Минздрав Прикамья получил поддержку общественности по созданию северного медицинского кластера Глава краевого Минздрава Дмитрий Матвеев побывал с рабочим визитом в Усолье и Березниках

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В ходе поездки министр здравоохранения оценил предварительные результаты проекта «Новая поликлиника», осмотрел стационар городской больницы им. Вагнера и принял участие в общественных слушаниях по вопросу объединения Усольской ЦРБ и Березниковских больниц в единое юрлицо.

Общественники задали Дмитрию Матвееву вопросы о гериатрической службе, доступности узких специалистов, медицинском обслуживании детей, доступности медикаментов на ФАПах, транспортной доступности отдельных поселений. И в итоге поддержали перспективы объединения больниц.

Глава Минздрава отдельно подчеркнул планы создания на базе Березниковской городской больницы им. Вагнера второй краевой клинической больницы, которая будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь всему северу края. Уже в середине декабря в Березниках впервые в истории города будут установлены кардиостимуляторы, которые до этого ставили только в Перми. В перспективе в Березниках планируется делать даже аорто-коронарное шунтирование.

«Задача, которую нам поставил губернатор, — обеспечить доступность медицинской помощи всему населению Пермского края. Никто не будет отрицать, что в Усолье есть много накопившихся проблем — много ветхих зданий, не хватает узких специалистов, плохое выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, огромное количество лабораторий, работу которых приходится перепроверять, — рассказал Дмитрий Матвеев. — Есть понимание, что при создании единого кластера учреждения перестанут делить пациентов на своих и чужих, будет создана единая современная лаборатория, будет налажена работа узких специалистов, дополнительно высвободится около 70 млн руб. на зарплаты врачам и новое медицинское оборудование. Очень рад, что общественность поддержала эти идеи. Теперь предстоит оправдывать это доверие».

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