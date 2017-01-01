Пришла пора принятия решения В Перми открываются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря

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Сегодня, 13 апреля, в краевом центре начинают работу пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря. Обратиться в любой из 16 пунктов выдачи можно будет вне зависимости от места регистрации ребёнка.

Делаем правильный выбор

Согласно действующему региональному законодательству, в Перми и крае бюджетная поддержка жителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи. Сертификат на оздоровление и отдых детей может выдаваться только по одной из установленных форм: это может быть загородный лагерь отдыха и оздоровления детей либо санаторно-оздоровительный детский лагерь.

«Формы получения бюджетной поддержки и формы отдыха в этом году остаются традиционными. Бюджетная поддержка может быть оказана в виде компенсации части расходов на оплату стоимости путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, а также в виде сертификата на оздоровление и отдых детей», — пояснили в департаменте социальной политики администрации Перми.

В департаменте также напоминают, что отправить ребёнка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно будет без получения сертификата. За бюджетной поддержкой можно обращаться с необходимым пакетом документов в организации, оказывающие услуги по отдыху детей: школы, учреждения дополнительного образования, частные организации.

Если родители решили отправить своего ребёнка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или в санаторно-оздоровительный детский лагерь, для получения сертификата также необходимо подготовить пакет документов. Выдаваемый сертификат зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

Как отметили в городском департаменте социальной политики, бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трёхкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется.

Готовим документы

Подать заявление о получении сертификата можно в любом из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. При этом стоимость сертификата будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Пакет необходимых документов можно найти на сайте администрации Перми gorodperm.ru, в разделе «Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей». Адреса пунктов выдачи сертификатов и график их работы находятся в этом же разделе.

Родителям предстоит выбрать лагерь из опубликованного реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Реестр размещается на сайте Министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru, в разделе «Социальная помощь и поддержка».

Последний шаг — покупка путёвки и передача сертификата представителю лагеря. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми идёт приём заявлений о предоставлении компенсации, который продлится до 30 июня. Подробности получения этого вида бюджетной поддержки можно также найти на сайте администрации Перми, в разделе «Социальная сфера / Семья и детство / Новости». Чтобы узнать, что включает необходимый для получения компенсации пакет документов, надо обратиться к разделу сайта «Оздоровительная кампания / Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путёвки».

В администрации Перми обращают внимание, что департамент социальной политики сменил адрес. По вопросам организации отдыха детей и их оздоровления теперь следует обращаться по адресу ул. Газеты «Звезда», 9, кабинет №11 либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.