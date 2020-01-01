Легенда пермской нефти 26 января, на 74-м году жизни, умер один из самых заслуженных работников нефтяной отрасли Прикамья Виктор Лобанов Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Лобанов

Виктор Александрович Лобанов родился в 1947 году в поселке Ильинский Пермской области. В 1971-м окончил горно-нефтяной факультет Пермского политехнического института по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». После получения диплома он пришёл на работу в НГДУ «Осинскнефть», где прошел трудовой путь от мастера цеха поддержания пластового давления до начальника управления, которое возглавлял в течение пятнадцати лет.

В 1996 году Виктор Лобанов стал одним из основателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2003 года он работал заместителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2008 руководил нефтяными компаниями «Кама-Ойл», «РИД Ойл-Пермь» и «Пермоблнефть».

Общий нефтяной стаж Виктора Лобанова — ровно полвека. Он внёс большой личный вклад в развитие нефтяной промышленности Прикамья, техническое перевооружение производства, внедрение прогрессивных методов добычи нефти и газа. Руководил вводом в эксплуатацию Маячного, Баклановского, Рассветного, Горского, Гарюшкинского, Мало-Усинского, Шумовского, Андреевского и других нефтяных месторождений.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Отличник нефтяной промышленности». Удостоен медали «За развитие нефтегазового комплекса России» и памятного знака «Герб Пермской области». Заслуженный работник Минтопэнерго России. Действительный член Академии горных наук. Почетный гражданин г. Оса.

Приносим свои соболезнования родным и близким.

Андрей Кузяев, председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы:

— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий Викторович, Елена Викторовна, примите мои искренние соболезнования!

Замечательный человек, верный друг и соратник, Виктор Александрович был настоящей легендой пермской нефтедобычи, мудрым учителем и старшим товарищем.

С ним связаны многие достижения прикамской «нефтянки». Он не боялся брать на себя ответственность и принимать смелые решения.

Виктор Александрович Лобанов для всей ПФП-группы и меня лично — Учитель с большой буквы.

Во многом благодаря его опыту и организаторским способностям был реализован проект ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». За короткий срок мы смогли достичь высоких результатов и стать одним из передовых предприятий системы ПАО ЛУКОЙЛ.

Более 25 лет Виктор Александрович вёл нефтяные проекты в нашем холдинге, превращая только встающие на ноги неокрепшие компании в эффективно работающие производства.

Пользуясь неизменным авторитетом, он всегда был немногословным, но много делающим руководителем.

Мы постараемся сохранить память о нём не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто придёт продолжать дело его жизни — развивать нефтяную отрасль Прикамья и всей России.

Равиль Маганов, председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий Викторович и Елена Викторовна!

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни вашего мужа и отца.

Я знал Виктора Александровича как опытного, авторитетного руководителя. Он стоял у истоков «ЛУКОЙЛ-Пермь» и своей плодотворной деятельностью внес неоценимый вклад в развитие компании. Он обладал всеми необходимыми профессиональными качествами, которые гармонично сочетались с его личным обаянием, доброжелательностью, принципиальностью, умением расположить к себе окружающих.

Мы навсегда сохраним память об этом умном, добропорядочном и уважаемом человеке.

Разделяю вместе с вами горечь невосполнимой утраты, искренне поддерживаю и желаю вам мужества в эти трудные дни.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Родные, друзья, коллеги Виктора Александровича Лобанова! Примите глубокие соболезнования в связи с его кончиной.

Виктор Александрович внёс серьезный вклад в развитие нефтяной промышленности Пермского края, более полувека посвятив любимому делу. Благодаря профессионализму, ответственности, целеустремленности и личной порядочности он пользовался заслуженным уважением коллег, был примером для молодых нефтяников.

Добрая память о Викторе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Олег Третьяков, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

— Это огромная утрата для всей нефтяной отрасли Пермского края, которой Виктор Александрович посвятил ровно полвека. Он длительное время работал в Осинском нефтяном районе. Прошёл трудовой путь от мастера цеха поддержания пластового давления до начальника НГДУ «Осинскнефть», которое возглавлял в течение 15 лет. Руководил пуском крупных месторождений — Маячного, Баклановского, Рассветного, Шумовского. Внедрял систему экологического и радиационного мониторинга. Стоял у истоков создания первого в регионе нефтяного совместного предприятия «ПермТОТИнефть». Организовывал масштабное промышленное, гражданское и инфраструктурное строительство.

Виктор Александрович был одним из основателей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», заместителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», руководителем ряда нефтяных компаний. Его вклад в производственно-техническое и социально-экономическое развитие нефтедобывающих предприятий и регионов их деятельности огромен.

Виктор Александрович Лобанов был блестящим специалистом, опытнейшим руководителем и замечательным человеком. Мы навсегда оставим в своём сердце добрую память о нём.

Георгий Ткаченко, генеральный директор Пермской финансово-производственной группы:

— Уважаемые родные, друзья Виктора Александровича Лобанова! Примите искренние соболезнования в связи с кончиной прекрасного человека и замечательного коллег.

Его профессионализм, талант, высочайшая работоспособность признаны всеми, кого свела с Виктором Александровичем судьба. Мне посчастливилось иметь возможность реализовывать с ним общие проекты и получать столь необходимые и важные советы, в которых мудрость и жизненный опыт сплелись воедино.

Виктор Александрович Лобанов умел найти нужный подход к любому человеку, независимо от статуса. И на своей малой Родине, в Ильинском, и в Осе, где он добился многого, и во всём Прикамье он пользовался неизменным авторитетом. Жизнь Виктора Александровича Лобанова — целая веха в пермской нефтедобыче и в судьбе нескольких поколений нефтяников. Он навсегда останется в нашей памяти и истории Пермского края.

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