Алёна Беляева Опять не смог Попытки «Уралхима» взять под контроль «Тольяттиазот» проваливаются Поделиться Поделиться Твитнуть

В июле 2019 года Самарский областной суд оставил в силе постановление Комсомольского районного суда по уголовному делу, в рамках которого бывшие руководители ПАО «Тольяттиазот» Владимир Махлай, его сын Сергей и экс-гендиректор предприятия Евгений Королев получили по 8-9 лет колонии общего режима. Их признали виновными в том, что они продавали продукцию предприятия (аммиак и карбамид) своему иностранному контрагенту Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а те реализовывали её по рыночным. Так же по итогам заочного суда были признаны виновными два иностранных бизнесмена — контрагенты ТоАЗа (владельца Nitrochem Distribution Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта). Сумма ущерба предприятию составила 84,1 млрд руб. Взыскателем ущерба в пользу «Тольяттиазота» является миноритарий — АО «ОХК «Уралхим» (компании принадлежит 9,9% акций ТоАЗа). «Уралхим» настаивал (следствие и суд с ним согласились), что, как акционер общества, имел право на часть продукции. Ущерб компании был оценен в 10 млрд руб.— пропорционально доле «Уралхима» в акциях ­предприятия.

«Тольяттиазот» как сторона в судебном разбирательстве в принципе не признает наличие убытка. А суд и следствие не приняли во внимание факт поступления оплаты данной продукции от компании Nitrochem в адрес ТОАЗа на сумму более 65,5 млрд руб. Разбирательства по данному делу длились порядка семи лет.

Судебный процесс в первой инстанции сопровождался различными скандалами, сообщает «Коммерсант-Волга». Защита утверждала, что обвинительное заключение было создано «Уралхимом», что, по словам адвокатов, было обнаружено в свойствах электронного файла, врученного защитникам следователем. Со стороны обвинения часто привлекались так называемые засекреченные свидетели, «которые допрашивались в суде под псевдонимами и удаленно от участников процесса посредством аудиосвязи с изменением голоса». Многочисленные ходатайства защиты о допросе авторов ключевого доказательства — экспертного заключения о занижении ТОАЗом рыночных цен — Натальи Семилютиной и Сергея Валентея были отклонены. При этом первому экспертизу поручили делать Николаю Казанцеву (и допросили его в Комсомольском суде), однако после того, как он сообщил следователю, что на него оказывалось давление, и он подписал ложное заключение его заменили на экспертов Семилютину и Валентея. Апелляция также отказала в допросе экспертов. Защитник Сергея Махлая — адвокат Александр Гофштейн отметил, что они сравнивали в экспертизе несопоставимые величины объёмов продаж ТОАЗа с опотовыми (гораздо меньшими по объёму) поставками других производителей. Кроме того, пишет «Коммерсант-Волга» они определяли стоимость продукции по дате, проставленной в штампе «Выпуск разрешен», имеющейся во временной грузовой таможенной декларации, что привело к недостоверным и необоснованным выводам.

Представители ТоАЗа готовят кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Оппоненты Дмитрия Мазепина (владелец «Уралхима») говорят, что на его стороне появилась некая влиятельная сила, настаивают на том, что решение Комсомольского районного суда спорное, и надеются, в частности, на повторное проведение экономической экспертизы Минюстом.

После вынесения решения областным судом, пресс-служба предприятия констатировала, что «Самарский областной суд, как ранее и Комсомольский районный суд Тольятти, не смог (или не захотел) увидеть в данном уголовном деле признаков недобросовестного поведения миноритарного акционера Общества (АО «ОХК «Уралхим»). В результате рейдерские действия акционера-конкурента получили легальную судебную защиту».

«Тольяттиазот» — крупнейший производитель аммиака в России. Он пока не входит ни в один из крупных холдингов. А основной продукт «Уралхима» — аммиачная селитра, которая как раз является производным от аммиака. Две трети выручки «Тольяттиазот» идут от экспортных контрактов. Чистая прибыль ТоАЗа в 2018 году составила 7,1 млрд руб («Уралхим» при этом показал убыток в 34,1 млрд руб.). В озвученных планах компании — рост выпуска продукции (в т.ч. аммиака примерно на 40% до 4,15 млн тонн в год, карбамида — более чем в 2,5 раза, до 2,53 млн тонн в год) и увеличение EBITDA в 3,3 раза.

«Ведомости» со ссылкой на экспертов сообщали, что соотношение долг/EBIDTA у «Уралхима» составляет 7,47, тогда как средний показатель по отрасли 1,59. В конце декабря 2019 года «Сбербанк» выдал «Уралхиму» кредит на $3,9 млрд, который, как предположили эксперты издания, будет направлен на погашение существующих долговых обязательств (на 1 января 2019 года он составлял $4,4 млрд )