Миф vs Факт

«Глупый спортсмен никому не нужен» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о спортсменах и профессиональном спорте с генеральным директором БК «Парма» Александром Башминовым

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Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»

Фото: Сергей Федосеев

Спортсмены — в основном не блещущие умом люди

— Это миф. По моему мнению, глупых и умных спортсменов ровно столько же, сколько и среди представителей других профессий. Более того, сегодня спортсмены просто обязаны поднимать свой уровень образования, если хотят добраться до вершин. Глупый спортсмен никому не нужен. Плюс, сегодня намного доступнее образование и программы для совершенствования, чем раньше. Скажу так: я не знаю ни одного глупого спортсмена. Тут другая проблема — в воспитании. Огромные финансы свалились в спорт не так давно, и таланты зачастую уже в малом возрасте сталкиваются с большими деньгами и больше думают, как их потратить. Но это не означает, что они глупые, это проблема воспитания и отношения к жизни.

Все спортсмены — суеверные, даже если в этом не признаются

— Да, это так. Не верю, что в профессиональном спорте есть люди, настолько уверенные в себе, которые совсем не применяют какой-то ритуал. Например, занимать одно и то же место в клубном автобусе — это в какой-то степени тоже суеверие. Я встречал партнёров, которые всегда надевали сначала носок на правую ногу, потом на левую. Это позволяет чувствовать себя спокойно, и когда тебя ждёт важный матч, то ты знаешь, что все свои «комфортные галочки» поставил. Считаю, что все суеверия и стереотипы берут начало из детства и во многом из-за взрослых, которые «внедрили» свои стереотипы и суеверия детям.

Раньше среди спортсменов был популярен алкоголь, сейчас уже нет

— Это правда. Раньше было меньше возможностей проводить досуг, сейчас же существует много других доступных способов расслабиться и провести свободное время. Плюс сегодня из-за развитости социальных сетей сложно быть не замеченным обществом, если ты выпиваешь. Это тоже помогает соблюдать дисциплину. Сегодня по-прежнему существует проблема бывших спортсменов, которые после завершения профессиональной карьеры не смогли найти себе применения, и тогда часть из них могут «уйти» в алкоголь. Но и таких сегодня меньше, чем раньше.

Даже в крупные провинциальные города спортсменов-иностранцев можно заманить только деньгами

— Это в основном правда. Альтернативой хорошей зарплаты может стать, например, участие команды, которая приглашает иностранца, в престижном международном турнире. В этом случае деньги или экономическое развитие города не всегда будут решающим фактором. Но даже в случае выбора топового российского или европейского клуба спортсмен часто выбирает Европу, и не из-за денег, а потому, что это ближе к дому, а там семья и друзья. Но если посмотреть на ситуацию, когда тебе очень нужен топовый игрок и он параллельно имеет много предложений от других команд, то единственным способом, чтобы он выбрал, например, наш город, будут деньги.

В России почти все профессиональные команды спонсируются исключительно из местных бюджетов

— Это во многом правда, но есть редкие исключения. Такая ситуация — в основном по двум причинам: у нас нет серьёзного рынка телетрансляций, где каждая команда получает свой весомый процент за то, что её показывают. Во-вторых, наше население пока не настолько платёжеспособно, чтобы можно было в разы поднять цены на билеты и атрибутику. Простой пример: в Англии существуют огромные очереди длиной в несколько лет на сезонные абонементы футбольных команд. У нас же невероятно сложно собрать аншлаг на каждый матч. И если мы резко поднимем цены на билеты, но тогда, наверное, и сотни болельщиков не увидим на трибунах. Поэтому бюджетное финансирование, по крайней мере для нас и многих других команд, сейчас очень важно.

Спортивные результаты напрямую зависят от бюджета команды

— На 99% это правда. Если брать российский баскетбол, а именно Единую лигу ВТБ, где участвует «Парма», то за все годы её существования был только один случай, когда небогатая команда сумела дойти до финала, это был БК «Нижний Новгород» в 2014 году.

В спортивные секции нужно записывать детей в максимально раннем возрасте, потому что так больше шансов вырасти профессионалом

— Не обязательно. Всё зависит от вида спорта. Например, в спортивной гимнастике иногда заканчивают карьеру в 16 лет. Что касается игровых видов, в том числе баскетбола, то, как правило, родители стараются отдать детей в шесть-семь лет. Но это не всегда правильно. Всё зависит от ребёнка: если он хорошо «переваривает» физическую и психологическую нагрузку, то можно отдавать рано. Но здесь есть опасность, что ребёнок в этом случае «наестся» спортом и потом он ему будет неинтересен. Например, я с шести лет ходил на плавание, а баскетболом начал заниматься только в 13 лет. Но тогда все мои сверстники были в два раза лучше по уровню умений. Тут многое зависит от тренера. В моём случае тренер помог не комплексовать, и я быстро догнал остальных по уровню подготовки. А в 16 лет я был в кадетской сборной, «перегнав» многих. Одно могу точно сказать: в любом случае ребёнок должен заниматься физкультурой. Лёжа на диване с гаджетом, он точно не сможет стать профи, в каком возрасте он бы ни начал заниматься спортом.

Детям с невысоким ростом нечего делать в таких видах спорта, как баскетбол и волейбол

— Здесь, скорее, правда, но с большим «но». Действительно, физические данные играют зачастую решающую роль. Но опять же в разных видах спорта, где требуется высокий рост, появляются немало невысоких звёзд мировой величины. Например, в баскетболе был Магси Богз, который с ростом 160 см стал чемпионом мира по баскетболу и в 1990-х годах был настоящей звездой НБА. Но в подобных случаях у невысокого спортсмена должны быть выдающиеся качества, например, суперскорость, иначе действительно в профессиональном спорте делать нечего.

Чтобы стимулировать рост, нужно есть специальную еду и витамины

— Это факт. Сегодня без специальной еды или специальных диетических программ в спорте трудно достичь высоких результатов. Я не специалист в этом направлении, но на своём профессиональном пути встречал разных диетологов, которые предлагали различные программы питания. Специальное меню действительно может помочь нарастить мышечную массу или даже повлиять на рост. Но и обычная еда тоже способствует этому, например морковь со сметаной.