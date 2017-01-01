Миф vs Факт

«Это лето будет самым холодным за последнее десятилетие» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о пермской погоде вместе с кандидатом географических наук, сотрудником ГИС-центра ПГНИУ Андреем Шиховым

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Фото: Алёна Ужегова

1 В этом году в Перми уже не будет тёплого лета.

Скорее всего, так. Нынешнее лето выходит холодным. Июнь был на полтора градуса холоднее нормы, июль тоже на 1,5—2 градуса холоднее нормы с учётом предстоящего похолодания, и пока неясные перспективы на август. Даже если он будет в норме, то это не скажется на всём летнем сезоне. А если август тоже будет холодным, то нынешнее лето будет самым холодным за последнее десятилетие.

2 Это лето в Перми слишком дождливое и богато на непредсказуемые природные явления.

Это правда. Нынешнее лето очень интересное. Особенно период с 29 июня по 19 июля. Благоприятные условия для развития сильных гроз, града, шквалов возникают чаще всего, когда мы находимся в передней части обширного высотного циклона. На распределении температур это сказывается так: в европейской части России холодно, в Зауралье — жарко. При такой ситуации у нас на Урале большая вероятность гроз и шквалов. В этом году такая циркуляция в благоприятном для них температурном фоне сохранялась более двух недель.

За последние два десятилетия в Перми лето с большим количеством интенсивных гроз случалось несколько раз. Я бы выделил последовательность: 1998, 2003, 2007, 2012, 2019 годы. Из них 2007 год выделяется особой грозовой активностью, плюс тогда грозы наблюдались с мая по сентябрь. Если говорить про Пермский край в целом, то можно выделить ещё 2009 год, когда было несколько сильных шквалов. Особенность нынешнего лета в том, что сильные грозы часто наблюдаются именно в Перми, а не проходят в стороне от города.

Последствия шквалистого ветра 10 июля 2019 года

Фото: Вконтакте

3 Сильные ураганы ещё не раз повторятся в Перми этим летом.

Это, скорее всего, миф. Сильный шквал — это то, что приносит серьёзные разрушения. И таких шквалов у нас было всего несколько за последние годы — в 1998 и 2001 годах, а потом до 2015 года ничего серьёзного не было. В этом году случился локальный порыв 10 июля 2019 года, который затронул только центр города. Конечно, нельзя исключать, что подобное может ещё случиться в августе, но, учитывая низкую повторяемость, два таких шквала за одно лето маловероятны. Я говорю исключительно о Перми, а не о крае, по краю в среднем за год бывает два-три случая.

4 Смог над городом от лесных пожаров, который мы наблюдали недавно, повышает температуру воздуха.

Это миф. Смог, наоборот, понижает температуру воздуха, потому что мешает солнечному прогреву. Например, в 2016 году у нас тоже был смог и мы наблюдали довольно существенное понижение температуры — на 2—3 градуса относительно прогноза. Особенно это ощущалось по утрам. И ещё пример: в начале августа 2010 года в Москве была экстремальная жара, но дым от пожаров спас от температурного рекорда в 40 градусов.

Тот смог, который был недавно, уже закончился, и его причиной были пожары в Сибири. Повторится ли смог? Сибирские пожары расширяются, но чтобы дым до нас дошёл, нужна и соответствующая циркуляция. Как только установятся восточные ветра, то он может прийти.

5 С каждым годом температура воздуха повышается.

То, что есть положительный тренд на повышение температуры на всей Земле, — это правда. У нас в Перми с середины века температура воздуха повысилась в среднем на 1—2 градуса. Январь вообще стал на 2 градуса теплее.

Но есть места, где температура остаётся на том же уровне, а есть такие, где она понизилась. Очень сильно теплеет Западная Арктика — наша кухня погоды. Поэтому, например, повышение наблюдается в европейской части страны, а в Западной Сибири, наоборот, в последние годы — некоторое похолодание. Это связано с увеличением частоты арктических вторжений в этот регион.

Мы же находимся в пограничной зоне. У нас потепление в последние годы идёт слабее, чем в европейской части. Например, в Москве самые тёплые годы в истории наблюдений — это 2015—2016 годы, а у нас рекордными остаются 1995 и 2008 годы. А рекордно жаркое лето у нас было в далёком 1981 году. В целом у нас в Перми нынешнее десятилетие (2011—2020) может оказаться не теплее предыдущего (2001—2010), хотя в целом по планете оно будет существенно теплее.

6 Народным приметам о погоде можно верить, потому что они основаны на вековом опыте.

Это, скорее, миф. У нас получили известность те народные приметы, которые были предложены для немного другой климатической зоны — для Центральной России. Там более тёплые зимы и другие границы сезонов. Например, продолжительность метеорологической зимы там существенно меньше, чем у нас.

Кроме того, многие приметы берут корни из XIX века, а тогда был несколько другой климат. Поэтому большинство примет сегодня не оправдываются.

Но есть приметы, которые могут «работать» довольно продолжительное время. Например, есть примета «если 8 ноября лежит снег, то на Пасху он тоже будет лежать». Пасха, как известно, — «плавающая» дата. И в течение десяти лет примета «срабатывала» для Перми, хотя последние несколько лет перестала. Поэтому её действие, скорее, совпадение.

Примета «если зима морозная, то лето жаркое» статистически действует в примерно 60% случаев.

Многие приметы могли возникнуть после необычных явлений. Например, в определённый год была очень холодная зима, а затем очень жаркое лето.

7 Прогнозам погоды на месяц доверять не стоит.

Это абсолютная правда. Прогнозы на месяц бывают разные. Непрофессиональные — когда берётся обычная численная компьютерная модель и её прогноз на месяц с детализацией по каждому дню. Эти прогнозы бесполезны уже на срок более 10 дней. Думаю, достоверный прогноз на месяц вперёд не станет реальностью. Сейчас достаточно точные прогнозы на 5—7 дней летом и на 7—9 дней зимой.

Если прогноз на месяц давать в терминах отклонения от нормы (т. е. будет месяц в целом тёплый или холодный, сухой или влажный), то точность такого общего прогноза, конечно, повышается. Сейчас она составляет около 75%.

8 В Прикамье не бывает смерчей.

Это миф. Чтобы образовался смерч, нужны подходящие условия в атмосфере, и у нас они время от времени наблюдаются. Мы составили базу данных по смерчам в Прикамье за 30 лет на основе повреждений лесов (а 70% края покрыты лесом) и обнаружили около 20 не известных ранее случаев смерчей. В том числе — достаточно интенсивных, вплоть до категории Ф-3, когда смерч может поднять грузовой автомобиль и перенести его в другое место. Не «КамАЗ», конечно, но «Газель» может.

Частота возникновения смерчей в Пермском крае — примерно один раз в три года. Например, в 1980-е и 1990-е годы мы обнаружили по 4—5 случаев смерчей за десятилетие. В XXI веке смерчи возникали в июне 2005, 2006, 2009 годов и в августе 2008 года. В последнее десятилетие — в 2012, 2015, 2017 и 2018 годах. В основном — на севере края.

Есть три известных случая. 7 июня 2009 года произошло выдающееся событие в масштабах всей России, когда за один день образовалось более 10 смерчей и прошли они через северо-запад края и затем ушли в Республику Коми. Тогда пострадал п. Сергеевский в Гайнском районе — были сорваны крыши с домов, полностью уничтожено местное кладбище, обнаружена пролетевшая какое-то расстояние лодка. Этот смерч в п. Сергеевском был слабым. Другой, более сильный, смерч прошёл мимо двух деревень, и хорошо, а то бы от них, наверное, ничего не осталось. Видеозаписей этих смерчей нет.

Ещё пример — 30 августа 2008 года прошёл смерч через дачный кооператив «Алёшиха», и в этом случае уже есть видеозапись, и были серьёзные разрушения.

А 27 июня 2017 года смерч образовался в Орджоникидзевском районе Перми. Он прошёл рядом с остановкой «Кислотные Дачи». Смерч образовался либо в районе Камы, либо уже в промзоне и прошёл 3 км. Сначала от него пострадала нефтебаза. Затем смерч пересёк железнодорожные пути, но не повредил провода, хотя повалил много деревьев у дороги. В самом посёлке упало 20—30 деревьев и было повреждено несколько машин.

Если сравнивать с США, то в России частота смерчей в 10 раз меньше, у нас всё-таки разные атмосферные условия. Во-первых, в США есть соседство холодного Гудзонского залива и тёплого Мексиканского залива и довольно активная циклоническая деятельность на территории Среднего Запада. Во-вторых, их «аллея торнадо» — не лесная зона, а прерии. В принципе, там плотность населения значительно выше и равномернее, поэтому смерчи удобно наблюдать и фиксировать.

9 Метеорологи — непопулярная профессия у молодёжи.

Это правда. Проблема в том, что на кафедре метеорологии низкий проходной балл. К нам приходят слабые студенты, которые в большинстве случаев даже не интересуются погодой. В итоге многие не идут работать по специальности. И вторая проблема — очень низкие зарплаты в структуре Росгидромета. Эти две проблемы взаимосвязаны.

10 Техника стала настолько современной, что метеорологи уже не нужны.

Это, скорее, миф, хотя доля правды тоже есть. Современные модели прогноза погоды действительно позволяют получать весьма качественный автоматизированный прогноз для большинства районов Земли. Однако обязательно нужно учитывать местные условия, особенно при прогнозе опасных явлений. И это уже прерогатива специалиста-синоптика. К тому же автоматизированные прогнозы нужно ещё уметь интерпретировать.

11 Метеорологи и чиновники — самые проклинаемые профессии.

Думаю, что это миф. Наверное, есть ещё другие такие же проклинаемые профессии.

12 На корпоративах метеорологов песня «У природы нет плохой погоды» — обязательная для исполнения.

Вероятно, это миф. Я не был ни на одном корпоративе метеорологов, поэтому не могу сказать точно. Думаю, это всё-таки зависит от коллектива.