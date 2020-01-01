Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр вышел в город Пермский театр оперы и балета провёл паблик-ток по поводу мурала с изображением балерины Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Фреска с изображением легендарной прима-балерины Пермского театра оперы и балета Елены Кулагиной появилась на боковом фасаде многоэтажного жилого дома на углу улиц Горького и Пермской. Событие настолько необычное, что руководство театра провело презентацию-обсуждение мурала на площадке Morion Digital.

Как пояснила руководитель пресс-службы театра Наталья Овчинникова, граффити — это народная инициатива и сделано при поддержке неравнодушных горожан, в том числе частных компаний, среди которых Miro и Дом.ру, так что площадка для презентации выбрана не случайно. По словам представителей театра, народные инициативы сопровождают пермский балет на протяжении всей его истории, даже здание театра построено по инициативе горожан и на их деньги. Вот и в этот раз с предложением создать масштабное граффити, посвящённое пермскому балету, в театр пришли два уличных художника — Дмитрий Рейс и Дмитрий Даер из арт-студии «Дело». Ребята давно занимаются стрит-артом, на их счету, кроме прочего, участие в фестивале «Длинные истории Перми», а также известный мурал с головой скульптурного Давида на бывшей пешеходной части Пермской.

Именно два Дмитрия создали фреску по эскизу театрального дизайнера-графика Евгении Мрачковской. По словам директора по развитию театра Аллы Платоновой, выбор места для граффити и все согласования потребовали немало времени и сил: можно рисовать фрески далеко не на каждом здании — нельзя на объектах культурного наследия или, напротив, на совсем новых домах, к тому же нужно получить согласие всех собственников жилья. К счастью, затею одобрили в администрации Ленинского района и в краевом минкульте, понравилась она и жильцам дома.

Презентация на площадке Morion Digital

Андрей Чунтомов

На презентации Алла Платонова объясняла, зачем это нужно театру. По её словам, во время локдауна, когда театр вёл онлайн-трансляции, оказалось, что потенциальных зрителей и вообще людей, интересующихся пермскими балетом и оперой, гораздо больше, чем может вместить зрительный зал. Всего просмотров за всё время трансляций — около 4,5 млн; чтобы собрать столько же зрителей при полной загрузке зала, театр должен работать без выходных примерно 13 лет.

Поэтому театр стал искать новые формы выхода за пределы своего здания, новые форматы взаимодействия с городской средой и с горожанами; участие в преобразовании городской среды — одна из таких попыток.

Дело благое и должно бы понравиться всем пермякам: вся любят пермский балет и гордятся им, все хотят, чтобы Пермь выглядела ярче, чтобы в городском однообразии было больше «изюминок». Однако мурал вызвал и критические отклики в социальных сетях и в личных разговорах активных горожан. По мнению критиков, новая фреска недостаточно остроумна, она не взаимодействует с архитектурой, тиражирует попсовый образ; к тому же на изображении присутствует логотип театра, а также логотипы компаний-спонсоров, что немедленно переводит фреску из сферы свободного и некоммерческого стрит-арта в сферу рекламы.

Есть претензии и к технике исполнения: некоторые считают, что героиня фрески — прима-балерина Пермского балета 1980-2000-х годов Елена Кулагина в партии Китри в «Дон Кихоте» — на этом изображении недостаточно узнаваема. Впрочем, это замечание опровергает эксперимент, проведённый театром: в социальных сетях театр разместил силуэт балерины с фрески и предложил угадать, кто это. Знатоки угадывали — даже без лица, по силуэту.

Напряжение вокруг новой фрески связано, в частности, с тем, что именно сейчас в городском департаменте градостроительства и архитектуры заканчивается работа над новыми правилами благоустройства, регулирующими как раз размещение фресок и других графических видов стрит-арта.

Главное новшество правил благоустройства — запрет на изображения рекламного характера. Сейчас все места для размещения рекламы регулируются муниципалитетом, они сдаются в аренду, и муниципальная казна получает от этого доход, поэтому будут прямо запрещены рекламные изображения под видом стрит-арта. Кроме того, в новом регламенте планируется временно ограничить размещение муралов в границах достопримечательных мест и в зонах охраны объектов культурного наследия; после проведения историко-культурной экспертизы и мастер-планирования паблик-арта в городе такие места могут быть определены дополнительно. «Дом с балериной» входит в границы достопримечательного места «губернский город Пермь».

Все дизайн-проекты изображений планируется согласовывать, примерно так же, как сейчас согласовываются объекты монументального искусства. И, конечно, обязательно согласие собственников жилья.

Новые правила благоустройства уже почти завершены, буквально на днях они выходят на общественные слушания и уже весной должны быть утверждены городскими депутатами.

Сложно сказать, как сложится судьба уже существующих изображений после принятия этого регламента. Возможно, придётся жертвовать логотипами и другими элементами рекламы. А вот с новыми изображениями придётся повозиться; между тем, театр оперы и балета не намерен ограничиваться существующим муралом, он планирует продолжать интервенции в городскую среду. По словам Аллы Платоновой, планируется расписать ещё несколько стен, чтобы создать вокруг театра «визуальную тематическую воронку». Одна из таких стен находится рядом с Заводом Шпагина; по словам директора театра по развитию, театр обратился к директору Музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой за содействием в оформлении этой стены.

В поддержку начинания театра на паблик-токе высказались несколько приглашённых экспертов.

Филипп Якубчук, руководитель региональных проектов Архитектурной школы МАРШ Лаб, напомнил примеры удачных интервенций культурных институций в городскую среду: вспомнил о том, как изменился московской парк Горького после создания в нём выставочного центра «Гараж», как удачно вписался в городской пейзаж Чикаго объект Аниша Капура Cloud Gate, установка которого была профинансирована телекоммуникационной компанией ATNT (правда, Якубчук умолчал о том, что объект установлен не просто посреди города, а в специальном пространстве для уличного современного искусства — Millenium park рядом с художественным музеем), а также напомнил о пермских стрит-арт-объектах, в частности «Пермских воротах» Николая Полисского. По мнению эксперта, новый мурал — из той же логической цепочки, и его появление в этом качестве нельзя не приветствовать. Филипп Якубчук с интересом выслушал, какие претензии звучат в адрес фрески в социальных сетях, и сказал, что квалифицированная критика и уважительная дискуссия — это совсем не плохо и пойдёт только на пользу процессу взаимодействия театра и города.

Культуролог и театровед Дмитрий Ренанский, шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала Colta.ru и главный редактор Masters Journal, о конкретном мурале не говорил, но в положительном ключе рассуждал об опыте работы театра онлайн и вообще о современных попытках преодолеть традиционные формы театральной работы.

Активно поддержал идею мурала Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

На его стороне было множество аргументов: и опыт общения с пермским театром на протяжении всей жизни; и постоянное участие в развитии пермского оперного со стороны компаний ПФП-группы; и недавнее преобразование бывшей промплощадки Morion Digital, где, к слову, находится самое большое в Перми граффити.

Ответил Андрей Кузяев и по поводу критики мурала: «Будущее всегда так рождается — в спорах между новым и старым. И нам нужно создавать новые возможности для культуры, в то же время и культура будет давать новые импульсы для пермяков. Ведь культура — это драйв человеческого роста и развития».

В «группе поддержки» была и героиня новой фрески Елена Кулагина. Она, правда, не высказывалась, но уже её присутствие на дискуссии говорило о многом.

Театр планирует продолжать использовать её образ, в частности, в сувенирной продукции. Уже выпушены открытки и сувенирные блокноты с репродукциями нашумевшей фрески, которые все участники и слушатели дискуссии получили в подарок.

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