Стихи в виде поэзии, музыки и спектаклей В Перми прошёл осенний этап российского литературного фестиваля «Компрос»

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В этом году «Компрос» был посвящён Году театра. Спектакли стали главными событиями программы фестиваля. Молодые режиссёры опробовали новые формы взаимодействия со зрителями, устроив представление без чёткого сценария, а также вовлекли аудиторию в расследование загадочной смерти легендарного американского писателя. Не обошлось на фестивале и без традиционного поэтического слэма и музыкального вечера.

Фото: ИЦ «Сенатор»

Фестиваль открылся спектаклем, авторы которого представили зрителям два возможных способа сделать из стихов сценическое действие. Режиссёр Семён Иванов и поэт Михаил Червяков, исполнитель главной роли, оттолкнулись от определения хеппенинга как зрелища без чёткого сценария и дали волю фантазии, представив, что мог бы сказать и сделать Владимир Маяковский, попав в наши дни. Судя по спектаклю, он остался бы верен себе. Михаил Червяков, поразительно похожий на Маяковского, чеканил известные стихи «собственного» сочинения, увлечённо рассказывал об авангарде, придумывал незамысловатые рекламные слоганы (например, для шаурмы и экзотической турпоездки: вали на Бали!) и, что составляло самую большую интригу, отвечал на вопросы из зала. Экспромт получался небанальным.

Поэт и драматург Глеб Шульпяков пошёл по более традиционному пути. К своим прозе и стихам он добавил музыку и видеоряд — получился спектакль «Свидетелю видней» с удивительно тонкой и попросту волшебной поэмой «Китай» в финале. Поэма стала своего рода эпиграфом к мастер-классу для начинающих поэтов, который был запланирован на третий фестивальный день и собрал более двух десятков пермских стихотворцев. Глеб Шульпяков утверждал, что нашёл в Перми несколько очень хороших поэтов, и даже пояснил, чем конкретно определяется их качество. «Поэт отличается от непоэта тем, что он прекратил оплакивать свою несчастную жизнь, преодолел унылое самолюбование, ему больше неинтересно пестовать свою обречённость. Все эти темы ведут в тупик, более того, они утомляют читателей», — заметил он.

Характерно, что столичные участники «Компроса» отметили, что Пермь — город, просто созданный для поэтов, ведь он может давать пищу для хороших стихов. Культурных парадоксов в Перми действительно предостаточно, они сталкивают друг с другом очень разные контексты: заводская жизнь, история промышленности России, Пастернак и Чехов, пермские древности, языческая мифология — всё это, взаимодействуя друг с другом, может рождать оригинальные образы и смыслы.

Фото: ИЦ «Сенатор»

Насколько они оригинальны и достойны внимания? Ответить на этот вопрос любителям изящной словесности предлагалось во время главной соревновательной части фестиваля — поэтического слэма. Честно говоря, стихи были такими разными, что распознать в них что-то роднящее всех региональное не представлялось возможным. Разве только одно: пермские стихи — это, как правило, произведения достаточно суровые по тональности. Победил в пермском этапе и получил возможность участвовать во всероссийском слэме поэт Иван Козлов — постоянный участник «Компроса» и далеко не новичок в стихосложении.

Фестиваль, как отметили его организаторы, не только даёт голос современным поэтам, но и выносит на обсуждение новые формы бытования стихов. На этот раз за новизну в «Компросе» отвечал режиссёр, сценарист, прозаик Роман Волков. Он давно и успешно занимается созданием и маркетингом аудиокниг и предполагает, что современные поэты и писатели вполне могут позволить себе не издаваться на бумаге. «Темп жизни становится очень стремительным. Большинству людей не хватает времени читать. Аудиокнига — отличный выход из ситуации. Более того, аудиокнига даёт дополнительный ресурс для выразительности — голос. Хорошее чтение может обогатить текст новыми нюансами. Я убеждён, что сейчас нужно привыкать и учиться воспринимать текст на слух и формировать библиотеку любимых подкастов», — заметил Роман Волков.

Фото: ИЦ «Сенатор»

Впервые на фестивале опробовали новую программу «День детектива». Она состояла из двух событий: встречи с автором остросюжетных романов Алексеем Мальцевым и спектакля «По дороGа NYC. Загадка Эдгара По». Его режиссёру Ивану Кустову было интересно сделать спектакль, в котором зрители могли бы принимать участие в расследовании загадочной смерти легендарного американского писателя и могли бы выбрать свою версию произошедшего. У него получилось действо, «освоившее» всё пространство цеха №5 «Завода Шпагина». Эпицентр расследования смерти Эдгара По перемещался несколько раз во время спектакля. Можно было свободно перемещаться в пространстве, пока актёры устраивали исторические экскурсы в эпоху становления американской демократии и рассказывали о признаках «странной» смерти господина По, который то ли был насильственно убит, то ли сам инсценировал собственную кончину как художественный акт…

Получилось зрелище, эффектное по форме и слегка монотонное по содержанию. Харизмы актёров определённо не хватило, чтобы удержать внимание зрителей на тексте, в котором содержалось много любопытных нюансов и подробностей. Впрочем, возможно ли объективно оценить спектакль, в котором сама неопределённость оказывается непосредственным участником действия?

Завершился «Компрос» выступлением московской группы «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки». Рок, барокко-поп, академический минимализм, афро-поп — весь этот букет музыкальных направлений, с которым за время своего существования успела породниться команда музыкантов, оказался на практике прекрасными стихами под эффектную музыку. В толпе слушателей почему-то вспоминались азы из истории литературы. В частности, что стóящая поэзия — это часто продукт совместной работы той или иной поэтической тусовки.

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