Юлия Пугачевская: «Театр был для нас счастьем»

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Нас сегодня осталось в Перми пятеро из тех, кто 24 сентября 1964 года пришёл на первый сбор труппы Пермского театра юного зрителя. Назову всех: Володя Дроздов, Нина Луговая, Марина Софронова, Томочка Стенно (никогда не видела человека с такими яркими, светящимися глазами!) и я, Юля Пугачевская.

«Город на заре»

Фото: Юрий Силин

С того же дня помню Володю Денисова. У нас было два осветителя, один из них — мальчик Володя. Он начал осветителем — и стал директором театра! В каждом театре есть люди со званиями, они — украшение театра, его лицо; но суть, фундамент, основа — такие как Володя Денисов.

О том, что создаётся новый театр, я, честно говоря, не имела никакого понятия. Мы с моим мужем Женей работали тогда в Кизеловском городском театре и активно проявили себя — самостоятельно сделали спектакль «Именем революции». Видимо, поэтому нас и пригласили в Пермь. У нас были такие радужные надежды. Мы были молодые, необразованные, и театр был для нас счастьем.

«Город на заре»

Фото: Юрий Силин

Сбор труппы не был торжественным. Помню большой репетиционный зал, стол, стулья… Погода была удивительная — осень сухая и солнечная. Уже на следующий день мы начали репетировать первый спектакль — «Город на заре».

Мы жили в семиэтажке (гостиница «Центральная». — Ред.), а работали в здании Театра кукол. Две труппы уживались благодаря бесконечному терпению кукольников. Играли в разное время: куклы в основном утром, а мы — вечером. Было всего две гримёрки — одна мужская, другая женская, но постепенно мы заняли много места, как та Лисичка со скалочкой. Там, где сейчас в Театре кукол малый зал, у нас была репетиционная комната.

День открытия театра — 4 декабря — был удивительным. Редко когда человек понимает, что в эту секунду он счастлив — это был именно такой момент.

Первый сезон — это очарование и ослепление! Мы не хотели называться ТЮЗом, играть десятый гриб и третью лягушку. Мы хотели быть молодёжным театром. Детских спектаклей было мало.

«Город на заре»

Фото: Юрий Силин

С первого сбора труппы мы репетировали ночами, приносили в театр картошку, варили. Искали свет, придумывали декорации. У всех было ощущение студийности. Устраивали капустники, проводили тематические вечера, пели романсы. Жили театром. За полтора года мы выпустили двадцать спектаклей — на первом импульсе, на задоре, и у театра появился репертуар.

Юлия Пугаческая — актриса, режиссёр ТПО «Пермтелефильм». Работала в театрах Кизела, Чайковского, в Пермском ТЮЗе

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