Евгения Пастухова журналист Явились Фоторепортаж о том, как было организовано голосование на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году голосование в Пермском крае растянулось на три дня. Избирательные участки работали с восьми утра до восьми часов вечера 11, 12 и 13 сентября. По данным на 10 утра, в воскресенье проголосовали 24,5% жителей края. При этом итоговая явка составила 35,7%. То есть собственно 13 сентября проголосовали 11,2% избирателей. Голосование на участке проходило с соблюдением мер санитарной безопасности.

На выборах губернатора также можно было проголосовать по месту нахождения посредством процедуры «Мобильный избиратель». Кроме того, такое заявление можно было до 8 сентября подать через портал «Госуслуги». По данным краевой избирательной комиссии, этим правом воспользовались почти 63 тыс. человек. При этом 250 из них выбрали один из 30 цифровых избирательных участков, расположенных в Москве.

На избирательных участках в Перми в дни голосования было организовано круглосуточное видеонаблюдение: Пермь вошла в пилотный проект по установке видеокамер на избирательных участках. На 223 наиболее крупных по числу избирателей УИКах в Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми с 7 утра 11 сентября и до завершения подсчёта голосов было организовано видеонаблюдение.

На выборах работали более 5 тыс. наблюдателей Общественной палаты.

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора победил врио главы региона Дмитрий Махонин. На довыборах в Заксобрание победу одержали Вячеслав Григорьев (округ №2), Павел Кузьмин (округ №13) и Антон Удальёв (округ №17).

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