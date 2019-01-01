Работа для каждого В поиске работы помогут центры занятости и портал «Работа в России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Экономические сложности, возникшие на фоне пандемии коронавируса, требуют адекватных решений не только от властей и бизнеса, но и от самих граждан.

Портал в помощь

Обычная в наше непростое время история: Эмилия Лукманова из Соликамска осталась без работы. Поиск работы мог бы быть долгим и, возможно, не очень успешным, если бы не помощь центра занятости. Именно здесь нашей героине рассказали о портале «Работа в России». И именно здесь Эмилия Лукманова нашла работу. Ей приглянулась вакансия инженера в соликамском МУП «Теплоэнерго»: показались интересными как функциональные обязанности, так и уровень зарплаты.

«Вот уже три недели работаю на новом месте. Обязанности достаточно широкие: работа с документацией, выезды и подготовка домов к отопительному сезону... Не заскучаешь. Да и коллектив хороший. Приятно работать рука об руку с настоящими профессионалами», — говорит Эмилия Лукманова.

По словам Эмилии, несколько её знакомых также остались без работы, и она всем порекомендовала обратиться за помощью на портал «Работа в России» и в центр занятости. «Уверена, что та помощь, та поддержка, которую мне оказали в центре занятости, координируя мои действия во время поиска работы, будет оказана и моим знакомым. А следовательно, без работы они не останутся», — говорит жительница Соликамска.

«Скорая» в сфере занятости

Портал «Работа в России» — это федеральная государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников.

Отметим, что искать работу или сотрудника на портале удобно и приятно. Во-первых, портал «Работа в России» является полностью бесплатным для всех пользователей, в отличие от коммерческих ресурсов. Во-вторых, исключено мошенничество — и работодатели, и соискатели проходят тщательную проверку органами государственной службы занятости перед тем, как официально регистрируются на портале. В-третьих, на портале отсутствует реклама.

Поскольку портал «Работа в России» создан для активной работы и с соискателями, и с работодателями, подробнее расскажем о функциях ресурса для каждой категории граждан.

Для тех, кто ищет работу

Если вы находитесь в поиске работы, портал «Работа в России» поможет вам на всех этапах этого пути.

«На портале можно подать заявление, создать резюме, заполнив данные о предыдущей трудовой деятельности. После подачи заявления в течение 11 дней с вами свяжется сотрудник центра занятости, уточнит все необходимые сведения и предложит свободные вакансии», — рассказывает начальник отдела трудоустройства, переобучения и развития кадрового потенциала краевого министерства социального развития Оксана Артамохина.

С момента подачи заявления и до снятия с учёта в вашем личном кабинете на портале «Работа в России» будет меняться статус. Регулярно отслеживайте статус вашего заявления в течение всего периода безработицы. Так вы сможете ориентироваться в этапах работы сотрудников ЦЗН с вашей кандидатурой. Со значениями статуса обработки вашего заявления вы можете ознакомиться в приложении «Значение статуса заявления» на портале «Работа в России».

Служба занятости работает со множеством проверенных организаций, которые заинтересованы в поиске сотрудников. Всем стоящим на учёте гражданам предлагаются вакансии от добросовестных работодателей в соответствии с профессиональной квалификацией и опытом работы. Информация о предложенной вакансии отобразится в вашем личном кабинете, или направления будут поступать на адрес электронной почты. При получении вакансии вам необходимо созвониться с работодателем для решения вопроса о трудоустройстве.

Кроме того, вы можете искать работу на портале самостоятельно. Для этого в строке поиска на главной странице укажите название вашей профессии или важные для вас критерии (размер заработной платы, регион, тип занятости, график работы и другие).

На данный момент жителям Пермского края доступно почти 20 тыс. рабочих мест, информация о каждом из них размещена на портале.

Для тех, кто ищет сотрудников

Если вы находитесь в поиске сотрудников для своей компании, вам нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России» в качестве работодателя. Регистрация осуществляется через портал «Госуслуги». Также вы можете зарегистрироваться и без использования «Госуслуг», тогда проверкой и идентификацией вашей организации будет заниматься служба занятости.

На портале «Работа в России» вы как работодатель сможете самостоятельно знакомиться с резюме кандидатов, отправлять отклики — приглашения на собеседование, создавать, сохранять и редактировать вакансии, а также подписываться на уведомления о появлении новых резюме в базе портала.

Шаги к новой работе

Для того чтобы найти работу с помощью портала «Работа в России», соискатель должен иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».

Что делать:

— Войдите на портал «Работа в России» с использованием подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги».

— Нажмите на свои ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на пункт «Оформление пособия по безработице».

— На открывшейся странице нажмите «Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы».

— В открывшейся форме заявления проверьте сведения, переданные из вашей учётной записи на «Госуслугах» на портал «Работа в России».

Важно:

— В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме или создайте новое.

— В блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации таким же образом, как оно указано в вашем паспорте.

— В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в котором вы хотите получить услугу, а также службу занятости населения. Помните, в дальнейшем вам придётся обратиться лично в ту службу занятости населения, которую вы выберете. Убедитесь, что вам будет удобно до неё добираться.

— Признание безработным возможно только по адресу регистрации, указанному в вашем паспорте. При подаче заявления в службу занятости по адресу регистрации вы будете зарегистрированы в качестве ищущего работу.

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