущих тем, что он предсказуем и открывает принципиально новые возможности для технологических перемен во всех сферах человеческой жизни. И для «ЭР-Телекома», «Нефтьсервисхолдинга» и других компаний ПФПГ это исторический шанс, который мы должны максимально использовать. Мы этот кризис не просто переживём, мы создадим новые бизнесы и обеспечим им новое качество роста. До кризиса мы росли в два раза за пять лет, а после кризиса мы поставили задачу вырасти в три раза за пять лет.

Светлана Федотова: Я хотела спросить, а не пора ли уже виноградники в Тоскане покупать… Но вы на этот вопрос уже ответили.

— Для меня существует только одна локация — это Пермь. Это мой дом, я здесь абсолютно счастлив. Когда я 15 лет за рубежом отработал, я ещё больше привязался к Пермскому краю. Я считаю, что это уникальное место — как земля, природа, так и люди. Я себя с Пермским краем связал навсегда.

Если мы говорим о миссии ПФПГ, то она заключается в том, что мы должны возвращать наши долги Пермскому краю. Потому что именно благодаря нашей пермской земле и людям состоялось большинство наших бизнесов. И я бы хотел создать условия для того, чтобы новое поколение пермяков достигало успеха. Именно поэтому мы инвестировали в технопарк Morion Digital. Я даже недавно услышал, что кто-то из журналистов назвал его пермской Силиконовой долиной.

Я хотел создать в Перми место, где новое поколение пермяков найдёт себя и сможет реализовать все свои самые амбициозные замыслы. Для этого нужен стол, стул и крыша над головой, первоначальные инвестиции, знания, связь с внешним миром и круг единомышленников. И Morion Digital всё это даёт. Так что технопарк нужен не только для того, чтобы искать стартапы для «ЭР-Телекома».

Мы себя всегда будем позиционировать как бизнес, работающий на благо Пермского края. Так что в Тоскану я ехать не планирую. Италия — страна интересная, но без драйва.

С. Ф.: Зато с историей.

— Смотря кто что ищет. Я ищу будущее и возможности. К слову, средняя скорость интернета в Тоскане — меньше 15 мегабит в секунду.

С. Ф.: Так, может, туда расширять «ЭР-Телеком»?

— Мы всё делаем с прицелом на международную экспансию, выстраиваем бизнес-процессы так, чтобы легко выйти на международные рынки. Если нам удастся реализовать нашу стратегию в России, то мы обязательно выйдем на международный рынок.

Ю. У.: А в Силиконовую долину не хотите? Я вижу, что у вас на полке стоит книга о Стиве Джобсе…

— Эта книга стоит ещё со времён работы в «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Я искренне восхищаюсь Стивом Джобсом, но в Силиконовую долину не хочу. Моя цель — создать Силиконовую долину в Перми. Я верю, что мы способны создавать продукты конкурентоспособные в масштабах мира.

Ю. У.: А есть ещё какие-то личности, которые вас вдохновляют?

— Я никогда не был увлечён героикой. Меня вдохновляют предприниматели, которые отвечают на вызов и чего-то достигают. Например, я часто думал: как это — быть Христофором Колумбом? Что он испытывал, когда на своей небольшой лодке отправился через Атлантику? Я думаю, что интерес и страх. А что испытывал Стив Джобс, когда его выгнали из компании, которую он создал? И что он испытывал, когда его попросили туда вернуться, а она была в предбанкротном состоянии? Наверное, тоже интерес и страх. Каким надо быть сумасшедшим, чтобы в 2000-х годах понять, что ракетостроение топчется на месте, и 20 лет инвестировать в строительство ракет, чтобы в 2020 году произвести несколько удачных запусков, доказав, что предприниматели могут не только зарабатывать и строить машины, но ещё и запускать ракеты в космос?

Ю. У.: То есть Илон Маск вдохновляет?

— Меня вдохновляет человеческий талант, смелость и предпринимательство. Я верю в людей дела. Мы недооцениваем их. У нас всё-таки превалирует государство. А я верю, что государство только в сочетании с предпринимательством способно создать будущее страны.

У нас до сих пор часто пишут «предприниматель — вор» через тире. Но ведь, например, Пермского края не было бы без предпринимателя Строганова. Если бы не было двух предпринимателей — внуков Строгановых, то у России не было бы присоединённой Сибири. Потому что не на государственные деньги, а на деньги предпринимателей Сибирь была присоединена.

Ю. У.: Евгений Сапиро в своей заметке про вас написал, что «ПФПГ будет жить и развиваться, пока у Андрея горят глаза». Что вас мотивирует? Почему раз за разом вы, по вашему выражению, поднимаете камень вверх?

— У меня есть теория мечты, которая и помогает мне не сдаваться. Люди должны мечтать, но их мечты должны быть большие, великие. Они не должны быть о машине, даче, квартире. Они должны быть связаны с тем, что ты можешь дать миру. Очень многие люди не мечтают. А кто-то мечтает, но находит 100 и одну причину, чтобы объяснить себе, почему эти мечты не могут сбыться. Кто-то думает, что достиг бы своей мечты, но только если бы у него были деньги. Или если бы он был сыном богатых родителей, если бы ему не было 55 лет, если бы он был в Силиконовой долине и т. д. И совсем небольшое число людей идут и делают, борются.

Светлана как-то брала у меня интервью, которое называлось «Возможно всё». Everything is possible. Всё, о чём ты мечтаешь, возможно. А следующий шаг — идёшь и делаешь. И это второе правило — never give up. Пока мечта не сбылась — не сдавайся, она обязательно сбудется. Если ты о чём-то мечтаешь, значит, это достижимо.

И вот наступает такой момент, когда мечта сбылась. В 2014 году мы запустили Западную Курну, крупнейшее месторождение нефти в Ираке. В этот день вся добыча нефти в этой стране выросла на 10%. Я об этом мечтал 10 лет. Казалось, что это невозможно, но это случилось. Очень многие люди останавливаются на этом, потому что кажется, что ты всё самое главное сделал. Поэтому ещё раньше у тебя должна появиться новая великая мечта. И моя сегодняшняя мечта — сделать «ЭР-Телеком» великой компанией.

