Миф vs Факт

«Каждый из нас является ходячим мешком с вирусами» Развеиваем мифы и подтверждаем факты вместе со специалистом в области генетики и вирусологии, заведующим отделом поисковых исследований НОЦ фармацевтики Казанского федерального университета Альбертом Ризвановым

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1 Китайский коронавирус угрожает распространиться по всей планете и существенно уменьшить численность человеческой популяции.

Теоретически любая инфекция может стать пандемией, то есть из локального ареала распространения перейти в глобальный. Именно поэтому важно контролировать заболевания на ранних этапах. История знает много примеров пандемий с достаточно серьёзными последствиями, которые научили нас бдительности. Речь не только о чуме, которая свирепствовала в Европе и на Ближнем Востоке в XIV веке, но и о не менее знаменитой «испанке» — вирусе гриппа, который унёс десятки миллионов жизней во время Первой мировой войны, а также о более близких к нам по времени эпидемиях вроде свиного гриппа 2009 года в Мексике и Северной Америке, откуда этот вирус распространился по всему миру.

Инфекция может стать пандемией при нескольких условиях. Во-первых, она должна легко передаваться от человека к человеку. Во-вторых, смертность от неё должна быть высокой. В-третьих, инфекция должна передаваться воздушно-капельным путём, потому что этот способ передачи оказывается самым эффективным для распространения вируса. В-четвёртых, для заражения человека должно быть достаточное количество вирусных частиц, ведь от одной вирусной частицы человек заболеть не может.

2 Угроза китайского коронавируса изрядно преувеличена.

К любой вспышке вируса следует относиться ответственно. Если не принимать меры, то распространение вируса может иметь самые плачевные для человечества последствия. Но это не повод для того, чтобы из-за любого вируса впадать в истерику. В случае с коронавирусом власти Китая очень корректно себя ведут, что отражается на поведении вируса. Количество заболевших растёт на данный момент в линейной зависимости, и даже есть тенденция к снижению их числа. Есть некоторая уверенность, что в ближайшие пару месяцев эпидемия пойдёт на спад.

3 Китайский коронавирус — химера, смесь двух уже известных вирусов, это новое заболевание. Никто не знает, как его лечить.

Когда геном китайского коронавируса был изучен, выяснилось, что часть его генома — это геном коронавируса летучих мышей, а вторая часть пока не идентифицирована, скорее всего, это часть коронавируса какого-то другого животного. Получается, что у этого вируса часть нити генома одного цвета, потом узел, а затем — часть нити другого цвета. Таким образом произошло смешение двух геномов близкородственных вирусов. То есть это не абсолютно новый вирус, это новый штамм вируса. Главное отличие состоит в том, что его белок обладает необычной структурой за счёт генетической перетасовки.

Ключевая мутация в китайском коронавирусе произошла в белке, который отвечает за связку с определённым белком человека — рецептором АСЕ2. Этим видоизменённым белком вирус, как крючком, цепляется за белок человека, чтобы проникнуть в клетку.

Заболевание после заражения коронавирусом проходит достаточно типично. Происходит осложнение в виде пневмонии, что характерно для многих других респираторных вирусных инфекций. На данный момент проблема заключается в том, что нет эффективного способа лечения именно самой вирусной инфекции. Все препараты, которые рекомендованы, не специфичны, они не направлены на борьбу именно с этим вирусом, они стимулируют иммунную систему и нейтрализуют симптомы, например высокую температуру.

4 Китай в очередной раз стал очагом развития новой болезни. Всё из-за того, что в Китае плохо развито здравоохранение.

Китай не единственный поставщик вирусов в мире. Африка традиционно является очень опасным рассадником вирусных инфекций. Один из самых опасных вирусов в этом регионе — вирус Эбола. Южная Америка тоже является регионом, где время от времени возникают потенциально опасные вирусы. В Мексике в 2009 году появился свиной грипп. Китай тоже вносит свой вклад в эту непростую эпидемиологическую обстановку.

Здравоохранение в Китае не самое плохое. Эта страна очень активно развивается. Дело в том, что в Китае задействованы сразу несколько факторов риска, которые увеличивают вероятность появления вирусов. Первый фактор — высокая плотность населения. К тому же в Китае генетически однородное население. Это значит, что китайцы генетически очень похожи друг на друга. Гораздо больше, чем другие национальности. Может быть, это связано с тем, что Китай долгое время был закрытой страной, его население не смешивалось с представителями других наций.

Второй фактор — тесное взаимодействие между людьми и животными. В Китае эта близость обусловлена тем, что китайцы употребляют в пищу представителей различных видов животных. В этом случае вирусы разных животных могут создавать химеры и заражать людей.

В Африке и Латинской Америке плотность населения ниже, но активен второй фактор — тесное взаимодействие людей и животных.

5 Чтобы создать вакцину от нового вируса, требуется несколько лет.

Разработка вакцины может занимать всего лишь несколько месяцев. Проблема в том, что мало создать вакцину, нужно ещё проверить её безопасность и эффективность. Во время пандемий власти, конечно, могут сокращать время тестирования вакцин, но эффективное тестирование занимает многие месяцы, а то и годы.

Не всегда удаётся создать эффективную вакцину. От ВИЧ нет эффективной вакцины до сих пор. Кроме того, вакцины не всегда вызывают стойкий иммунитет, потому что каждый год вирус может меняться, циркулирует другой штамм. Так происходит в случае с гриппом. Каждый раз приходится прогнозировать, какой штамм будет циркулировать, и заранее готовить специальную вакцину. Невозможно вакцинироваться один раз и на всю жизнь получить защиту от этого вируса. Хотя против других вирусов есть вакцины, которые вызывают очень стойкий иммунитет. Прививки от кори и ветряной оспы нам ставят один раз в жизни.

6 Все вирусы опасны для жизни. Даже если выживешь, будут осложнения.

С эволюционной точки зрения наиболее успешные вирусы — это те, которые не убивают и не калечат своего хозяина. Вирусу невыгодно, чтобы его хозяин умер, потому что на этом закончится распространение вируса. У вирусов, конечно, нет мозгов, но есть заложенные природой эволюционные механизмы, главный из которых — стремление к размножению. Если вирус чувствует, что его хозяин ослаблен, то он начинает как можно больше размножаться, чтобы заразить как можно больше других хозяев.

На самом деле каждый из нас является ходячим мешком с вирусами, просто не подозревает об этом. Потому что большинство инфекций проходят либо бессимптомно, либо с очень лёгкими симптомами. Простуду вызывают респираторные вирусы. С ними обычно легко справляется наш иммунитет. Так происходит постоянная тренировка иммунной системы. Если бы мы жили в стерильных условиях, любая инфекция могла бы нас убить.

7 В России нужна собственная вакцина от вируса. Созданная в Китае не будет эффективной.

Собственная вакцина нужна хотя бы потому, что неизвестно, как сложатся в дальнейшем отношения между странами. Поэтому всегда лучше иметь собственные разработки, чтобы обезопасить население своей страны.

Второе замечание касается того, что разработка вакцины — это всегда лотерея. У учёных одной страны вакцина может получиться эффективнее, чем у учёных другой. В процессе коллективной работы можно получить лучшую вакцину и спасти жизни сотен людей.

Наконец, очень важно, чтобы у нас были собственные компетенции и производственные мощности, ведь такую фармацевтическую отрасль с нуля невозможно быстро создать. И наш «бронепоезд» для борьбы с инфекциями должен всегда стоять на запасных путях.

8 Коронавирусом можно заразиться даже через предметы, находящиеся в посылках из Китая.

Это очень маловероятно и может произойти только в том случае, если заражённый коронавирусом человек чихнёт в эту посылку. С учётом того, что власти Китая очень бдительно следят за ситуацией с распространением вируса, практически невозможно, что инфицированный человек будет упаковывать то или иное международное отправление. Кроме того, вирус очень нестойкий в окружающей среде, а значит, с крайне высокой долей вероятности просто не переживёт пересылку.

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