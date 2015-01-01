Под рёв моторов Пермские байкеры закрыли мотосезон

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В минувшую субботу несколько центральных улиц Перми оказались полностью перекрытыми для движения транспорта. Правда, случилось это с одной немаловажной оговоркой — запрет распространился не на всех его участников. Полноправными хозяевами дорог стали мотоциклисты.

Фото: Виктор Михалев

В этот день автолюбители терпеливо пропускали их на перекрёстках и ждали, когда они промчатся перед ними на своих «железных конях». Сигналы светофоров весело перемигивались всеми цветами и выдавали для самой, пожалуй, бесшабашной части дорожного движения виртуальный вечный зелёный. Такое положение вещей в Перми можно наблюдать не так часто. На этот раз повод получился самый уважительный — закрытие мотосезона у байкерского сообщества.

Большой праздник начался на площади у ТЦ «СпешиLove». По оценке его организаторов, здесь собралось около 350 мотолюбителей из Перми, Соликамска, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Чайковского и других городов Прикамья. Многие байкеры представляли известные городские мотообъединения: «Русские мотоциклисты», «Мототуристы», «Аль-Каши», «Подкаблучники», сайт «Мото59.ру».

«Мы постарались провести большие праздничные мероприятия для всех возрастных категорий горожан, любящих и уважающих мототранспорт. Главной особенностью явилось награждение мотоциклиста, который в проекте «59 маршрутов 59 региона» «закрыл» все 59 точек. Он побывал во всех обозначенных в проекте местах, зафиксировал их на фото и навигатор. При этом спидометр его Lifan200 «накрутил» больше 7 тыс. км. Зовут нашего героя Сергей Шеромов. В этот раз организаторами всей «движухи» были представители «Русских мотоциклистов» и «Мото59» (ББ, Большой, ДД, Хаммер и Энергетик)», — рассказывает известный в мире пермских байкеров Николай Энергетик Вохмянин.

Кстати, сам Энергетик имеет большой стаж вождения мотоцикла, который насчитывает уже 12 лет. За это время он успел исколесить многие дороги родного Отечества, Северной Америки, Азии и Австралии. «Неохваченными пока остаются Африка, Южная Америка и Антарктида», — говорит Николай.

Главной удачей закрытия мотосезона вновь стала организация официально согласованной колонны мотоциклистов, которой в сопровождении сотрудников ДПС удалось промчаться по центру города. «Именно колонны, а не разрозненных кучек мотоциклистов», — отмечает Николай.

Если говорить о масштабах состоявшегося на городских улицах мотопробега, то стоит представить протяжённость самой колонны: когда её авангард подъезжал со стороны ул. Окулова к площади Гайдара, её хвост только сворачивал с Коммунального моста. Мотоколонна объединила 172 байкера, не считая более десятка комиссаров, обеспечивающих безопасность её проезда.

Источник — газета «Пятница»