Открытие образовательной программы
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В частной филармонии «Триумф» состоялось открытие образовательной программы Дягилевского фестиваля. Первым событием программы стало исполнение оперы-притчи по мотивам книги Примо Леви «Периодическая система».
Идея создания оперы принадлежит участнице образовательной программы Дягилевского фестиваля 2018 года Елене Фроловой, ставшей лучшей студенткой-продюсером. Режиссёр и автор либретто — Ася Чащинская. Художественный руководитель и дирижёр — Джереми Уолкер.
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