«Адвокаты, которые пытаются решить проблемы через некие связи — это реликты 90-х» Развеиваем мифы и подтверждаем факты о работе адвоката с партнером бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Иваном Хозяйкиным

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Фото: Алёна Ужегова

1 Профессия адвоката сейчас непопулярна среди молодых юристов.

Да, это так и есть. Я часто читаю лекции студентам о профессии адвоката. Если раньше, лет 10-15 назад, спросить студентов юрфака, кто хочет стать адвокатом — был лес рук. Существовал стереотип, что адвокат в уголовном праве получает кучу денег. Сейчас подавляющее большинство студентов говорят, что хотят быть арбитражными управляющими или заниматься арбитражными спорами. В последние мои визиты только два человека поднимали руки и говорили: «я хочу быть адвокатом». Причем, мне кажется, они до конца не понимают, что это за работа. Так что подавляющее большинство студентов не хотят быть адвокатами, и я считаю это абсолютно позитивным моментом. Мировоззрение в обществе меняется, из уголовно-правовых отношений мы переходим к решению вопросов в хозяйственных спорах. Это рыночная экономика. Но я всегда говорю студентам: «не забывайте, господа, что арбитражный управляющий в конце всегда может придти к адвокату».

2 Услуги адвоката по соглашению дороги для «обычного» гражданина.

Я считаю, что это абсолютно не верно. Среди адвокатов, как и в любой среде присутствует конкуренция, и цены на их услуги очень различаются. Они могут быть заоблачными, когда в дело вступает адвокат с громким именем. Гонорары у таких адвокатов другого уровня, но и клиенты тоже другие. В нашем бюро при расчете стоимости услуг используется следующая модель: мы считаем, сколько стоит час нашей работы и сколько будет трудозатрат на конкретное дело. Оплата может быть и помесячно, а может зависеть и от количества следственных действий, в которых участвует адвокат. Но мы больше ориентируемся на помесячную оплату. Этот принцип понятен и клиенту, и защитнику. Есть также практика, когда в начале обговаривается конкретная сумма гонорара, которая выплачивается за весь период предварительного следствия или рассмотрение дела в суде. Корпоративным и постоянным клиентам скидки. Хотя, на самом деле, я всегда желаю им, чтобы мы встретились в первый и в последний раз.

3 Известный адвокат может поработать бесплатно, если дело имеет общественный резонанс или оно интересно ему.

Я часто берусь за дела, бесплатно, потому что они интересны мне с профессиональной точки зрения. Это может быть интерес и чисто с юридической точки зрения, ну, и любое дело, которое имеет общественный резонанс, интересно само по себе. В этих делах и следствие может пойти немножко по-другому, и в суде оно рассматривается с оглядкой на резонанс.

4 Адвокат может отказаться от защиты человека, который в силу каких-то причин ему не приятен.

Это возможно до стадии заключения соглашения. Например, приходит человек, мы обсуждаем его проблемы, и если я вижу, что наши взгляды на дело с ним расходятся, то я не буду с ним работать. Позиции адвоката и доверителя должны быть одинаковы. Бывают случаи, что потенциальный клиент хочет какого-то фантастического результата и говорит: «непременно решите эту проблему». С таким мы тоже работать не будем. Но если адвокат уже принял на себя обязательства защищать человека, то отказаться от его защиты в дальнейшем он, я считаю, не может. Бывает, что доверитель не нравится защитнику как личность или ему не приятен состав преступления, в котором его обвиняют, например в педофилии. Один из известнейших российских адвокатов сравнивал это с ситуацией, если бы врач отказался оперировать человека, потому что он наркоман или ему неприятны его политические взгляды. В таких случаях надо уходить из профессии.

5 В адвокатской среде сильна корпоративная солидарность.

У нас есть даже Кодекс профессиональной этики адвокатов. По сравнению с другими юридическими сообществами, наше более закрытое. Бывают случаи, что адвокаты защищают своих коллег, ведь когда адвоката за что-то несправедливо наказывают, может быть создан опасный прецедент, который ударит по всему сообществу. У меня в практике таких случаев не было и, честно говоря, не очень хотелось бы оказаться в такой ситуации.

6 Все адвокаты обеспеченные в материальном плане люди

Здесь все как в бизнесе. У кого-то больше доход, у кого-то меньше. Такого, что человек приходит в профессию и сразу же получает большие деньги, нет. Я даже скажу другое: первые два, три, а может и пять лет, вы будете работать на свою репутацию, и только после этого ваше имя будет работать на вас. Это как случае со студентом и зачеткой. Хотя есть исключения, когда, например, человек приходит в адвокаты из другой сферы юриспруденции уже с именем, например, из органов внутренних дел или прокуратуры. В этом случае теоретически может быть и попроще. А когда начинаешь с нуля, не имея опыта, то первые несколько лет нужно стиснуть зубы и нарабатывать опыт, практику, клиентуру.

7 Лучшие адвокаты — бывшие сотрудники правоохранительных органов.

На мой взгляд, это все на уровне статистической погрешности. Может быть, какой-то процент из таких людей добивается успеха именно из-за опыта работы в правоохранительных органах. Но однозначным рецептом успеха это быть не может. Бывает, что выходцам из силовых структур тяжело работать адвокатами из-за профессиональной деформации, убеждения, что все виноваты. Хотя профессиональная деформация, но в обратную сторону, может быть и у адвокатов.

8 Ценность адвоката определяется наличием связей «где нужно».

Мне кажется, что такие слухи распространяют адвокаты, которые говорят, что у них есть такие связя, с целью завышения своих гонораров. В начале беседы мы вспоминали студентов, которые не хотят идти в адвокаты, потому что взаимоотношения в обществе меняются. В юридической среде — то же самое. Люди, которые пытаются решить проблему через некие связи — это реликты 90-х. Скоро их не останется.

9 Хороший адвокат — гарантия нужного решения суда

Поймите, адвокат не дает гарантию нужного решения суда, он оказывает квалифицированную юридическую помощь, за что и получает свои гонорары. Конечно, если в дело вступает адвокат с именем, у которого есть опыт, практика, то вероятность успеха может быть выше. Но, необходимо еще и определиться, что понимать под «нужным решением». Зачастую люди не понимают, что такое положительный результат. Например, человека осудили за тяжкое преступление и приговорили к двум годам лишения свободы. С точки зрения обывателей, это обвинительный приговор и проигрыш. Но человеку могли дать и пять лет. Поэтому критерии успешности от случая к случаю различаются.

10 Если дело рассматривается с участием присяжных заседателей, то больше шансов, что они прислушаются к позиции защиты.

Суд присяжных — это абсолютно позитивный момент в судебной системе. Человек, который находится в коллегии присяжных, оценивает только факты, он не углубляется в юридическую составляющую, в квалификацию действий. Вердикт присяжных часто более объективен, стороны в процессе действительно состязаются. Защита и обвинение находятся в равном положении. Присяжные — это же обычные обыватели. Как только равное положение нарушится, то они сразу это увидят, поэтому председательствующий должен поддерживать это равновесие. В таких процессах ты находишься будто на другой планете. Вердикт присяжных часто более объективен.



