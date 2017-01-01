Безмолвная красота В Центральном выставочном зале открылась выставка, посвящённая культуре Русского Севера

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Крайний Север, искусство и верования его коренных народов, минималистская красота его пейзажей — тема очень модная в последнее время. Ну и мы от моды не отстаём. Мы часто задумываемся: что заставляло наших предков всё время идти к верхушке глобуса, всё дальше и дальше, в пространства, в которых едва ли возможно выжить, хоть как-то существовать? Зачем они туда шли? Чтобы вылить из кружки кипяток и любоваться спецэффектом? Шли за «пушистым золотом», в поисках новых морских путей, шли по закону природы, в котором даже самое бесприютное пространство не любит пустоты? А сегодня Север уже наш, родной, и забыть о нём, о его страшноватой красоте никак нельзя.

На выставке «Русское Заполярье. Философия географии» о маршрутах русских первопроходцев стараются рассказать подробно, на стенах вывешены пространные тексты. Кто-то, наверное, мужественно их дочитывает. Но гораздо лучше о философии Севера говорят работы художников. Дизайн сегодня одержим темой «Земные пейзажи как инопланетные», и как вы думаете, что это за пейзажи? Ну конечно, Чукотка с Якутией! Наши художники знали это всегда, задолго до мировой моды. Космический дух Севера — это и есть его философия.

О ней на выставке рассказывают не только работы художников из Тюмени, Нижневартовска, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и картины московских и пермских художников. Есть работы Равиля Исмагилова и молодого пермского художника Дмитрия Пермякова, которому повезло рисовать Север в долгий полярный день: никаких вам закатов и рассветов.

«Источник вдохновения — понимание того, насколько хрупка жизнь среди суровой природы, бескрайних лесов и короткого светового дня и какая мощная сила духа эту жизнь поддерживает, — объясняют организаторы выставки. — Северный край видится художникам как бесконечные, сливающиеся с небом, одухотворённые пространства, где едва заметные цветовые нюансы белых ночей оттеняют суровые реалии жизни… Ощущение задумчивости и покоя, безмолвная простота, честность и искренность, обнажённая чистота, то есть неспособность скрыть истину».

В двух залах ЦВЗ выставлены картины и графические работы, реконструкции народного костюма и просто дизайнерские коллекции «по этническим мотивам». Костюмы украшены сложной вышивкой, народным орнаментом и очень богатым бисерным плетением.

Есть отличная керамика. Отменно хороши резные статуэтки из кости — моржовой, лосиной — и даже из бивня мамонта. В них воплощены сюжеты северных легенд о сотворении и спасении мира. Порой мы относимся к народам Крайнего Севера как к собственным индейцам: эти люди сохранили во всей первозданности древние верования и образ жизни раннего, почти доисторического человека. И человек современный, потерявшийся, одержимый желанием вернуть и узнать самого себя, так любит эти сказки и легенды!