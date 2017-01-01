Миф vs Факт

«Феминизм — это война не с мужчинами, а с их с привилегиями» Развеваем мифы и подтверждаем факты о феминизме вместе с профессором истории Питтсбургского университета Алисой Клоц

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1 Феминисткой может быть только женщина.

Феминизм — это система взглядов, поэтому и женщины, и мужчины, разделяющие эти взгляды, могут считать себя феминист(к)ами. Правда, есть и те, кто считают, что раз феминизм — это о правах женщин, то мужчины могут быть только «про-феминистами» или «союзниками».

2 Феминистки — это женщины, которые ненавидят мужчин. На самом деле феминизм — это разновидность сексизма, войны полов.

Среди феминисток наверняка есть те, кто «ненавидят» мужчин. Но большинство феминисток ненавидят партиархат — систему гендерного неравенства, которая ставит женщину в подчиненное положение. Феминистки стремятся разрушить патриархальную систему, в том числе и лишив мужчин их привилегий. Феминизм — это война не с мужчинами, а с их с привилегиями.

3 Феминистки против мужской галантности и могут засудить любого мужчину за то, что он подал ей пальто.

Большинство феминисток волнуют такие проблемы как насилие в семье, неравенство зарплат мужчин и женщин, ущемление репродуктивных прав женщин. Так что вряд ли какой-нибудь феминистке придёт в голову подать в суд за подачу пальто, особенно учитывая, что суды часто не могут или не хотят защитить женщин в гораздо более серьезных вопросах.

Хотя, конечно, «мужская галантность» — это часть патриархальной культуры, где роли гендерно определены: он подает пальто, она принимает; он зарабатывает, она создает уют и так далее. При равноправных отношениях каждый из партнёров может сам надеть свое пальто или наоборот, подать его.

4 Феминистки — это неуверенные в себе и обиженные мужчинами женщины, у которых не сложилась личная жизнь.

Во-первых, далеко не всем женщинам интересны мужчины. Во-вторых, «личная жизнь» как романтические отношения не обязательно определяют политические взгляды человека. В-третьих, даже если личный опыт приводит человека к определенным политическим взглядам, это не значит, что такие взгляды нужно обесценивать: вполне логично, что девушка, подвергавшаяся травле из-за нестандартной внешности, может найти себя в феминизме. Феминисткие ценности разделяют очень разные люди.

5 Феминистки имеют нестандартные представления о семье и материнстве. Они выступают за однополые браки, ратуют за то, чтобы отцы выходили в декрет и ухаживали за ребёнком. И вообще феминистки чаще всего чайлдфри.

В феминизме есть много различных направлений, но большинство феминисток выступают за свободу выбора в вопросе семейных отношений и материнства. Женщина должна иметь возможность иметь столько детей, сколько она хочет: хоть десять, хоть ни одного. И у женщин, и у мужчин должна быть возможность вступить в брак с любимым человеком, неважно какого пола, и воспитывать с ним или с ней детей. Ну а отпуск по уходу за ребенком для отцов даёт возможность более равномерно распределить обязанности внутри семьи.

6 Феминистки агрессивны, мужеподобны и непривлекательны.

Привлекательность — понятие субъективное. Что касается агрессивности, то когда женщины активно выступают за свои права, это почему-то воспринимается как агрессивное поведение. Но когда точно так же ведут себя мужчины, это воспринимается как обоснованное возмущение. Дело опять же в наших стереотипах и ожиданиях, что кто-то будет им следовать.

7 Цель феминизма давно достигнута. В нём больше нет необходимости. Ведь у женщин уже есть все права. В частности, женщины имеют право голосовать и получать образование.

Право голосовать и получать образования — это цели, которые достигли так называемые феминистки первой волны в первой половине XX века. Сейчас феминистки борются за равноправие в других сферах: в области оплаты труда, распределения домашних обязанностей... Учитывая, сколько женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия, какой высокий процент женщин среди беднейшего населения и какой низкий — на руководящих позициях, очевидно, что женщинам ещё далеко до равноправия с мужчинами.

8 Феминизм — это западное явление. В России феминистка одна: Мария Арбатова.

Феминизм в России появился тогда же, когда и в других европейских странах: в конце 19 века. В России феминистки называли себя равноправками и также боролись за доступ женщин к образованию, профессиональной карьере и, после 1905 года, за право голоса. Более того, российские «равноправки» пользовались бОльшей поддержкой мужчин, чем их коллеги на западе. Именно благодаря активной деятельности «равноправок» российские женщины одними из первых в мире получили право голоса весной 1917 года. Это, кстати, произошло при либеральном Временном Правительстве, а не при большевиках, как многие считают. После приходов к власти большевиков женщины были уравнены с мужчинами в правах юридически, многое было сделано в семейной политике. Хотя такие активистки советского женского движения как Александра Коллонтай не причисляли себя к феминисткам, историки сейчас рассматривают их как «феминисток-марксисток».

Россия была в значительно степени исключена из дискуссий так называемой «второй волны» феминизма, но даже в условиях идеологической изоляции в конце 1970-х годов в Советском Союзе были феминистки. Они даже публиковали самиздатовские феминистские журналы: альманах «Женщины России» и журнал «Мария». В период перестройки начался новый период феминистского движения в России. Так что Мария Арбатова — лишь одна из многих феминисток в истории России.

9 Феминистки любое своё поведение оправдывают дискриминацией со стороны мужчин.

Мне сложно понять, что имеется в виду под «любым поведением», но феминистки борются с патриархатом как системой неравенства. Поэтому многие вещи, которые могут казаться отдельным поступком отдельного человека, рассматриваются как продукт властных отношений внутри патриархальной системы.

10 Мужчины ненавидят феминисток, боятся их и/или смеются над ними.

Скажите это актёрам Бенедикту Камбербетчу или Николаю Костеру-Вальдау, которые снялись в футболках «Так выглядит феминист».