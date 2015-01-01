Проблемы на контроле В городском call-центре прошла очередная прямая линия для горожан

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На этот раз самой актуальной темой стала подача отопления в жилые дома. Больше половины позвонивших горожан жаловались, что в их домах по-прежнему холодные батареи. «Уже на этой неделе обещают минусовую температуру. Куда обращаться, чтобы ускорить процесс подачи тепла?» — с такими вопросами обратились пермяки к председателю Пермской городской думы Дмитрию Малютину в ходе прямой линии, которая прошла 27 сентября.

Старт запуску отопления в жилые дома Перми был дан почти две недели назад. Тогда же специалисты предупредили жителей, что подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учётом поэтапного запуска насосных станций, центрального теплового пункта и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две—три недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Однако многие из звонивших переживают, что и через три недели отопления не будет. «Я звоню по просьбе жителей сразу четырёх домов на ул. Одоевского. Мы уже везде звонили по поводу отсутствия тепла в наших домах. Несколько дней назад к нам прислали бригаду специалистов. За два дня нам всё раскопали и уехали. Мы переживаем, что начнутся дожди и процесс подачи тепла затянется на неопределённый срок», — рассказала жительница одного из домов на ул. Одоевского.

С аналогичными вопросами звонили и жители улиц Чердынской, Свиязева, Блюхера, Ямпольской и др.

Как отметил Дмитрий Малютин, вопрос централизованного теплоснабжения является сегодня особенно острым.

«На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 26 сентября, мы отдельно рассматривали этот вопрос. Из 6200 домов пока что более тысячи остаются без тепла. Ситуация действительно серьёзная. Сегодня и городская администрация, и управляющие компании, и теплоснабжающие организации усиленно занимаются этим вопросом. Мы понимаем, что жителям некомфортно в таких условиях, но в ближайшее время эта проблема решится. Все дома, где нет отопления, взяты на контроль», — пояснил Дмитрий Малютин.

Ещё одна актуальная для пермяков проблема связана с отсутствием либо низким давлением холодной воды в квартирах. «Мы много раз жаловались в управляющую компанию, что напора воды не хватает даже для того, чтобы принять душ. Некоторое время назад насос починили, и две недели напор был хороший. Сейчас опять напора нет», — жалуются жители дома на ул. Леонова.

«В таких случаях в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию и требовать, чтобы они занялись этой проблемой. Ещё один вариант — обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Я, в свою очередь, передам эту информацию в администрацию Индустриального района. Думаю, что совместными усилиями мы сможем решить эту проблему в ближайшее время», — отметил Дмитрий Малютин.

Также во время прямой линии поступил звонок с просьбой установить биотуалеты в парке им. Чехова. «Парк является любимым местом отдыха многих жителей. Там всегда гуляет очень много людей. Мы уже обращались с этим вопросом к руководству парка в прошлом году, но ничего не изменилось», — обратилась к председателю думы жительница микрорайона Гайва.

«Вопрос действительно актуальный. Причём не только для парка им. Чехова. Аналогичная проблема есть и в сквере им. Миндовского, и в других парках. Депутатский корпус уже не раз поднимал эту проблему на различных круглых столах. Сейчас порядок и содержание этого парка обеспечивает МАУК «ПермьПарк». Мы берём этот вопрос на контроль, и в ближайшее время наши операторы известят вас, когда будут установлены биотуалеты», — рассказал Дмитрий Малютин.

Пермяки обращались на прямую линию не только с проблемами, но и с благодарностями. «Я хочу сказать большое спасибо за позитивные изменения, которые происходят в Индустриальном районе. За последние годы наш район изменился в лучшую сторону. Надеемся, что наши депутаты на этом не остановятся, а мы, жители, готовы вам в этом помогать», — рассказали пермяки.

Всего в ходе прямой линии председатель гордумы принял 14 звонков. Все обращения взяты на контроль.

Источник — газета «Пятница»