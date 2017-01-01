Миф vs Факт

«Мигранты не отнимают, а создают рабочие места» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о международной миграции с социологом Евгением Варшавером

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1 Россию заполонили мигранты

Во многом это миф. По данным ООН, в России одновременно находятся 11,6 млн мигрантов. Однако на эти данные можно опираться не в полной мере. Они основаны на месте рождения. Это значит, что люди, родившиеся в Молдавской ССР в 1950-е годы и в 1970-е переехавшие в РСФСР, тоже включены в число мигрантов. Интересно, что, если посчитать всех иностранцев, кто единовременно находится на территории России, получится всё равно 12 млн человек.

Но это не так много — 8% от общей численности населения страны. По этому показателю Россия находится на 102-м месте в мире. На первом, кстати, Ватикан, где мигранты составляют 100%. А на втором (84%) — Объединённые Арабские Эмираты, которые привлекают огромное количество иностранных граждан для работы в сфере строительства и в сфере услуг.

2 Мигрантов больше в успешных регионах России

Мигранты действительно предпочитают жить в регионах с развитой экономикой. В России они естественным образом смещены в сторону крупных городов. Но выбор места жительства связан не только с экономическими факторами. На потоки миграции сильно влияет наличие друзей или знакомых на новом месте. Условно, если твой односельчанин живёт в Перми и может тебе помочь с обустройством на новом месте, то вероятность, что ты поедешь именно в Пермь, будет выше. Если односельчане есть в разных городах России, то человек выберет тот из них, где больше перспектив.

Яркий пример. В 1990-е годы в Таджикистане шла гражданская война. Беженцы из этой страны приезжали в Россию и селились там, где могли хоть как-то закрепиться. Именно поэтому они в большей степени рассеяны по территории России. Да и сейчас продолжают приезжать как в экономически развитые, так и не очень регионы. Там есть к кому обратиться из односельчан или родственников. А вот в Киргизии гражданской войны не было, и поэтому киргизы по­ехали прежде всего в крупные экономические центры — Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Поэтому и сейчас они будут предпочитать именно эти города: там у них есть знакомые.

3 Мигранты отнимают рабочие места у местных жителей

Международные исследования в области экономики миграции говорят о том, что это скорее миф. Мигранты не отнимают, а создают рабочие места. То, что рынок труда имеет фиксированное количество мест, — это стереотип.

Более того, доказано, что мигранты приносят большую пользу для экономического развития страны, в которую приехали. По результатам исследования Яна Гольдина из Оксфордского университета, две трети ВВП США после Второй мировой войны было произведено благодаря международной миграции. И наоборот, недостаток рабочей силы может тормозить развитие конкретных отраслей и регионов. Не секрет, что в России не хватает высококвалифицированных рабочих. Поэтому некоторые крупные промышленные предприятия, например Пермского края, специально занимаются рекрутингом рабочих с нужным набором умений в странах Центральной Азии.

Часто бывает так, что мигранты, получившие какое-то образование в стране происхождения, не могут его применить. В Таджикистане ты был учителем, а в России работаешь не в школе, а на стройке или в такси. Было бы хорошо, конечно, использовать человеческий капитал мигрантов, прибывающих на её территорию. Но в России сейчас нет специальных программ, которые позволили бы мигрантам подтвердить или использовать свою квалификацию.

4 Мигранты не интегрируются

Разнообразные международные исследования показывают, что этнические мигранты первого поколения никогда и нигде в полной мере не интегрируются. Они предпочитают дружить с представителями той страны, из которой приехали. Их нормы отличаются от тех, которые разделяет местное население. Они реже получают высшее образование, чем их сверстники из числа «коренных». А вот их дети (их называют мигрантами второго поколения) могут интегрироваться в принимающее общество. Мы проводили исследование среди детей выходцев из стран Закавказья и Средней Азии и выяснили, что в среднем в половине случаев они получают высшее образование, в отличие от их ровесников из числа местных жителей. Примерно такая же ситуация складывается в Австралии. А вот, например, в Бельгии пропорции совсем другие, не в пользу детей мигрантов. И такая ситуация типична для европейских стран.

Фото: Константин Долгановский

Ещё один способ оценить степень интеграции — проанализировать нормы мигрантов и местного населения. В нашем опросе мы спрашивали у мигрантов второго поколения: «Если вы зарабатываете меньше жены, то это позор или нет?» Разница между мигрантами второго поколения и местным населением получилась сравнительно небольшая. Дети мигрантов более либеральны, чем их родители. Можно сказать, что российское общество в целом неплохо справляется с интеграцией мигрантов.

В Европе — другая ситуация. Во многом она связана с историей появления мигрантов. Например, во Францию они начали массово приезжать после Второй мировой войны. В основном это выходцы из колоний. Как постоянных жителей их не рассматривали. Деревянные покосившиеся домики опоясывали тогда Париж и другие крупные французские города. Благодаря жилищным программам в 1950—1960-е годы появляются кварталы многоквартирной застройки — своего рода французские Черёмушки. Но если в Москве в таких кварталах живут почти все, то в Париже — в основном мигранты и их потомки. Даже французские рабочие, для которых эти районы и возводились, в конце концов уехали оттуда. И поэтому дети мигрантов, проживающие в ином окружении, не чувствовали себя своими во Франции. Их родители не имели высшего образования и не считали себя французами. А поскольку во Франции в принципе высокий уровень безработицы, среди них он ещё выше. Вполне понятно, почему они начали использовать нелегальные способы зарабатывания денег. Возникла особая мигрантская субкультура. Потомки мигрантов считают, что французы никогда не примут их в своё общество, и потому всё меньше хотят интегрироваться. В конечном итоге всё это привело к беспорядкам в Париже в 2005 году (речь идёт о противостоянии, причиной которого стала гибель двух североафриканских подростков; в течение трёх недель погромщики из числа иммигрантов поджигали автомобили, громили витрины магазинов и устраивали стычки с полицией. — Ред.).

Фото: Константин Долгановский

Но Россия довольно эффективно перерабатывает миграционные потоки, и эта тенденция сохранится ещё многие годы. И здесь важно то, что пространство российских городов создавалось во многом во времена Советского Союза. Оно в значительной степени более эгалитарно (предполагает равные возможности. — Ред.), чем в европейских городах. У нас не появляются этнические районы. Дети и внуки мигрантов социализируются в смешанной среде и практически не отличаются от своих одноклассников и коллег.

Однако такой вывод мы делаем на основании исследований тех детей мигрантов, которые уже вышли на рынок труда. Этим людям сейчас минимум 18 лет. Получается, что их родители были ещё советскими гражданами, а значит, родились вместе с «коренными» в едином культурном, социальном и экономическом пространстве. Они хорошо знают русский язык, замечательно ориентируются в правилах принимающего общества. Но в Россию за последние 10—15 лет приехали несколько другие люди. И есть некоторые свидетельства, что интеграция этой волны будет проходить хуже. Тем не менее точно об этом можно будет сказать лет через десять.

5 Эмигрируют только в поисках хорошей жизни

Не только экономические факторы влияют на принятие решения об эмиграции. Мы проводили исследование в Киргизии, в котором пытались понять причины отъезда из страны. Опрашивали и семьи, живущие около крупного месторождения золота. В результате выяснили, что, если хотя бы один человек из семьи работает на предприятии, с этим месторождением связанном, никто из других членов семьи в эмиграцию не поедет (если только у человека нет желания мир посмотреть и себя показать). Иными словами, мы выяснили, что если у тебя всё хорошо с работой и есть сфера применения своих усилий, то вероятность отъезда становится крайне низкой.

Есть интересная тенденция: в некоторых странах Средней Азии эмиграция играет роль обряда инициации. Своего рода вызов, который делает тебя взрослым. Съездить в эмиграцию важно не только для того, чтобы заработать денег. Нужно, чтобы ты сам стал взрослым в глазах окружающих. Поэтому всё больше и больше людей вовлекается в миграцию уже не столько по экономическим, сколько по культурным причинам.

6 Многие мигранты находятся в России нелегально

Это скорее миф. Считается, что бывают или легальные, или нелегальные мигранты. Однако для того, чтобы устроиться на работу и законно приехать в Россию, мигранту из Таджикистана много чего нужно сделать: получить миграционную карту при въезде, заполнить её, зарегистрироваться потом по месту фактического пребывания (и вот как раз последнее в действительности очень сложно сделать), на основании этих документов получить патент, заключить трудовой договор. И если человек на каком-либо этапе допускает ошибку или нарушает сроки, для официальных властей он автоматически становится нелегальным мигрантом. Но делает ли это его нелегалом в том смысле, в котором обычно принято об этом говорить? Грань между законным и незаконным в этом вопросе очень тонкая.

При этом нарушение любых правил отражается на иностранном гражданине в большей степени, чем на местном. Многие в России работают не по трудовому договору. И если россиянину в худшем случае не заплатят, то мигранту за то же самое нарушение грозит депортация.

Другой пример. Гражданина Узбекистана, который работает таксистом, депортируют за двукратное нарушение правил дорожного движения. Два штрафа — и всё. Подобные ограничения мешают мигрантам работать и приводят к коррупции. Если мигрант работает на стройке без патента, то работодателю грозит штраф до 1 млн руб. за каждого такого сотрудника. Естественно, выгоднее «договориться» о меньшей сумме с чиновниками, ответственными за эту деятельность. Иными словами, сегодня есть игроки, которым выгодна такая ситуация, заложниками которой становятся мигранты.

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