Онлайн-карантин Как с пользой провести время в период вынужденной остановки культурной жизни Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На основании рекомендаций Минкульта РФ с 18 марта деятельность музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров в Пермском крае приостановлена.

Как же разнообразить свой досуг, не погружаясь в пучину тревожных новостей?

К счастью для всех, технический прогресс предоставил нам возможность посмотреть фильм не в кинотеатре, а дома, или стать зрителем спектакля не покидая любимого кресла.

Кино

Итак, сначала об онлайн-кинотеатрах. Сервис онлайн-кино стал привычным для многих, но сейчас многие ведущие ресурсы готовы скрасить жизнь изолированных россиян бесплатно или с большими скидками.

• «КиноПоиск» открыл бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех новых пользователей и тех, у кого закончился пробный период.

• В онлайн-кинотеатре Premier весь контент «Газпром-медиа» можно смотреть бесплатно.

• В онлайн-кинотеатре Okko можно получить премиум-подписку на 14 дней за 1 руб. Чтобы получить промокод, нужно связаться с ботом в телеграме или во «ВКонтакте».

• Онлайн-кинотеатр ivi.tv продлил пробную подписку до 30 дней — активировать подписку за 1 руб. можно с 16 марта до 14 апреля.

• Сайт more.tv тоже предоставил бесплатный доступ к своей базе фильмов и сериалов — по промокоду SIDIMDOMA.

Театр и концерты

• До 23 марта все спектакли Мобильного художественного театра можно послушать бесплатно дома: для этого нужно скачать приложение.

• Венская государственная опера официально закрылась, но открыла для широкой публики свой богатейший архив и организует ежедневные онлайн-трансляции спектаклей на своей платформе www.staatsoperlive.com. Посмотреть шедевры мирового оперного искусства можно бесплатно по ссылке. Подробная программа здесь.

• Санкт-Петербургская филармония организует бесплатные онлайн-трансляции концертов, открывающие мир классической музыки максимально широкой аудитории. Трансляции проходят на сайте филармонии и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

• Берлинская филармония до 31 марта по коду BERLINPHIL предлагает бесплатный доступ ко всем концертам и видеозаписям из цифрового архива.

• Театр «Метрополитен-опера» покажет свои лучшие спектакли онлайн. Они будут транслироваться в формате HD на официальном сайте театра и во всех приложениях каждый день. Подробное расписание по ссылке.

• Пермская филармония продолжает работать для любимых слушателей в режиме прямых и архивных трансляций онлайн на сайте filarmonia.online. На сайте филармонии и в социальных сетях будут опубликованы анонсы показов виртуальных концертов из золотой коллекции филармонии.

• Пермский театр оперы и балета запускает вечерние онлайн-трансляции спектаклей, а Пермский академический Театр-Театр — открывает посуточный доступ к записям актуальных и архивных спектаклей, а также снимает «ТТ-Квартирники»

Выставки и экскурсии

• Крупные музеи и галереи уже давно на своих онлайн-ресурсах завели виртуальные экскурсии. Вот лишь некоторые из них:

• Музей «Лувр» закрыт на неопределённое время, но для желающих погрузиться в мировое искусство доступны виртуальные экскурсии и образовательные видеопрограммы.

• На youtube-канале Государственной Третьяковской галереи можно посмотреть видеоэкскурсии по недавно прошедшим выставкам в сопровождении профессиональных искусствоведов, научных сотрудников музея.

• «Эрмитаж» приглашает на пятичасовую виртуальную экскурсию по музею. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам).

Экспонаты Государственного Эрмитажа (совместный проект с «Гугл»).

• Виртуальные прогулки по Русскому музею.

• Виртуальные выставки Третьяковской галереи.

• Тур по экспозиции Третьяковской галереи (совместный проект с «Гугл»).

А вот и немного экскурсий для вас:

• Виртуальный тур по Московскому Кремлю.

• Виртуальный Петергоф.

• Экскурсия по крепости Нарын-кала.

• Экскурсия по крепости Нарын-кала.

• Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия.

• Экскурсия по Археологическому музею-заповеднику Танаис.

• Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур).

Самоподготовка

А некоторые оценят шанс провести освободившееся время за самоподготовкой. Благо, и онлайн-образовательные платформы пошли навстречу этому желанию.

До 15 апреля можно оформить бесплатную подписку в приложении «Радио Arzamas». Доступны все курсы, подкасты, лекции и образовательные материалы Arzamas по промокоду КАРАНТИН. Радио можно слушать всей семьёй: на платформе есть курсы и подкасты для детей, а в «Детской комнате» собраны книги, музыка, мультфильмы для малышей.

Образовательная онлайн-платформа «Фоксфорд» на месяц открыла доступ ко всем своим платным ресурсам по базовой школьной программе. Подробности по ссылке.

Приложение Peloton дарит три месяца бесплатной подписки на видеотренировки. Можно заниматься йогой, стретчингом, устраивать дома силовые и кардиотренировки .

Тренировки в приложениях Down Dog, Yoga for Beginners, HIIT, Barre и 7 Minute Workout будут бесплатными до 1 апреля.