«Моя семья в истории города» Пермяков приглашают принять участие в конкурсе семейных историй «Моя семья в истории города»

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Пермяков приглашают принять участие в конкурсе семейных историй «Моя семья в истории города»

В Перми проходит III городской исторический форум «История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису». В его рамках продолжается приём работ для участия в конкурсе семейных историй «Моя семья в истории города».

Семьям пермяков предлагается создать работы о своих родственниках, внёсших вклад в развитие нашего города и пермской промышленности. Особую ценность будут представлять работы о пермских рабочих династиях. Конкурсная работа должна содержать семейную историю, кратко, ярко и информативно описывающую судьбу ваших предков. В ней необходимо использовать документы и другие материалы семейных архивов.

Конкурсная работа должна быть выполнена в одной из номинаций: печатное издание (на бумажном или электронном носителе), созданное в виде стенгазеты, журнала, альманаха; видеофильм, размещённый в сети Интернет; сайт, размещённый в сети Интернет. Кроме того, лучшая конкурсная работа, посвящённая пермской трудовой династии (в любой номинации), получит специальный приз оргкомитета.

Победители и призёры конкурса будут определяться в трёх номинациях по трём возрастным категориям: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, от 19 лет.

Заявки для участия в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2018 года включительно на электронную почту permkrai_family@mail.ru с пометкой «История моей семьи». Работы также можно доставить по адресу: г. Пермь, ПГГПУ, ул. Пушкина, 44, каб. 311, в рабочие дни с 11:00 до 17:00, предварительно связавшись по телефону.

Организаторы конкурса — Пермская городская дума, автономная некоммерческая организация «Институт поддержки семейного воспитания», факультет правового и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).