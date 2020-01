Миф vs Факт

«Психоанализ противопоказан рабам. Они могут перестать быть рабами» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о психоанализе вместе с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским

Миф 1. Психоанализ устарел. За XX-XXI века появились более эффективные и интересные методы самопознания и психологической помощи.

Психоанализ никогда и не был «методом психологической помощи», и вообще с психологией не имеет ничего общего. Фрейд создавал его как мировоззрение, поэтому концентрировался не только на клинических случаях, большая часть его трудов посвящена метапсихологии и анализу гениев человечества и их произведений. В конечном счёте, прославился-то он именно благодаря этим работам и получил Премию Гёте.

Что касается методов самопознания, то со времён Сократа ничего более современного не изобретено. Фрейд разработал лишь технику. Естественные науки самопознанием вообще мало интересовались, в фокусе их внимания находились материальные предметы: туловище, мозг, нейронные сети, рефлексы, — всё, что угодно, только не человек.

Миф 2. Психоанализ — это следствие того, что человек отделился от природы. В традиционных культурах нет невротиков.

Природа человека — это язык. Именно он формирует нашу реальность. Поэтому в каждую эпоху и в каждой культуре язык производит особый тип субъекта. Все психические структуры, с которыми мы имеем дело сегодня — это огромное достижение европейской культуры, результат труда тысяч людей. Мы даже с точностью до года можем установить, когда возникло то или иное расстройство: например, истерия появилась в 1950 году до нашей эры, меланхолия — в IV веке до нашей эры, депрессия — это наше новое изобретение, она возникла менее ста лет назад, в 1920-е годы. Поэтому она так популярна сегодня.

В традиционных же культурах разрыв с природой ощущается намного острее. Откройте любые древние мифы любого народа, и вы увидите болезненное, травматичное, и часто даже смертельное противостояние человеческой цивилизации и природы. В современном мире мы слышим лишь отголоски этой архаической войны, когда, например, читаем новости о цунами или метеорите. Древний человека каждый день жил в этом страхе и противостоянии с агрессивной и жестокой природой.

Миф 3. В России психоанализ не нужен. У нас есть «разговоры на кухне» с друзьями и родственниками.

Такое представление бытовало лет 40-50 назад, когда ещё не было профессиональных психоаналитиков и подготовленных пациентов. Поэтому люди могли отождествлять психоанализ с «душевным разговором для снятия напряжения и избавления от проблем». Сегодня такое встретишь очень редко. Особенно, в больших городах, где почти каждый второй ходит к психоаналитику.

Миф 4. Психоанализ или противоречит нейробиологии или не доказан нейробиологией.

Как раз наоборот. Ещё в начале ХХ века Фрейд высказывал надежду, что когда-нибудь науки о мозге смогут доказать его предположения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мечты старика сбылись: почти все гипотезы психоанализа или доказаны, или частично доказаны нейробиологическими исследованиями. Поэтому сегодня ставить под вопрос наличие бессознательного всё равно что сомневаться в гелиоцентрической системе. Для любопытствующих стоит назвать лишь несколько научно-популярных наименований, которые могут пригодиться для дальнейшего чтения по теме. Это:

— Karen Kaplan-Solms, Mark Solms: Clinical Studies in Neuro-psychoanalysis: Introduction to a Depth Neuropsychology (2000)

— Efrat Ginot: «The Neuropsychology of the Unconscious: Integrating Brain and Min (2015)

— Allan N. Schore: The Development of the Unconscious Mind (2019)

Также сайт Нейропсихоаналитической ассоциации: npsa-association.org.

Миф 5. Психоанализ — это роскошь для тех людей, у которых удовлетворены первичные потребности.

К счастью, у людей вообще нет потребностей, ни первичных, ни вторичных. Этим мы отличаемся от животных. Кстати, поэтому пресловутая Пирамида Маслоу к людям не имеет ни малейшего отношения, а вот поведение животных описывает правдоподобно.

Психоанализ занимается самыми базовыми для человека вещами — смыслами. Если нет смысла жить, зачем тогда нужна пища, безопасность, и крыша над головой? Или противоположный пример: герой, который жертвует своей жизнью ради абстрактных смыслов — свобода, справедливость, светлое будущее — как это объяснить сточки зрения «базовых потребностей выживания и продолжения рода»? Или учёный, который вместо того, чтобы размножаться и добывать пищу просиживает всю жизнь в архивах? Психоанализ даёт ответ: человек — это результат действия не потребностей, а смыслов.

Миф 6. Заменить психоаналитика могут мобильные приложения. Очные встречи со специалистом не нужны.

Как ни парадоксально, но да. Поскольку любая реальность сконструирована символически, а психический аппарат — это и есть машина, тогда почему бы на каком-то этапе эволюции этой машине не начать существовать отдельно от тела? Сегодня наша память фактически стала внешней, за любой информацией мы обращаемся к интернету, все важные для меня цифры помнит мой телефон, все самые важные слова — социальные сети. Внутренняя память человеку уже стала не нужна.

Наука находится уже на финишной прямой создания искусственного интеллекта, который сможет мыслить и чувствовать намного тоньше, чем человек. Создавать неврозы и произведения искусства более утончённые, чем мы с вами. Вероятно, на нашем веку мы застанем компьютерную музыку, более талантливую, чем ту, что написал Моцарт, и искусственный интеллект, переживающий «эдипов комплекс».

Миф 7. Психоанализ коварен и даже вреден. Достижения Фрейда и его коллег до сих пор используются в рекламе и индустрии развлечений для искусной манипуляции поведением потребителей.

Да, психоанализ опасен, потому что он делает человека свободным. Психоанализ может стать причиной того, что вы возьмёте ответственность за свою жизнь на себя и перестанете винить во всём окружающих. А в нашей стране особенно. Где есть запрос на рабство, причём запрос снизу: многие люди хотят себе жестокого господина с садистскими наклонностями, которого они почему-то ассоциируют с законностью и стабильностью. Поэтому рабам психоанализ противопоказан. Они могут перестать быть рабами.

Что касается использования психоанализа в манипулятивных целях — это самый большой миф, который сами рекламщики и придумали, дескать, они подходят к своей задаче научно. Весь опыт Фрейда показывает нам, что каждый человек настолько уникален, что даже двум пациентам он никогда не говорил одного и того же, поэтому каких-то всеобщих закономерностей в психике просто не существует. Например, как вы создадите видеоряд, который будет действовать на всех зрителей одинаково, если у каждого свои собственные ассоциативные цепочки и свои уникальные нейронные связи? Кто-то, может быть, и купит ваш стиральный порошок, после просмотра вашей рекламы, но кто-то другой разведётся с женой, кто-то начнёт играть на флейте, кто-то переедет в Норвегию — результат совершенно непредсказуем.

Миф 8. Психоанализ «адаптирует» человека к так называемой «реальности», тем самым, по сути, выполняя очередной социальный заказ и лишая нас индивидуальности.

Как раз наоборот: психоанализ адаптирует реальность под человека. Этим, кстати, и различаются психология и психоанализ. Последний исходит из того, что любая реальность — это реальность символическая, поэтому конструировать её можно таким же числом способов, сколько нейронов в нашем головном мозге. То есть у каждого человека своя собственная реальность, и это медицинский факт. Наша задача адаптировать эту реальность к субъекту бессознательного, так же как софт адаптируется к носителю.

Миф 9. Психоанализ беспомощен перед всё усложняющимися неврозами человека ХХI века.



Да где вы видели неврозы в XXI веке? Это почти такой же музейный экспонат как дирижабль. Современная эпоха — это век перверсий. И это, пожалуй, самая интересная тема для исследований и самый большой «челлендж» для профессионалов всех областей науки, потому что как работать с перверсиями единого мнения пока нет. Да и что такое перверсии до конца не понятно. Например, если большинство людей смотрит порно, это перверсия или нет, как считалось сто лет назад? А Фрейд вообще называл перверсией любую сексуальную практику, которая не ведёт к беременности: презерватив, например, или оральный секс. Так что наши депутаты, которые запрещают минет, могут считать себя радикальными фрейдистами. Словом, клиника перверсий — это самый интересный вызов для нас. Решим ли мы эту задачу методами психоанализа или какими-либо другими методами — пока что вопрос открытый.

Миф 10. Психоанализ может оправдать любую спекуляцию, он может оправдать и объяснить любую глупость (в современном искусстве, например).

Объяснить можно всё, что угодно. Но зачем? Вообще оправдывать что-либо — значит признавать вину. А я не думаю, что искусство в чём-то виновато и нуждается в оправдании или объяснении. Оно само кого хочешь истолкует. И вообще объяснять что-либо — задача неблагодарная и бессмысленная. Был один такой литературный персонаж, который мог объяснить все тексты, когда-либо написанные, и даже те тексты, которые ещё не были написаны. И чем всё закончилось? Он разбился вдребезги, и вся королевская свита не могла его собрать. Вот хороший урок для тех, кто занимается популяризациями и пишет предисловия.

