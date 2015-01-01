Скованные одной целью Пермяки совершили виртуальную прогулку по малым рекам Перми

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В минувшую субботу, 23 сентября, в Центре городской культуры состоялся круглый стол, посвящённый проблеме сохранения малых рек. Активисты говорили об общественных инициативах, делились опытом, обсуждали успехи и планы реализации проектов.

Точка развития и притяжения

Одним из организаторов мероприятия выступила студентка Пермского политехнического университета Мария Лунегова, о деятельности которой мы уже не раз рассказывали на страницах газеты. Напомним, что в начале апреля этого года она со своим проектом «Новая жизнь забытой реки» вошла в число победителей номинации «Первый грант» городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В 2017 году конкурс, в числе организаторов которого выступает администрация Перми, проводился уже в 19-й раз. Отметим, в этом году в адрес конкурсной комиссии поступили рекордные 345 заявок.

В своём проекте магистрант кафедры «Архитектура и урбанистика» Пермского политеха Мария Лунегова представила своё видение преображения долины малой реки Егошихи, протекающей в историческом центре Перми, в удобное и доступное для горожан место отдыха, настоящую парковую зону. В течение прошедшего лета здесь удалось провести несколько запоминающихся благоустроительных акций, в которых приняли участие жители соседних домов, школьники и студенты. Несомненно, всем запомнился яркий фестиваль «Экология пространства», когда самые маленькие посетители Егошиха-парка под руководством опытных наставников раскрашивали во все цвета радуги установленные здесь арт-объекты — старые телефонные будки.

Со своими единомышленниками Мария Лунегова преследовала и ещё одну, не менее важную цель — привлечь внимание городских властей, жителей микрорайонов к проблемам городских рек. За месяцы упорной работы проект получил дальнейшее развитие.

Мария Лунегова, автор проекта «Новая жизнь забытой реки»:

— На полученный грант весной в долине малой реки Егошихи мы высадили 40 саженцев можжевельника и лиственницы, много цветов в клумбах, подсыпали площадку песчано-гравийной смесью, обустроили территорию лавочками, заказали и установили малую архитектурную форму в виде ажурного мостика, перекинутого через речку. В общем, постарались создать природную флору и фауну с удобствами в надежде, что горожане смогут спускаться к этому месту с ощущением единения с природой, наслаждаться тишиной и отдыхать. Думаю, нам удалось создать такую точку притяжения, своеобразный локальный парк. А после того как мы провели генеральный субботник, появилась возможность проводить и различные мероприятия. Так, фитнес-тренер Виктория Кирьянова со своей студией организовала для всех желающих занятия по фитнесу и йоге. Состоялись фестиваль «Экология. Пространство», концерт классической музыки и другие, не менее значимые мероприятия. Я уверена, что мы продолжим свою работу в рамках дальнейшего развития проекта, внесём в него определённые корректировки. К примеру, нынешним летом сделали дорожку от одного мостика к другому, но из-за дождливого лета её размыло. В будущем году в первую очередь возьмёмся за её восстановление.

В начале нынешней недели региональный координатор федерального проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов, руководители проекта «Егошиха Парк» Мария Лунегова и Артём Москалец провели совместное выездное совещание с представителями администрации Свердловского района в долине реки Егошихи. Во время него удалось достигнуть договорённости о совместном сотрудничестве в рамках дальнейшего облагораживания территории. «Всё, что сделано в этой части города, сделано руками самих жителей», — отметил Михаил Борисов. После этого состоялась ещё одна встреча в администрации Мотовилихинского района, где её участниками был составлен план действий по благоустройству территории прибрежной части реки Егошихи.

Идеи — «на-гора»!

Участники круглого стола смогли увидеть несколько презентационных материалов проектов сохранения малых рек. Презентация стала своеобразной виртуальной экскурсией по самым различным водным объектам Перми. Так, автор проекта «Серебрянский парк на Данилихе» Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, рассказал о достоинствах природной зоны участка за Серебрянским проездом, поделился возникающими при реализации проекта проблемами. Главная из них оказалась комплексной для всего города: несмотря на то что инициативных направлений достаточно много, они не находят финансового притока для своего развития. Как оказалось, нет и общей идеи, брендирования, за которыми потянулся бы бизнес.

Андрей Квиткин, автор проекта «Данилихинские горки», поделился идеями своей инициативной группы. Территория создаваемой зоны отдыха располагается в живописном месте в логу, где много горок, тропинок с виражами. В будущем она может привлечь любителей экстрима и прежде всего велосипедистов, стать местом активного семейного отдыха. До недавнего времени этот участок находился в запущенном виде, было очень много мусора. Свою активную позицию проявили студенты и школьники, которые решили организовать здесь масштабный субботник, но не простой, а в формате экологического квеста. За две недели его организаторы провели анонсную работу в социальных сетях и других доступных источниках с приглашением принять участие в этом мероприятии. Победителей и призёров соревнований по сбору мусора ожидали призы и приятные сюрпризы, а после окончания работ — велосостязания. За сбор мусора начислялись баллы: 3 балла — за пластик, 2 балла — за стекло, 1 балл — за раздельный мусор. В итоге 29 участников собрали 835 кг мусора, который предприятие «Буматика» отправило на своём транспорте на переработку.

В заключение мероприятия Мария Лунегова от лица попечительского совета строительного факультета Пермского политехнического университета (именно от него была сделана заявка проектной работы Марии на участие в конкурсе «Город — это мы») отметила всех своих собравшихся помощников, участвующих в создании Егошиха-парка, грамотами и подарками. Таковых оказалось 57 человек!

«Долины малых рек — это зелёное богатство нашего города. Среди бетона и асфальта они как оазис живой природы. Здесь можно найти краснокнижные растения, увидеть редких птиц и животных. Многие не понимают, что долины наших рек — это лёгкие города, благодаря которым мы до сих пор дышим относительно чистым воздухом. С помощью проектов, направленных на защиту малых рек, мы хотим изменить отношение жителей к экологии, привить подрастающему поколению понимание важности защиты окружающей среды. Ведь это не просто пятно на карте города — это наше общее достояние, которое можно и нужно сделать чистым и комфортным местом общения с природой», — таково общее мнение общественных благоустроителей.

Сегодня появилось очень много общественных инициатив возле городских малых рек: пермяки всех возрастов сами строят мосты, обустраивают Иву, Уинку, Данилиху, Егошиху, Мулянку. Одной из задач общественников является объединение всех существующих проектов. Это позволит создать единое парковое пространство, позволяющее гулять вдоль рек по ленточным паркам, а также иметь возможность быстро перемещаться по зелёным тропам между городскими кварталами и целыми районами на том же велосипеде: «Наведённые мосты сделают районы ближе, а горожан — душевнее».

Источник — газета «Пятница»