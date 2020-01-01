Алёна Морозова На пороге нового мира В Перми состоялась 15-я церемония награждения лауреатов Cтрогановской премии Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Воробьёв

На площадке технопарка Morion Digital 12 декабря состоялась очередная церемония вручения Строгановской премии Пермского землячества. Праздник этого года стал юбилейным, пятнадцатым. И необычным: 2020 год добавил к ежегодному сценарию некоторые новшества. Впервые церемонию награждения можно было наблюдать и онлайн: трансляция велась на сайте РОО «Пермское землячество» и в группе землячества ВКонтакте. Её смотрели сразу в нескольких городах России, на прямой линии были сотни пермяков. Также весь вечер работала видеосвязь с московским офисом землячества.

Благодаря этому участников церемонии поздравили знаменитости российского масштаба: журналист Леонид Парфёнов, тележурналист Дмитрий Крылов, фигурист Алексей Ягудин. Онлайн премии вручили пианист Денис Мацуев, актёр и режиссёр Михаил Скоморохов и другие знаменитые люди.

А в праздничном зале находились члены правления и сами лауреаты премии. Несмотря на камерную атмосферу, громкие аплодисменты не смолкали весь вечер.

Дмитрий Махонин

Олег Воробьёв

Торжественную часть церемонии открыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обратившийся к её участникам по видеосвязи. Он особо отметил, что все лауреаты этого года живут и работают на территории Прикамья.

«Вы отдаёте все силы, энергию и знания на благо региона. Ваши дела и поступки лежат в основе успеха Пермского края. Вы — наша гордость и главное богатство. Получить Строгановскую премию престижно и почётно прежде всего потому, что за вас голосуют сами жители. Это знак большого доверия и признания со стороны земляков», — заявил губернатор.

Статуэтки Аники Строганова и дипломы традиционно вручаются лауреатам в шести основных номинациях и победителю общественного голосования.

Андрей Кузяев и Юрий Лапшин

Олег Воробьёв

В 2020 году церемония началась с вручения главной премии «За честь и достоинство». Её лауреатом стал Юрий Лапшин — живописец, график, художник театра и кино. Для вручения статуэтки мэтру на сцену поднялся председатель правления РОО «Пермское землячество», председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы Андрей Кузяев.

«2020-й год я воспринимаю как портал в будущее. Многие видят в нём проблемы и испытания, которые мы сейчас переживаем. А я считаю, что мы должны в нём видеть переход в будущий мир. 2021 год станет годом новой эпохи, связанной с новыми технологиями, новой культурой, новой миссией. Рождается новая цивилизация, и я хотел бы, чтобы в ней процветал Пермский край и каждый пермяк», — отметил Андрей Кузяев.

После этих слов он перешёл к вручению статуэтки. По словам Андрея Кузяева, победитель главной номинации был определён единогласно. «Ведь тут должен победить человек, который не просто оставил свой след, но и живёт в каждом из нас. Юрий Николаевич, вы и стали таким человеком. Пермская культура — одна из сильных черт пермской ментальности, в которой мы воспитаны, а Юрий Николаевич — один из тех людей, кто своим творчеством внёс в неё огромный вклад», — обратился Андрей Кузяев к лауреату.

Юрий Лапшин уже около полувека работает в Пермском крае, и сейчас не верится, что место его рождения — Орловская область, настолько сильно имя мэтра связано с нашим регионом. Художник в своём ответном слове так и назвал Пермский край — «моя вторая родина». И добавил, что эта премия в равной степени принадлежит его команде, семье и близким.

Лауреат рассказал, что, несмотря на ограничения пандемии, его рабочий график расписан до середины следующего года. Свои личные творческие планы Юрий Лапшин назвал «огромными, как всегда».

Александр Барях

Олег Воробьёв

Вслед за этим была вручена статуэтка Аники Строганова в номинации «За высокие достижения в науке и технике». Она досталась Александру Баряху, доктору технических наук, профессору, академику РАН, директору Пермского федерального исследовательского центра УРО РАН. Учёный номинирован на премию за большой вклад в развитие экспериментальной и теоретической геомеханики, позволивший повысить уровень безопасности недропользования и усовершенствовать геомониторинг состояния инфраструктурных и горнотехнических объектов.

Для вручения премии на сцену поднялся президент ПГНИУ Владимир Маланин, напомнивший, что под руководством Александра Баряха работает один из всего лишь четырёх исследовательских центров УРО РАН. А в 2019 году под руководством Александра Баряха была создана единственная на Урале лаборатория мирового уровня «Интеллектуальный мониторинг природных и техногенных систем». Практические результаты его деятельности бесспорно выдающиеся: свыше 40 его научных разработок по изучению процессов деформирования и разрушения горных пород и массивов внедрено в промышленность Пермского края.

Строгановская премия за высокие достижения в спорте была присуждена двукратной чемпионке мира по санному спорту Екатерине Катниковой. Но самой лауреатки на церемонии не было: как раз в эти дни она находилась в Германии, где проходил третий этап Кубка мира. Получить статуэтку Аники Строганова было поручено её тренеру — Евгению Язеву, а вручал её ещё один саночник с мировым именем — Альберт Демченко.

По видеосвязи, не скрывая эмоций, лауреатку поздравил заместитель председателя правления Пермского землячества, генерал-полковник Валерий Фёдоров. «Мне, как председателю комиссии оргкомитета по присуждению Строгановской премии в области спорта, было в этом году очень легко. У нас была одна яркая звезда — Екатерина Катникова. Огромное спасибо Екатерине за её труд. Катя, ты наша гордость, гордость Чусового, гордость Прикамья и всей нашей великой России. Спасибо тебе!» — заявил Фёдоров.

Галина Кокоулина и Игорь Шубин

Олег Воробьёв

Премию за высокие достижения в области культуры вручал депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин. Эта награда досталась Галине Кокоулиной, директору Пермской краевой филармонии, заслуженному работнику культуры.

«Перед нами яркий пример человека, который находится на своём месте по зову сердца. Галина Юрьевна — редкий человек, который каждый день на свою работу ходит с любовью. В результате все звёзды музыкального олимпа России с международным уровнем — это её друзья. И все они приезжают в Пермь именно потому, что у нас такой директор филармонии», — отметил Шубин.

Эти же слова с экрана фактически повторил народный артист России Денис Мацуев: «Я всегда с радостью приезжаю в Пермь, потому что имя Галины Кокоулиной — это гарантия того, что всё будет прекрасно. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая замечательной подготовкой пермского зрителя. Кто лишь раз с ней познакомился, попадает в плен обаяния Галины Юрьевны».

Данир Закиров

Константин Долгановский

За высокие достижения в общественной деятельности статуэтку Аники Строганова получил Данир Закиров. Благодаря его профессиональной деятельности Пермский край на четыре года раньше назначенного срока выполнил поручение президента РФ по снижению энергоёмкости производства на 40%. Кроме профессиональных заслуг в области энергетики на счету лауреата двадцатилетняя традиция празднования Сабантуя в Пермском крае — это результат его деятельности в качестве председателя Совета общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Перми».

Татьяна Миролюбова и Владимир Юрков

Олег Воробьёв

Вслед за ним в центре внимания оказался Владимир Юрков, создатель и генеральный директор группы компаний «ЭРИС» (Чайковский), которая за 19 лет выросла в крупнейшего производителя газоаналитического оборудования в Пермском крае и вошла в тройку крупнейших компаний-производителей газоанализаторов России.

Как отметил в поздравительной речи заслуженный экономист России, президент регионального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество» Алексей Андреев, компании такого уровня редкость, особенно в несырьевом бизнесе. Он привёл удивительную цифру: объём производимой продукции на одного сотрудника в «ЭРИС» превышает 7 млн руб.

Завершил торжественную церемонию вручения Строгановских премий специальный приз «Лидер общественного голосования». Её победитель выбирается исключительно на основе интернет-голосования, и эта кандидатура не обсуждается ни комиссией, ни правлением Пермского землячества. Поистине народное признание.

Иван Канюков

Константин Долгановский

Лауреатом этой номинации стал народный мастер, художник-керамист, почётный житель Кудымкарского района — Иван Канюков. Мастер работает c глиной, создавая игрушки — глиняные фигурки людей и зверей. Их пластика и декоративное решение напоминает о пермском зверином стиле, о деревянной скульптуре и о таинственных узорах вышивки на коми-пермяцких поясах.

Когда все статуэтки были розданы, участников церемонии вновь пригласили на сцену — теперь уже для того, чтобы сделать общий памятный снимок.

Константин Долгановский

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.