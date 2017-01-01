Медведев в городе Как прошёл визит премьер-министра в Пермь, и что всё это значит

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На минувшей неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил столицу Прикамья с рабочей поездкой. Прошлый визит, который состоялся в 2016 году, был полностью посвящён промышленности. В этот раз глава правительства оценил инновационные разработки пермских компаний, встретился с предпринимателями и провозгласил Нытву территорией опережающего социально-экономического развития.

Председателю правительства показали, как работают «умные» домофоны. Дмитрий Медведев, как уроженец Ленинграда, оценил, что докладчики в Перми говорят «парадные в Санкт-Петербурге», а не называют их подъездами

Хождение по больницам

Дмитрий Медведев начал свой день в Прикамье с визита в поликлинику №2 (ул. Братьев Игнатовых, 3). Это учреждение одним из первых в Пермском крае начало работать по технологии бережливого производства, которая сегодня внедряется во всех медицинских организациях страны и является неотъемлемой частью нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, здесь реализуется региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого является повышение доступности участковых врачей.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова (которая, кстати, долгое время работала в поликлинике №2, в том числе в должности главврача) презентовала Медведеву главные проекты и достижения ведомства: электронную регистратуру, единый call-центр, инфомат, стоящий в холле поликлиники, а также познакомила с обновлённой регистратурой медицинской организации и работой кабинета ранней диагностики онкопатологий. По времени визит занял около 10 минут.

В закрытой части встречи губернатор Пермского края Максим Решетников «заявил тему, связанную с инфекционной больницей», о чём он позже рассказал в интервью телеканалу «РБК-Пермь». Дмитрий Медведев пообещал дать поручение федеральному министерству здравоохранения ускорить строительство инфекционной больницы в крае и выделить на неё дополнительные средства из федерального бюджета. «Предпроект есть, техусловия мы дорабатываем, уже понятна структура проекта. Есть серьёзное поручение премьер-министра федеральному минздраву поддержать проект», — отметил Решетников. Напомним, три корпуса инфекционной больницы на 300 мест должны быть построены в Кировском районе к 2020 году. Общая площадь объекта составит 35—40 тыс. кв. м, инвестиции — порядка 5 млрд руб.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края:

— Строительство инфекционной больницы уже несколько лет «стоит» в нашей Адресной инвестиционной программе. Но разного рода нюансы всё это время мешали нам приступить к реализации проекта. Мы, безусловно, рассчитывали на свои силы, но нужно получать дополнительные средства, если есть такая возможность. Этот объект сегодня крайне необходим.

Часть совещания с представителями бизнеса была закрытой для прессы

«Сколково» в Перми

Вторым пунктом визита Дмитрия Медведева стал технопарк «Морион Digital», где он познакомился с резидентами технопарка и передовыми цифровыми разработками.

Сейчас на территории «Морион Digital» работают АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Морион», Promobot, Napa Labs и ещё 30 компаний IT-сферы. Планируется, что за три года количество резидентов увеличится до 100.

О своих разработках премьер-министру рассказали действующие резиденты технопарка. В частности, АО «ЭР-Телеком Холдинг» участвует в нацио­нальном проекте «Жильё и городская среда», внедряя в инфраструктуру российских городов различные «умные» датчики и другие элементы промышленного интернета вещей системы «Умный город».

Помимо этого, председателю правительства показали, как работают «умные» домофоны. Благодаря современным программным решениям они способны распознавать жителей многоквартирных домов по лицам, автоматически открывать входные двери без ключа или с помощью мобильного приложения, а также помогать в поимке преступников. Сейчас «умные» домофоны активно устанавливаются и работают в Санкт-Петербурге (в городе уже установлено около 5 тыс. таких домофонов, а до конца года их будет уже более 8 тыс.).

Также свои наработки премьер-министру представила компания «Промобот». На входе в помещение компании один из роботов обратился к Дмитрию Медведеву по имени-отчеству и заявил, что они не виделись 3 года 10 месяцев 6 дней 7 часов 15 минут и 40 секунд. Председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков пояснил, что робот разговаривал с Дмитрием Медведевым на открытии технопарка в Москве четыре года назад и андроид узнал главу кабмина благодаря системе распознавания лиц.

В отдельной комнате, в отсутствие прессы, Дмитрию Медведеву показали концепт нового робота. Публичная презентация новой разработки состоится 16 апреля на ежегодной конференции Skolkovo Robotics.

В ходе визита Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми. Президент и генеральный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев рассказал премьер-министру, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждалась возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке. Как пояснил Андрей Кузяев, в реконструкцию планируется инвестировать более 700 млн руб. После завершения реконструкции на территории технопарка количество рабочих мест увеличится с 5 тыс. до 8 тыс., объём площадей — до 86 тыс. кв. м.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Безусловно, озвученные планы по созданию в Перми филиала «Сколково» — это важное решение. Но пока непонятно, как оно будет воплощаться. Будет ли это означать, что пермские компании смогут пользоваться всеми теми льготами, которые существуют для резидентов «Сколково»? Значит ли это, что наши пермские компании смогут становиться резидентами «Сколково», не выезжая из Перми?

Преференции эти для них очень важны. Особенность проектов в сфере IT-технологий заключается в том, что практически вся стоимость, которую они создают, добавленная. У них почти все доходы идут на зарплату. «Сколково» сейчас привлекает успешные стартапы именно этими особыми налоговыми режимами. Если филиал будет здесь, наши «айтишники» смогут оставаться в Перми, потому что от концентрации инноваторов зависит развитие инновационной системы в регионе.

Ставки вниз

На территории технопарка прошла встреча Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Основной темой обсуждения стала реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприниматели попросили премь­ер-министра возобновить программу льготного кредитования бизнеса, чтобы в ней могли аккредитоваться местные банки. Дмитрий Медведев заверил, что обязательно будет возобновлена программа, расширен список региональных банков и даже рассмотрена возможность снижения ставки. Он пояснил, что право на участие в программе льготного кредитования есть уже у 70 банков и до конца года общий объём таких займов для малого бизнеса должен достигнуть 1 трлн руб. Также премьер-министр отметил, что правительство РФ расширит перечень отраслей экономики, которые могут воспользоваться льготными условиями кредитования, и включит туда строительный бизнес.

Помимо этого, бизнесмены воспользовались ситуацией и поделились с премьер-министром проблемами при взаимодействии с федеральными структурами.

Богдан Бовыкин, директор компании Gimmestone, которая занимается производством каменных покрытий для ноутбуков, планшетов и телефонов, сообщил, что при отправке товара за границу его компания столкнулась со сложностями при передаче данных о посылке с таможни в налоговые органы. «Мы продаём свою продукцию уже в 120 стран мира. При экспортных отправках через «Почту России» должна применяться ставка НДС 0%. Но мы вынуждены добавлять 20% к стоимости, так как не можем подтвердить ФНС, что посылка ушла за границу», — пожаловался предприниматель и добавил, что, как только механизм передачи данных с таможни в налоговые органы начнёт работать автоматически, это увеличит в стране количество компаний, работающих на экспорт. Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов согласился с тем, что процедура подтверждения права на применение ставки НДС 0% при экспорте пока довольно сложная. По его словам, чтобы сделать «нормальный» электронный сервис, нужно внести изменения в 165-ю статью Налогового кодекса. Дмит­рий Медведев заявил, что даст такое поручение Минфину, который подготовит изменения в законодательство.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Для бизнес-сообщества визит Дмитрия Медведева — знаковое мероприятие, в рамках которого обсуждались актуальные вопросы развития предпринимательства и экономики Пермского края. Предприниматели активно включились в обсуждение проблемных вопросов, они не только указывали на проблемы, но и предлагали пути их решения. Разговор был действительно открытым и содержательным.

«Удочка» в подарок

После встречи с предпринимателями Дмитрий Медведев и Максим Решетников обсудили ряд важных для региона вопросов во время рабочей встречи. Премьер-министр ещё раз подчеркнул, что нововведения в поликлинике произвели на него хорошее впечатление.

Однако Дмитрий Медведев отметил, что в Пермском крае есть места, где не всё хорошо. «Поэтому я решил сделать региону подарок и подписал распоряжение правительства о создании в Нытве территории опережающего социально-экономического развития. Нытва — это моногород. Теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые есть в ТОСЭР. Надеюсь, что будет создано значительное количество рабочих мест, организовано производство и общая ситуация улучшится», — отметил высокопоставленный гость.

Максим Решетников поблагодарил премьера за принятое решение. «ТОСЭР — это не «рыба», это «удочка». И её эффективность уже доказана в Чусовом», — подчеркнул губернатор.

Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва» Дмитрий Медведев подписал 30 марта 2019 года.

«На сегодня подтверждена готовность по пяти проектам резидентов Нытвы, предусматривающим инвестиции на общую сумму 400 млн руб. и создание 300 рабочих мест. Пакет предложений, которые ещё обсуждаются, значительно больше. Процедура уже отработана в Чусовом, поставлена на конвейер. Сейчас надо регистрировать предпринимателей в Нытве, провести ещё ряд мероприятий. За полгода мы должны принять решение и подвести какие-то проекты к стадии реализации», — прокомментировал это решение Максим Решетников в интервью телеканалу «РБК-Пермь».

Дмитрий Теплов, председатель Пермского регионального отделения «Деловой России», директор ООО «Краснокамский РМЗ»:

— В Нытве всегда было много проектов со стороны малого и среднего предпринимательства, а новый статус позволит им стать ещё успешнее. ТОСЭР — это существенные налоговые льготы. Налог на прибыль составляет 5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, налог на имущество — 0% вместо 2,2%, налог на землю — 0% вместо 1,5%. Конечно, это очень привлекательные условия, так как, если ты работаешь на общей системе налогообложения, налоговая нагрузка очень существенна.

Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ:

— Это обычный рабочий визит высокопоставленных лиц в регион. Правда, он был довольно неожиданным. Дмитрий Медведев регулярно ездит по территориям, и чем больше эффектов будет от этой поездки, тем лучше. А они уже есть — это и финансирование значимого для Пермского края проекта строительства инфекционной больницы, и решение об учреждении в Перми филиала «Сколково». Судя по результатам и по программе визита, основная цель — развитие цифровой экономики и новых технологий в Пермском крае, а также распространение регионального опыта на другие территории. Такая программа визита и место проведения большинства встреч (площадка «Морион Digital») — большой плюс для Андрея Кузяева и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Мероприятие в очередной раз подчеркнуло его статус как одного из лидеров по развитию интернет-технологий в России.