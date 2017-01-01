Миф vs Факт

«Общая площадь свалок в России размером со Швейцарию» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о раздельном сборе мусора, переработке отходов и свалках с экоактивистом, координатором проекта «Разделяю сердцем» Анной Кондратьевой

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Фото: Алёна Ужегова

1 Люди всегда выбрасывали мусор. Проблема отходов гипертрофирована экоактивистами.

Ещё столетие назад люди почти ничего не выбрасывали. Так, по данным одного исследования, человек в среднем выбрасывал какие-то жалкие 40 кг мусора в год, а спустя 100 лет вслед за ростом потребления житель развитой страны выбрасывает уже 500 кг в год. В России количество выбрасываемого мусора несколько меньше: 400 кг в год на человека. В масштабах Перми это даёт работу 300—400 мусоровозам в день, которые отправляются на полигон Софроны, неподалёку от деревни Жебреи.

Единственное, что делают на этом полигоне с мусором, это день за днём его вываливают, разравнивают и утрамбовывают. Извлекается на переработку из общей массы мусора сегодня лишь самый минимум, всего 5—7%. Однако, несмотря на то что культура обращения с мусором в России находится в зачаточном состоянии, потребление и производство мусора растёт.

Приведу яркий пример — кофе на вынос. В последние годы количество точек продажи кофе на вынос в одноразовых стаканчиках растёт в геометрической прогрессии, сейчас их можно встретить даже в удалённых и неблагополучных районах Перми, при этом никого не смущает отсутствие возможностей для переработки таких одноразовых стаканчиков, которые потоком отправляются на свалку. Такие стаканчики изнутри покрыты тонким слоем пластика, что делает переработку сложной и затратной. В результате даже в развитой Великобритании, по данным BBC, перерабатывается меньше 1% одноразовых стаканчиков.

Или возьмём пластик. С начала его массового производства в 1950-х годах всего на сегодняшний день произведено около 9 млрд т пластика, из них 7 млрд т уже стало мусором. Из всего пластикового мусора переработано лишь 9%, еще 12% было сожжено, а остальные 79% либо были захоронены на свалках, либо просто оказались в окружающей среде. Однако, несмотря на все эти угрожающие цифры, человечество продолжает наращивать потребление, с удовольствием пользуется одноразовыми вещами, которые оказываются в мусорном ведре через считаные минуты, и предпочитает не думать о мусоре и заметает проблему под ковёр для будущих поколений.

2 В свалках нет ничего страшного. Россия — большая страна, в ней всегда найдётся место для свалки.

Да, пока место для свалок у нас, конечно, есть. Хотя их общая площадь в России поражает воображение уже сейчас. Это 4 млн га, то есть почти площадь Швейцарии. И густонаселённые районы России, например Москва и Подмосковье, уже начинают испытывать нехватку места для размещения мусора. В результате этого мусор начинают вывозить в другие регионы, что провоцирует социальное напряжение и конфликты. Многие слышали про ситуацию со строительством полигона в Архангельской области, где собираются захоранивать московский мусор.

Свалки не только занимают полезную площадь, но и являются источником загрязнения и складом нерационально растраченных ресурсов. Многие отходы, оказывающиеся на свалке, содержат токсичные вещества, которые проникают в почву и грунтовые воды, особенно если свалка не соответствует современным экологическим стандартам, а таких свалок в Пермском крае большинство.

Всего в Пермском крае сегодня насчитывается более 650 свалок, из них только 15 легальны и официально зарегистрированы, остальные 635 являются минами замедленного действия.

3 Пищевые отходы не представляют собой никакой опасности. Ведь они быстро разлагаются, не оставляя никакого следа.

Помимо токсичного свалочного фильтрата, который образуют свалки, есть ещё свалочный газ. Он представляет собой смесь метана, углекислого газа, небольшого количества сероводорода и других веществ, которые образуются при разложении как раз-таки органических отходов. А органические отходы — это прежде всего пищевые отходы, поэтому представление обычного человека о безобидности пищевых отходов в корне неправильно. Органика разлагается с выделением мощного парникового газа — метана, который создаёт парниковый эффект и способствует изменению климата. Свалки являются третьим по величине источником метана после отрасли ископаемого топлива и сельского хозяйства. Поэтому на Западе стараются собирать и утилизировать свалочный газ, в России же свалочные газы в основном уходят в воздух, как, например, это случилось в Волоколамске, когда после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» дети оказались в больнице.

4 Раздельный сбор отходов — это задача переработчиков мусора. Они получают большой доход от такого бизнеса.

Во-первых, прибыли перерабатывающей отрасли очень преувеличены. Это низкомаржинальный бизнес, в отличие от обычного захоронения мусора. Во-вторых, после того как отходы смешиваются в мусорных баках, в среднем на мусоросортировочной линии можно извлечь 10% вторичного сырья, потому что отходы оказываются слишком загрязнёнными. Например, бумага, смешанная с пищевыми отходами, уже не подлежит переработке. И это характерно как для ручной сортировки, которая обычно используется в России, так и для оптической сортировки, используемой за рубежом.

Важно ещё на этапе домохозяйств отделить от вторичного сырья мокрые пищевые отходы, а также разделить отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. В связи с этим во многих развитых странах реализована дуальная система сбора отходов, когда весь мусор делится жителями на неперерабатываемый и перерабатываемый, при этом в контейнер для вторсырья одновременно складывают и бумагу, и пластик, и металл, и другие принимаемые виды отходов без тщательной сортировки. Потом сортировочная линия сама разделяет перерабатываемые отходы на отдельные фракции. Однако, как показывает практика, даже с таким относительно однородным потоком мусора автоматические сортировочные линии справляются не всегда и процент загрязнения остаётся высоким. Ручная сортировка отходов на мусоросортировочных станциях тоже не выход, потому что она очень удорожает процесс, делая переработку некоторых отходов совершенно нерентабельной. Поэтому единственное решение — сортировать отходы дома, сохраняя их пригодными для переработки.

5 В Перми некуда сдать отходы на переработку.

Некоторые жители Перми практикуют раздельный сбор отходов уже несколько лет. Да, в Перми пока нет контейнеров для раздельного сбора отходов в шаговой доступности, и, судя по высказываниям чиновников, появятся они лишь через несколько лет. Но у нас в городе всегда были и есть пункты приёма самых разных отходов: от бумаги и стекла до металлолома и батареек, например «Перммакулатура» и «Уралтара». В декабре 2018 года в Перми появились пункты для сдачи бытовых отходов «Разделяю сердцем». Они были открыты почти в каждом районе города, кроме Ленинского и Орджоникидзевского районов.

Кроме того, в Перми есть пункты, которые специализируются на каком-то одном виде отходов. Например, старую одежду вы можете сдать в контейнеры организации «Нафталин», их сейчас, по моим подсчётам, установлено уже около 20 штук.

6 В Перми нет перерабатывающих предприятий.

Перерабатывающие компании в Перми есть, и на сегодняшний момент их мощности недозагружены. Они могли бы перерабатывать больше, если бы мы снабжали их своими отходами. Другое дело, если бы прямо сейчас в Пермском крае повсеместно внедрили раздельный сбор отходов — вот тогда они бы не смогли справиться, но до этого ещё далеко. Рынок вторсырья в Пермском крае достаточно разнообразен. Во-первых, у нас есть компании, которые просто собирают и перепродают вторсырьё без какой-то серьёзной подготовки. Например, «Уралтара», которая находится на ул. 1-й Бахаревской. Они собирают стекло, бумагу, пластик и просто перепродают перерабатывающим компаниям. Есть компании, которые не просто собирают вторсырьё, но и делают из него полуфабрикат. Например, делают из пластиковых бутылок пластиковые гранулы, которые уже потом продают производителям. И наконец, есть компании, которые не просто собирают, моют, измельчают, но и производят из вторичного сырья продукт. Например, Пермский ЦБК делает из макулатуры картон, а компания «Буматика» не только продаёт отходы другим производителям и делает пластиковые гранулы, но и производит из отходов продукт. Например, из полипропиленовых отходов она делает тротуарную плитку.

7 Разделять отходы — это сложно. При сегодняшнем разнообразии упаковки и ограниченных возможностях переработки непросто разобраться, что принимают, а что нет. И, кажется, тару нужно мыть, перед тем как сдавать.

Не буду лукавить, раздельный сбор отходов может вызывать вопросы. Новичкам я бы посоветовала начинать раздельный сбор с бумаги, стекла и металла. Всё это можно сдать сегодня в Перми. Требование к этим отходам одно — они должны быть относительно чистыми, чтобы остатки пищи в них не начали гнить и привлекать грызунов.

Больше всего вопросов вызывают пластиковые отходы, потому что пластиков существует как минимум семь видов, а принимают в Перми из всего разнообразия только три-четыре вида. Чтобы раздельно собирать пластиковые отходы, важно научиться различать виды пластика. Для этого используются коды переработки — это буквенные или числовые обозначения в треугольнике из стрелочек, которые ставятся на дне бутылки или в любом месте пластиковой упаковки.

Большинство пунктов вторсырья в Перми принимает пластиковые бутылки и флаконы с кодами 1 и 2. В пункты «Разделяю сердцем» также можно сдать мягкую упаковку с маркировкой «05 PP» (полипропилен) и белые или прозрачные контейнеры с такой же маркировкой. Важно, чтобы пластиковые бутылки были относительно чистыми. Будет достаточно, если вы нальёте в пластиковую бутылку воды и интенсивно встряхнёте, с мылом мыть их не нужно. Кроме того, пластиковые бутылки желательно сминать, чтобы они занимали как можно меньше места в контейнерах и при перевозке.

8 В Европе проблема отходов давно решена.

В Европе всё тоже очень непросто. Дело в том, что Европа своим успехом в раздельном сборе отходов во многом обязана экспорту отходов в другие страны. Это нисколько не умаляет умения европейских стран построить инфраструктуру для раздельного сбора отходов и создать технологии для тщательной их сортировки. В этом они, безусловно, преуспели. Но важно видеть всю картину до конца, а конец жизни у европейских отходов весьма туманен.

До начала 2018 года чистоты и порядка Европа достигала отправкой миллионов тонн бумаги, картона, пластика и текстиля за горизонт — в Китай. В конце 2018 года Пекин ввел жёсткие ограничения на ввоз иностранного мусора, но его экспорт из Европы не прекратился: отходы нашли себе другое пристанище. Вместо Китая отходы теперь отправляются в Малайзию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Индию и Восточную Европу. Особенно это касается пластика.

Кроме того, когда мы говорим об успехах Запада в обращении с мусором, необходимо учитывать, что они сжигают немалую часть своих отходов. А сжигание — не есть переработка. При обращении с мусором важно не только предотвращать загрязнение им окружающей среды, но и сохранять ресурсы, то есть возвращать мусор в оборот и использовать его в производстве. Сжигая отходы, мы решаем проблему загрязнения, но уничтожаем ресурсы. Поэтому, когда мы слышим восторги по поводу Швеции, которая якобы отправляет на свалку всего 1%, нужно учитывать, что 50% отходов там сжигается. Из европейского примера следует вывод о том, что впереди у нас непростой и долгий путь по налаживанию системы обращения с отходами.

9 Нужно срочно начинать раздельный сбор отходов. Ведь это спасёт нас от мусорного кризиса.

Только раздельный сбор и переработка отходов при сегодняшних объёмах мусора и его разнообразии нас не спасёт. Инфраструктура и технологии не успевают за растущими объёмами мусора. Что вы делаете, когда у вас прорвало трубу и из крана хлещет вода? Вряд ли вы схватитесь за тряпку и начнёте вытирать воду, что сегодня и напоминают наши вялые попытки организовать переработку отходов. Прежде всего вы закроете кран. Так и нам, чтобы выйти из мусорного кризиса, нужно сокращать отходы, где это возможно, особенно отходы с нулевыми или малыми шансами на переработку.

Некоторые развитые страны уже начали двигаться в этом направлении. В Евросоюзе к 2021 году планируют запретить одноразовые изделия из пластика, такие как одноразовая пластиковая посуда, трубочки для напитков и ушные палочки. Всё больше стран по всему миру вводят ограничения на использование одноразовых пластиковых пакетов: от взимания платы за них до полного запрета.

Для решения проблемы мусора нам потребуется пересмотреть дизайн упаковки, потому что сегодня множество упаковки делается для свалки и изначально не имеет шанса на переработку. Нам придётся заменить такую упаковку на биологически разложимую и легко перерабатываемую. И наряду с этим наращивать процент сбора и переработки отходов. Только благодаря такому комплексному подходу можно решить проблему мусора.