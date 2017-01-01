Спортивные выходные В Перми пройдут соревнования по лёгкой атлетике среди инвалидовермский международный марафон проводится при поддержке администрации Перми и правительства Пермского края

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Спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника, состоится 11 августа на стадионе «Динамо». В нём примут участие более 300 человек со всего Пермского края. За звание лучшего будут бороться спортсмены, которые выиграли промежуточные соревнования в своих районах.

Мероприятие станет четвёртым этапом IX краевого Паралимпийского фестиваля, который проходит в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия». Парафестиваль давно полюбился жителям края. На каждый из этапов приезжают сотни спортсменов, при этом с каждым годом их число увеличивается. Многие участники признаются, что именно Парафестиваль побудил их всерьёз заняться спортом.

В нынешних соревнованиях примут участие спорт­смены от 18 до 65 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Они будут состязаться в беге, прыжках в длину, прыжках с места, толкании ядра, гонках на колясках и легкоатлетической эстафете.

Соревнования носят личный и командный характер. Победители и призёры будут награждены медалями, дип­ломами и ценными подарками.

По словам регионального координатора проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Александра Ивонина, многолетний опыт проведения Парафестиваля показывает, что именно на таких соревнованиях выявляются будущие именитые спортсмены.

«Сегодня в паралимпийскую сборную России входит около 50 уроженцев Пермского края. Краевой Парафестиваль выявляет талантливых спортсменов и помогает им развить спортивные таланты», — отметил Александр Ивонин.

Следующий, пятый этап Парафестиваля состоится 21 сентября. Это будет спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, мама, я — спортивная семья!». Шестой этап запланирован на 26 октября. Спортсмены смогут принять участие в чемпионате Пермского края по бильярдному спорту среди инвалидов. Закрытие IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля и чемпионат Пермского края по лыжным гонкам среди инвалидов состоятся 7 декабря.

Соревнования по лёгкой атлетике пройдут 11 августа на стадионе «Динамо» по адресу ул. Краснова, 1. Торжественное открытие состоится в 11:00. Начало соревнований — в 11:30. Вход на мероприятие свободный.

По информации пресс-службы РИК

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