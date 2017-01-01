Миф vs Факт

«Если что-то и вредно для женщин, так это не рожать» Развеиваем мифы и подтверждаем факты об экстракорпоральном оплодотворении вместе с президентом Российской ассоциации репродукции человека, генеральным директором МЦРМ, врачом-акушером-гинекологом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором Владиславом Корсаком

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1 Экстракорпоральное оплодотворение девальвирует таинство зачатия, так как является вмешательством в естественные природные процессы/в Божий замысел.

При экстракорпоральном оплодотворении рождение ребёнка продолжает оставаться чудом, таинством. Некоторые верующие люди считают, что вся жизнь — это испытание и что обязательно нужно преодолевать и терпеть трудности. Однако это не мешало людям искать способы облегчить страдания. В частности, искать способы излечиться от той или иной болезни. В конце концов обществом было принято мнение о том, что избавление от недугов — это тоже Божье дело, которое одобряется Церковью.

Бесплодие — это заболевание. Такое же, как инфаркт или инсульт. Ни у кого не вызывает сомнения, что нужно лечить больное сердце. Почему тогда должны быть сомнения, что нужно лечить бесплодие? Благодаря достижениям науки сегодня это возможно.

Происходит ли вмешательство в естественные процессы? Нет. Доктора всего лишь создают благоприятные условия, необходимые для того, чтобы произошло слияние женской и мужской половых клеток, женского и мужского набора хромосом для образования двойного набора хромосом, с которого начинается человек.

Для этого в специальную лабораторную «чашечку» с яйцеклеткой и питательной средой добавляют сперматозоиды, чашечку помещают в «тёмное тёплое» место — в инкубатор с определённой концентрацией газов. Через 16—18 часов смотрят, произошло оплодотворение или нет. Даже в том случае, когда сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки, — это не оплодотворение. Эмбриологи лишь доставили сперматозоид к месту, где должен начаться процесс трансформации яйцеклетки в новую структуру — зиготу. На этот этап человек повлиять не в силах. Никто не знает, примет ли яйцеклетка сперматозоид, соединятся ли хромосомные наборы, начнёт ли делиться зигота. С началом деления — это уже эмбрион, который может развиваться вне организма не более пяти-шести суток. В течение этого периода эмбрион переносят в матку женщине, где продолжаются запрограммированные природой процессы, и в частности — естественный отбор, и развитие эмбриона может остановиться.

Повторюсь, что мы создаём условия для встречи и соединения половых клеток, при этом мы не вмешиваемся в слияние хромосом и последующее развитие эмбриона — эти процессы происходят естественно. Так что Богу Богово.

2 Экстракорпоральное оплодотворение не гарантирует беременности.

Так и есть. При этом частота наступления беременности с годами увеличивается. В 1970-е частота составляла примерно один к 140 случаям. Более 130 переносов оплодотворённых яйцеклеток в полость матки сделал эмбриолог Роберт Эдвардс с гинекологом Патриком Стептоу. В результате первого успешного экстракорпорального оплодотворения в 1978 году родилась Луиза Браун, которая выросла, вышла замуж и сама без помощи врачей родила ребёнка. Этот первый прорыв стал возможен благодаря тому, что Роберт Эдвардс установил, в какой период яйцеклетка готова к оплодотворению, и много ещё важных с позиции биологии моментов.

Сегодня беременность наступает примерно в 40 случаях из 100. В некоторых центрах она достигает 50 случаев из 100. Это стало возможно, в частности, благодаря тому, что гормональная стимуляция позволила добиться появления нескольких яйцеклеток, готовых к оплодотворению. В естественных условиях появляется только одна зрелая яйцеклетка.

В мировом профессиональном сообществе сложилась позиция, что нужно получить 10—15 яйцеклеток, чтобы шансы на наступление беременности в ЭКО были максимальными. Из них часть не оплодотворится в чашке. Часть оплодотворённых дадут эмбрионы, которые не будут развиваться внутри матки. В таком отборе, вероятнее всего, беременность наступит в результате одного из переносов.

Сейчас чаще делают перенос двух эмбрионов, но говорят о необходимости переносить один эмбрион с целью предупреждения наступления многоплодной беременности. Для человека даже двойня с позиций акушерских осложнений — патология. Перенос одного эмбриона не исключает возможность его разделения на два (это случаи так называемых однояйцевых близнецов), но частота многоплодия значительно ниже. Оставшиеся эмбрионы можно заморозить. У меня была пациентка, у которой трое детей, родившихся после последовательных переносов эмбрионов. То есть она восстановилась после первой беременности, мы снова сделали перенос размороженного эмбриона, она родила, снова восстановилась, и мы ещё раз сделали перенос размороженного эмбриона, который привёл к беременности и родам.

3 У детей, рождённых в результате ЭКО, часто возникают проблемы со здоровьем.

Это не так. Факт отсутствия существенных отличий в здоровье подтверждается множеством исследований. В скандинавских странах каждому ребёнку при рождении присваивается номер, с которым он идёт по жизни. О здоровье граждан там знают всё. Сравнение с детьми, зачатыми естественным путём, показывает, что проблемы со здоровьем у них одни и те же. Некоторые особенности есть, они связаны с возрастом и проблемами со здоровьем родителей, но не с оплодотворением «в пробирке».

4 ЭКО вредно дня здоровья женщины. Оно может привести к раку.

Статистика, которую собирают во всём мире, говорит об обратном. На сегодняшний день в результате ЭКО родилось более десяти миллионов детей. То есть через подготовку к ЭКО в виде гормональной стимуляции прошли более пятидесяти миллионов женщин. У них нет роста каких бы то ни было заболеваний. Никто бы не платил деньги за ЭКО — а в скандинавских странах лечение бесплодия оплачивает государство, — если бы оно приводило к болезням.

Если что-то и вредно для женщин, так это не рожать. Статистика говорит о том, что рак тела матки чаще всего возникает при отсутствии беременности у женщин.

5 Экстракорпоральное оплодотворение позволяет родить женщинам даже после наступления менопаузы.

Менопауза — это отсутствие функции яичников, когда они истощили свой резерв и больше не производят яйцеклеток. Даже при менопаузе женщина сохраняет способность вынашивать беременность, полученную при донорской яйцеклетке.

У меня на консультации была супружеская пара, у которой сын погиб на войне в Афганистане. Женщине было 56 лет, она говорила мужу, что покончит с собой, если у неё не будет больше детей. Мы пошли на этот эксперимент. Она родила здоровую девочку в 59 лет. И когда приходила к нам с уже пятилетней дочерью, то выглядела на 50 лет.

6 Теперь в качестве «письма в будущее» можно оставлять после себя замороженные половые клетки.

Это не прихоть докторов, а результат социальных изменений. Раньше считалось, что девочка, достигнув половой зрелости, должна выйти замуж и рождать детей. Феминистские движения уравняли женщин в правах с мужчинами. Детородный возраст стал смещаться, женщины стали предпочитать обзаводиться потомством после того, как получат образование и сделают карьеру.

Но в природе всё продолжает происходить по часам: яйцеклетка стареет. После 35 лет начинается поздний репродуктивный возраст, после 40 лет забеременеть очень сложно. Поэтому сейчас предлагается заморозить молодую яйцеклетку и воспользоваться ею, когда придёт время и желание заводить детей.

7 Отец — это больше не обязательная фигура для рождения ребёнка. Женщина может воспользоваться банком спермы.

Мужская половая клетка так или иначе — от определённого мужчины. Да, юридически он не отец и не супруг, он донор. Во многих странах запрещено анонимное донорство, потому что считается, что ребёнок имеет право знать, кто его отец. Западная пресса полна историй о том, как взрослый человек, рождённый в результате донорства спермы, впервые встречается со своим отцом.

В России другая ситуация. У нас анонимное донорство. Доктора констатируют, что донор здоров, что было выявлено в результате сложного обследования. Но его имя не раскрывается.

8 В будущем рождение младенца станет возможным без участия женщины.

Почему нет? Наши западные коллеги недоношенного козлёнка уже вырастили в искусственной матке. Примерно то же происходит с недоношенными младенцами. Сегодня родами считается рождение ребёнка весом в 500 граммов. Его «донашивают» в искусственных условиях. Правда, козлёнку ещё подключали кровообращение. Принципиальна возможность для вынашивания детей в искусственных матках существует, это вопрос времени. Другой разговор, будет ли у женщин запрос на такую технологию, будут ли они готовы отказаться от функции вынашивания детей. Медицина ведь обслуживает запросы людей.

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