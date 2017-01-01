Мусоровоз и ныне там Новых аукционов на возку мусора в крае пока не будет

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Контракты с перевозчиками твёрдых коммунальных отходов будут продлены минимум на три года. Об этом заявил на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания министр ЖКХ и благоустройства Александр Шицын. По данным «Нового компаньона», стоимость услуг останется такой же, как в действующих договорах. Возчики решение приветствуют, но считают, что в идеале срок контрактов с ними должен быть сопоставим со сроком работы регоператора, и обращают внимание на то, что условия контракта должны быть скорректированы, поскольку им не всегда удаётся привезти мусор на тот полигон, который определён терсхемой.

Фото: Игорь Катаев

Рассмотреть возможность заключения пятилетних контрактов с перевозчиками правительству рекомендовали депутаты в ходе выездного заседания комитета в Добрянке в июне этого года. Александр Шицын доложил, что это поручение чиновники обсудили с возчиками. Те заявили, что пролонгация контрактов на транспортировку ТКО «целесообразна не менее чем на три года в связи с необходимостью развития инфраструктуры в области ТКО». «Проведение новых аукционов может негативно отразиться на сложившейся схеме транспортировки отходов», — сказал Шицын. Конкретный срок пролонгации, по его словам, сейчас обсуждается.

Как утверждает Шицын, с УФАС это решение согласовано. Руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин пояснил «Новому компаньону», что процедура продления не регламентируется 44-ФЗ. А в постановлении, регулирующем проведение торгов на возку, есть пункт, который позволяет регоператору продлять договоры.

По данным «Нового компаньона», контракты будут пролонгированы по той же цене, что были заключены.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин считает, что три года — недостаточный срок. По его словам, стоимость машины для вывоза ТКО составляет 4—5 млн руб., и трёхлетние контракты не позволяют «надеяться на обновление автопарка»: «Кто будет сегодня инвестировать, понимая, что через три года ситуация может измениться?»

Оптимальным сроком будет 10 лет, отметили сразу два участника рынка. Генеральный директор ООО «Босфор» (Березники) Наталья Леонтьева поясняет, что срок лизинга для техники составляет три—пять лет и возчикам «было бы надёжнее, если бы контракт был до конца работы регоператора». «У них договор на 10 лет, и почему бы не заключить такие же контракты с перевозчиками?» — рассуждает Леонтьева.

Один из собеседников отмечает, что пролонгация выгодна в том числе и краю. «Сейчас цена перевозки минимальна, — рассуждает источник. — Получится ли сэкономить на торгах — большой вопрос, но совершенно точно формат взаимоотношений с подрядчиками изменится. Кроме того, если отпадает потребность в аукционах, не надо пересматривать никаких условий по НВВ (база для расчёта тарифа) для регоператора. А если выходить на новые контракты, то все перерасчёты нужно делать заново».

Напомним, аукционы на перевозку мусора состоялись в конце 2018 года. Было сформировано 11 лотов совокупной стоимостью более 2,2 млрд руб. Самый дорогой лот — 332 млн руб. — получило ООО «ВМ-Сервис», самый дешёвый контракт стоимостью 84,2 млн руб. — ООО «Чистый город — МК».

Весной 2019 года УФАС России по Пермскому краю выявило факты сговора на торгах. По пяти из 11 лотов на возку мусора стоимостью 1,1 млрд руб. обнаружены признаки картелей. ООО «Эколог-Групп» и ООО «Олди-Урал» (Соликамск) оштрафовали на 4% от выручки компаний за 2018 год, ООО «ВМ-Сервис», ООО «ВМ-Транс» и ИП Манакина — 1/25 от суммарной выручки за предыдущий год (плюс штрафы должностным лицам в размере 20 тыс. руб.). Осенью нарушения также были выявлены в действиях ООО «Босфор» и ООО «Сана-М», они должны заплатить штраф в размере от 1/10 до 1/2 от начальной цены контракта. В октябре регоператор выделил Ильинский и Добрянский районы из сферы обслуживания ООО «Экол» (лот №8) и разыграл на торгах как лот №12. Напомним, что ООО «Экол» получило контракт стоимостью 316 млн руб. Причём этот договор был заключён по максимальной цене контракта, так как на аукцион заявился лишь один участник.

Победителем аукциона стало ООО «Транспортник» из Добрянки (генеральный директор и учредитель — Азис Мустафаев), которое возило мусор в городе до реформы системы обращения с ТКО. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль за 2018 год составила 18,3 млн руб. В 2017 году компания заключила 16 контрактов на сумму 169,8 млн руб. В 2018 году количество контрактов уменьшилось до шести (15,3 млн руб.). А в 2019 году компания заключила всего два контракта на сумму 7,4 млн руб.

Виктор Плюснин пояснил «Новому компаньону», что как депутат от этих двух районов он выступил инициатором выделения отдельного лота. Дело в том, что Пермь и Добрянка отличаются разными технологиями сбора мусора: в Перми — контейнеры, в Добрянке — кольцевой сбор (машина проезжает по городу в установленное время). Ильинский район находится далеко от полигона Софроны, и стоимость возки здесь очень высокая. Субподрядчикам, которых нанимал «Экол», он платил по тому же сниженному тарифу, что получил сам, и здесь, по словам Плюснина, был «конфликт интересов». Но в Перми иная плотность населения и иные траты на возку.

С возчиками пока переговоров по сумме контракта и его объёмам не было, рассказал бенефициар и генеральный директор ООО «ВМ-Транс» и ООО «ВМ-Сервис» Алькаф Фарзатинов. Равно как и сроков пролонгации контракта. Он говорит, что в течение года было определённое перераспределение потоков на рынке, и если объём возки увеличится, то и финансирование должно вырасти. Он обратил внимание также на нюансы терсхемы. Например, в ней определено, что мусор из Чайковского округа вывозится на полигон в Чайковском. Но положительного заключения минприроды на открытие этого полигона пока нет, и мусор приходится возить на полигон Ключики (Пермский район), то есть плечо вывоза — 250 км.

Алькаф Фарзатинов согласен, что три года — минимальный срок контракта. Желательно с условием последующей пролонгации. «Если мы заключим контракт на таких условиях, то мы готовы инвестировать и приобретать технику», — отметил представитель возчика.