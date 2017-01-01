Миф vs Факт

«Если что-то и вредно для женщин, так это не рожать»

Развеиваем мифы и подтверждаем факты об экстракорпоральном оплодотворении вместе с президентом Российской ассоциации репродукции человека, генеральным директором МЦРМ, врачом-акушером-гинекологом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором Владиславом Корсаком


Вера Гиренко
Поделиться
Владислав Корсак

 1  Экстракорпоральное оплодотворение девальвирует таинство зачатия, так как является вмешательством в естественные природные процессы/в Божий замысел.

При экстракорпоральном оплодотворении рождение ребёнка продолжает оставаться чудом, таинством. Некоторые верующие люди считают, что вся жизнь — это испытание и что обязательно нужно преодолевать и терпеть трудности. Однако это не мешало людям искать способы облегчить страдания. В частности, искать способы излечиться от той или иной болезни. В конце концов обществом было принято мнение о том, что избавление от недугов — это тоже Божье дело, которое одобряется Церковью.

Бесплодие — это заболевание. Такое же, как инфаркт или инсульт. Ни у кого не вызывает сомнения, что нужно лечить больное сердце. Почему тогда должны быть сомнения, что нужно лечить бесплодие? Благодаря достижениям науки сегодня это возможно.

Происходит ли вмешательство в естественные процессы? Нет. Доктора всего лишь создают благоприятные условия, необходимые для того, чтобы произошло слияние женской и мужской половых клеток, женского и мужского набора хромосом для образования двойного набора хромосом, с которого начинается человек.

Для этого в специальную лабораторную «чашечку» с яйцеклеткой и питательной средой добавляют сперматозоиды, чашечку помещают в «тёмное тёплое» место — в инкубатор с определённой концентрацией газов. Через 16—18 часов смотрят, произошло оплодотворение или нет. Даже в том случае, когда сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки, — это не оплодотворение. Эмбриологи лишь доставили сперматозоид к месту, где должен начаться процесс трансформации яйцеклетки в новую структуру — зиготу. На этот этап человек повлиять не в силах. Никто не знает, примет ли яйцеклетка сперматозоид, соединятся ли хромосомные наборы, начнёт ли делиться зигота. С началом деления — это уже эмбрион, который может развиваться вне организма не более пяти-шести суток. В течение этого периода эмбрион переносят в матку женщине, где продолжаются запрограммированные природой процессы, и в частности — естественный отбор, и развитие эмбриона может остановиться.

Повторюсь, что мы создаём условия для встречи и соединения половых клеток, при этом мы не вмешиваемся в слияние хромосом и последующее развитие эмбриона — эти процессы происходят естественно. Так что Богу Богово.

 2  Экстракорпоральное оплодотворение не гарантирует беременности.

Так и есть. При этом частота наступления беременности с годами увеличивается. В 1970-е частота составляла примерно один к 140 случаям. Более 130 переносов оплодотворённых яйцеклеток в полость матки сделал эмбриолог Роберт Эдвардс с гинекологом Патриком Стептоу. В результате первого успешного экстракорпорального оплодотворения в 1978 году родилась Луиза Браун, которая выросла, вышла замуж и сама без помощи врачей родила ребёнка. Этот первый прорыв стал возможен благодаря тому, что Роберт Эдвардс установил, в какой период яйцеклетка готова к оплодотворению, и много ещё важных с позиции биологии моментов.

Сегодня беременность наступает примерно в 40 случаях из 100. В некоторых центрах она достигает 50 случаев из 100. Это стало возможно, в частности, благодаря тому, что гормональная стимуляция позволила добиться появления нескольких яйцеклеток, готовых к оплодотворению. В естественных условиях появляется только одна зрелая яйцеклетка.

В мировом профессиональном сообществе сложилась позиция, что нужно получить 10—15 яйцеклеток, чтобы шансы на наступление беременности в ЭКО были максимальными. Из них часть не оплодотворится в чашке. Часть оплодотворённых дадут эмбрионы, которые не будут развиваться внутри матки. В таком отборе, вероятнее всего, беременность наступит в результате одного из переносов.

Сейчас чаще делают перенос двух эмбрионов, но говорят о необходимости переносить один эмбрион с целью предупреждения наступления многоплодной беременности. Для человека даже двойня с позиций акушерских осложнений — патология. Перенос одного эмбриона не исключает возможность его разделения на два (это случаи так называемых однояйцевых близнецов), но частота многоплодия значительно ниже. Оставшиеся эмбрионы можно заморозить. У меня была пациентка, у которой трое детей, родившихся после последовательных переносов эмбрионов. То есть она восстановилась после первой беременности, мы снова сделали перенос размороженного эмбриона, она родила, снова восстановилась, и мы ещё раз сделали перенос размороженного эмбриона, который привёл к беременности и родам.

 3  У детей, рождённых в результате ЭКО, часто возникают проблемы со здоровьем.

Это не так. Факт отсутствия существенных отличий в здоровье подтверждается множеством исследований. В скандинавских странах каждому ребёнку при рождении присваивается номер, с которым он идёт по жизни. О здоровье граждан там знают всё. Сравнение с детьми, зачатыми естественным путём, показывает, что проблемы со здоровьем у них одни и те же. Некоторые особенности есть, они связаны с возрастом и проблемами со здоровьем родителей, но не с оплодотворением «в пробирке».

 4  ЭКО вредно дня здоровья женщины. Оно может привести к раку.

Статистика, которую собирают во всём мире, говорит об обратном. На сегодняшний день в результате ЭКО родилось более десяти миллионов детей. То есть через подготовку к ЭКО в виде гормональной стимуляции прошли более пятидесяти миллионов женщин. У них нет роста каких бы то ни было заболеваний. Никто бы не платил деньги за ЭКО — а в скандинавских странах лечение бесплодия оплачивает государство, — если бы оно приводило к болезням.

Если что-то и вредно для женщин, так это не рожать. Статистика говорит о том, что рак тела матки чаще всего возникает при отсутствии беременности у женщин.

 5  Экстракорпоральное оплодотворение позволяет родить женщинам даже после наступления менопаузы.

Менопауза — это отсутствие функции яичников, когда они истощили свой резерв и больше не производят яйцеклеток. Даже при менопаузе женщина сохраняет способность вынашивать беременность, полученную при донорской яйцеклетке.

У меня на консультации была супружеская пара, у которой сын погиб на войне в Афганистане. Женщине было 56 лет, она говорила мужу, что покончит с собой, если у неё не будет больше детей. Мы пошли на этот эксперимент. Она родила здоровую девочку в 59 лет. И когда приходила к нам с уже пятилетней дочерью, то выглядела на 50 лет.

 6  Теперь в качестве «письма в будущее» можно оставлять после себя замороженные половые клетки.

Это не прихоть докторов, а результат социальных изменений. Раньше считалось, что девочка, достигнув половой зрелости, должна выйти замуж и рождать детей. Феминистские движения уравняли женщин в правах с мужчинами. Детородный возраст стал смещаться, женщины стали предпочитать обзаводиться потомством после того, как получат образование и сделают карьеру.

Но в природе всё продолжает происходить по часам: яйцеклетка стареет. После 35 лет начинается поздний репродуктивный возраст, после 40 лет забеременеть очень сложно. Поэтому сейчас предлагается заморозить молодую яйцеклетку и воспользоваться ею, когда придёт время и желание заводить детей.

 7  Отец — это больше не обязательная фигура для рождения ребёнка. Женщина может воспользоваться банком спермы.

Мужская половая клетка так или иначе — от определённого мужчины. Да, юридически он не отец и не супруг, он донор. Во многих странах запрещено анонимное донорство, потому что считается, что ребёнок имеет право знать, кто его отец. Западная пресса полна историй о том, как взрослый человек, рождённый в результате донорства спермы, впервые встречается со своим отцом.

В России другая ситуация. У нас анонимное донорство. Доктора констатируют, что донор здоров, что было выявлено в результате сложного обследования. Но его имя не раскрывается.

 8  В будущем рождение младенца станет возможным без участия женщины.

Почему нет? Наши западные коллеги недоношенного козлёнка уже вырастили в искусственной матке. Примерно то же происходит с недоношенными младенцами. Сегодня родами считается рождение ребёнка весом в 500 граммов. Его «донашивают» в искусственных условиях. Правда, козлёнку ещё подключали кровообращение. Принципиальна возможность для вынашивания детей в искусственных матках существует, это вопрос времени. Другой разговор, будет ли у женщин запрос на такую технологию, будут ли они готовы отказаться от функции вынашивания детей. Медицина ведь обслуживает запросы людей.

Все «Миф vs факт»
Поделиться

Быстрый поиск

мнение общество женщины медицина здоровье