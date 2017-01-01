Миф vs Факт

«Угольный завод не так опасен, как автомобиль, который под вашим окном прогревает сосед» Развеиваем мифы и подтверждаем факты об окружающей среде в городах вместе с экологом Георгием Каваносяном

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1 Забота об экологии — прерогатива развитых стран, в которых решены все остальные проблемы. России до этого ещё далеко.

Во многом это так. В пирамиде Маслоу экология находится гораздо выше, чем безопасность, питание и так далее. Поэтому развитые страны, где решены все базовые проблемы, намного больше внимания уделяют экологии. Качество окружающей среды воспринимается в Европе как один из важных показателей качества жизни. Если экологическая ситуация в каком-либо районе становится негативной, то жильё там дешевеет.

Россия только начала свой путь формирования экологической стратегии поведения. Мусорная реформа началась только 1 января 2019 года. В планах у нашей страны к 2024 году перерабатывать 45% мусора. На мой взгляд, это нереально. Потому что у нас нет экономических предпосылок для того, чтобы мусорная реформа заработала. Отчасти потому, что пока не сформировался спрос на товары, сделанные из вторичных материальных ресурсов.

2 Сегодня экология в России находится в весьма плачевном состоянии.

У нас в целом всё не так плохо, как, например, в Европе. Мы только в последние 30 лет занялись потреблением. В СССР не было такого большого количества упаковки. Сейчас в России промышленность находится в стагнации, очень многие заводы, работавшие со времён СССР, закрылись, следовательно, нагрузка на окружающую среду снизилась. Кроме того, площадь пахотных земель уменьшилась на 60%. А это значит, что реки не загрязняются химикатами от удобрений.

В целом в России достаточно хорошее состояние окружающей среды. Мы с коллегами недавно занимались исследованием микропластика и сравнили его содержание в Дону и Оке с его содержанием в некоторых европейских реках, таких как Рейн и Рур. Выяснилось, что в наших реках микропластика меньше, чем в европейских, в два-три раза.

Поясню, что микропластик — это механическое загрязнение воды. В российских реках это чаще всего частицы резины от шин, которые стираются о дороги во время поездок, попадают в грунтовые воды, а потом — в водоёмы. Речная и морская фауна путает его с едой, из-за чего может умереть или просто носить это вещество в себе. В WWF (Всемирный фонд дикой природы. — Ред.) утверждают, что человек может съедать несколько килограммов микропластика в год. Кроме того, говорят, что микропластик переносит какие-то вирусы. Но это не подтверждено исследованиями.

3 Промышленность — главная причина загрязнения воздуха в городах.

Угольный завод не так опасен, как автомобиль, который под вашим окном прогревает сосед. Такой автомобиль — источник диоксида азота, самого опасного газа из всех автомобильных выхлопов. Он может приводить к различным респираторным заболеваниям, в том числе к отёку лёгких. Если оставить автомобиль с нагревающимся двигателем в закрытом помещении, то неизвестно, выхлопы какого газа скорее приведут к летальному исходу: углекислого газа или диоксида азота.

Именно этот газ является причиной кислотных дождей. При соединении с водой он образует соляную кислоту. Недавно в крымском городе Армянске была большая проблема с тем, что завод «Крымский титан» выбрасывал большое количество диоксида азота. Местные жители жаловались на плохое самочувствие и то, что в результате выбросов возникал налёт, который растворял даже хромовое покрытие и металлические предметы. Так происходит, если в воздухе очень большая концентрация диоксида азота.

В российском отделении Greenpeace предлагают ввести в мегаполисах зоны с ограниченным движением транспорта для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но если посмотреть на опубликованные Greenpeace карты, то можно увидеть интересные парадоксы. Например, в центре Москвы концентрация диоксида азота ниже, чем в ближайшем Подмосковье. Это связано с движением воздушных масс. То есть газ может возникнуть в одном конце города и уйти, набрав концентрацию, в другой. Поэтому, создавая в городах зоны с ограниченным движением транспорта, нужно учитывать движение воздушных масс и степень продуваемости городских пространств.

В качестве доказательства важности этого вопроса можно привести такой пример. В Красноярске начались проблемы с качеством воздуха из-за того, что там построили новый микрорайон, который всю продуваемость города нивелировал. Красноярск находится в естественном овраге, из-за дополнительного ограничения движения воздушных масс в городе стали накапливаться вредные газы. Важно не повторять этой ошибки.

Есть ещё и технологические способы решения проблемы. За последние годы технологии очистки автомобильных выхлопов сильно продвинулись. Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограниченным движением транспортных средств низкого экологического класса, например «Евро-3» и ниже. Я думаю, в России введение этого ограничения маловероятно. У нас пока небольшое количество машин, которые соответствуют высоким экологическим стандартам. В городах до сих пор ездят старые КамАЗы, которые коптят на всю улицу. Но это, конечно, не значит, что не нужно стремиться к тому, чтобы соответствовать экологическим стандартам.

4 В России огромное количество вредных для людей заводов. Ничто не может уменьшить наносимый ими вред.

Количество заводов в России уменьшается с годами. Уже сегодня закрывают предприятия, выбросы которых превышают предельно допустимую концентрацию по нескольким показателям. Например, в Москве есть промышленная зона Очаково. Там есть речка Сетунь, в которую постоянно сливаются отходы. Воздух вокруг постоянно содержит загрязнения. На этом основании Всероссийское общество охраны природы закрыло несколько предприятий в зоне Очаково. То есть воздействовать на вредные для окружающей среды факторы удаётся. Таких случаев достаточно много за последние два года.

5 В СССР всё было намного экологичнее. В то время воздух был чище и трава зеленее.

В СССР люди производили меньше отходов. В качестве упаковки использовались в основном картон и крафтовая бумага, все ходили в магазин с авоськами, стирали полиэтиленовые пакеты, чтобы использовать их повторно. В итоге количество отходов составляло всего 150 кг на человека в год с учётом промышленности. Сейчас количество отходов в России составляет 500 кг на человека в год.

Были в СССР и минусы. Например, такой науки, как экология, не было. Была промышленная санитария, которая занималась в основном гигиеной труда. Вместо экологических стандартов тогда были достаточно завышенные нормативы в виде ГОСТов и СанПиНов, которые в большинстве своём не соблюдались. В результате этого заводские выбросы в СССР были достаточно токсичными для городов.

Наше время от того отличается достаточно высоким развитием экологии и как науки, и как практики. Россия находится в русле мировых тенденций. Во всём мире постепенно переходят от антропоцентричной доктрины, в которой исследуется воздействие разных факторов на человека, к экоцентричной доктрине. В ней человек рассматривается как часть биосферы. Например, строят вертолётную площадку или другой объект и предполагают, что вымрет уникальный вид бабочек, который живёт только в этом месте. Раньше это не было бы ни для кого проблемой. Сейчас об этом говорят, это учитывают при выборе места для того или иного объекта. И это, по сравнению с советскими временами, большой плюс.

6 Переход на электромобили, самокаты и велосипеды поможет сократить вредные выбросы в атмосферу и остановить глобальное потепление.

Остановить глобальное потепление невозможно. Природа так устроена, что мы живём то в ледниковый период, то в межледниковый. Сейчас у нас межледниковый период, и температура будет повышаться вне зависимости от того, хочет человек этого или не хочет. Вопрос в том, насколько значительно воздействие парниковых газов на увеличение температуры. Я никогда не встречал вызывающей доверие научной работы, которая бы давала точные данные о том, какова доля влияния человека на глобальное потепление.

Должен заметить, что очень многие спекулируют на этой теме. Например, мэр Парижа не так давно заявил, что в городах стало грязно из-за глобального потепления. В США газета The Guardian писала, что в Нью-Йорке стало много крыс, опять же из-за глобального потепления. Мэр Венеции во время недавнего потопа говорил, что всё произошло снова из-за глобального потепления. Хотя, как мы знаем, в Венеции с конца 1980-х строили дамбу «Моисей», но так и не достроили... Это я к тому, что на потепление списывают теперь любой недосмотр властей.

Что касается электромобилей, то они не намного более экологичны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Рассказывая о достоинствах электромобилей, очень не любят говорить, сколько выделилось углекислого газа, например, при изготовлении батарей для них. Было подсчитано, что в целом при изготовлении и эксплуатации электромобилей углекислого газа вырабатывается всего на 20% меньше, чем при изготовлении и эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Но! В чём огромный плюс электромобилей? В том, что если они и загрязняют окружающую среду, то только на производстве, а не у вас под окном. Это и делает электромобили экологичным транспортом.

Абсолютно безвредны для окружающей среды только велосипеды и самокаты. Но, повторюсь, даже они не избавят нас от глобального потепления, после которого снова наступит ледниковый период.

7 Экологический кризис случился на Земле впервые. Во всём виноваты люди.

Это не так. Я по образованию геолог и хорошо понимаю, что нет никаких экологических кризисов, потому что всё на Земле динамично развивается. Были одни условия, теперь другие. За историю нашей планеты несколько раз происходили инверсии магнитных полей, ледниковые периоды. В этом нет ничего особенного, если относиться к Земле как к планете, а не как к месту для проживания людей. Да, лучшие условия для развития любого биологического вида — это, как ни странно, постоянные условия. Поэтому любое ощутимое изменение воспринимается нами как кризис.

На рубеже пермского и триасового периодов, примерно 250 млн лет назад, случился очень большой экологический кризис: вымерло примерно 96% всех морских обитателей и 73% всех видов наземных позвоночных. Скорее всего, причиной стала вулканическая активность, которая привела к возникновению парниковых газов. То есть тогда произошло примерно то же самое, что происходит сейчас. После этого планета была снова заселена динозаврами и предками современных млекопитающих, то есть после кризиса полностью восстановилось биологическое разнообразие.

Принципиальная разница между тем экологическим кризисом и современным состоит в том, что люди обладают развитым интеллектом и могут подготовиться ко всему, что их ждёт. Благо мы знаем, что примерно это будет.