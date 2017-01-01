Открытие образовательной программы 

Поделиться

В частной филармонии «Триумф» состоялось открытие образовательной программы Дягилевского фестиваля. Первым событием программы стало исполнение оперы-притчи по мотивам книги Примо Леви «Периодическая система».

Идея создания оперы принадлежит участнице образовательной программы Дягилевского фестиваля 2018 года Елене Фроловой, ставшей лучшей студенткой-продюсером. Режиссёр и автор либретто — Ася Чащинская. Художественный руководитель и дирижёр — Джереми Уолкер. 

Поделиться

Быстрый поиск

Дягилевский фестиваль