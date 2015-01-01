На земельный вопрос всегда есть свой ответ В решении многих проблем теперь поможет новый городской проект «Земельный ответ»

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В Перми начал работу информационный проект «Земельный ответ», который реализуется администрацией города совместно с Кадастровой палатой Пермского края, Росреестром и Центром технической инвентаризации (ЦТИ) по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Земля — пермякам!

«Земельный ответ» — это масштабный проект, который включает в себя несколько мероприятий. В первую очередь речь идёт о выездных консультациях, которые проводят специалисты в сфере земельных отношений. Такие встречи проводятся три раза в месяц в каждом районе Перми. Здесь пермякам помогают решить вопросы, связанные с земельными участками под гаражами, дачами и индивидуальными жилыми домами, определить границы участка, а также говорят, куда обратиться, чтобы провести межевание, как зарегистрировать свою землю. Обо всём этом рассказывают специалисты департамента земельных отношений, Росреестра, Кадастровой палаты и ЦТИ.

Ещё одно мероприятие, которое проходит в рамках проекта, — открытые консультации по поводу оформления земельных участков под многоквартирными жилыми домами. На эти встречи приглашаются жители Перми, специалисты управляющих компаний и ТСЖ, которые хотят оформить в собственность земельный участок под своим домом.

Ольга Немирова, начальник городского департамента земельных отношений:

— Ежедневно к нам на приём приходят десятки людей, проблемы которых в конечном итоге сводятся к тому, что они вовремя не обратились в то или иное ведомство. Им никто не подсказал, как оформить земельный участок, куда необходимо обратиться. Поэтому разбираться в таких ситуациях порой приходится не то что «с нуля», а «с минуса», делая запросы в различные инстанции, восстанавливая утраченные документы. В рамках проекта «Земельный ответ» жители Перми могут обратиться со своими вопросами и проблемами к специалистам, получить разъяснения и информацию о последовательности дальнейших действий, шаг за шагом.

Как подчёркивают в департаменте, главная цель проекта — максимально быстро, просто и доступно рассказать пермякам о существующем земельном законодательстве, его изменениях и тех рисках, которые может повлечь за собой невнимание или нежелание гражданина решать «земельный вопрос» в соответствии с законом.

Консультации — бесплатно

Первые выездные консультации, которые состоялись в Свердловском и Кировском районах Перми, показали, что интерес к теме земельных отношений очень высокий. На встречи собрались более 100 человек.

Так, жители Свердловского района чаще всего интересовались вопросами регистрации и межевания земли под жилыми домами и гаражами, садовых участков. Пришедшим на консультацию горожанам специалисты департамента земельных отношений выдали схемы и образцы заявлений, необходимые для решения каждого конкретного вопроса, объяснили алгоритм дальнейших действий.

Жители Кировского района, узнав о проведении встречи, сами определили тематику предстоящего мероприятия. Их интересовали вопросы оформления прав на объекты недвижимости и землю под садовыми участками, гаражными кооперативами, так как на территории района под них отводится довольно много земельных площадей.

В прошедшую среду, 27 сентября, такая встреча состоялась и в Мотовилихинском районе.

Многоквартирным домам — отдельный участок

В течение нескольких лет администрация Перми проводила работу по подготовке проектов межевания территории, согласно которым каждый многоквартирный дом имеет свой собственный размежёванный земельный участок. Сейчас, когда эта работа практически завершена, у пермяков появилась возможность оформить земельный участок под домом в собственность и стать его полноценными правообладателями. Как это сделать, расскажут специалисты Кадастровой палаты и департамента земельных отношений, которые еженедельно проводят открытые консультации, посвящённые этой теме.

«В своей работе мы часто сталкиваемся с так называемыми земельными спорами, когда жители соседних домов не могут поделить одну территорию. При наличии зарегистрированного земельного участка этих споров не возникает. Именно поэтому в рамках проекта «Земельный ответ» мы решили организовать отдельные консультации для жителей многоквартирных домов. Это поможет гражданам в короткие сроки оформить собственность на землю под своим домом, начать её рациональное использование и убережёт от возможных проблем при «разделе земли» между соседями в будущем», — отметила Ольга Немирова.

Открытые консультации по поводу оформления прав на земельные участки под многоквартирными жилыми домами проводятся каждую неделю по четвергам с 15:00 до 18:00 по адресу: ул. Сибирская, 15, кабинет №007.

Не забудьте документы

Специалисты департамента земельных отношений администрации Перми подчёркивают: решить земельные вопросы гораздо легче, когда человек приходит на консультацию хотя бы с какими-то правоустанавливающими документами на землю или объект недвижимости.

Для тех, кто не успел посетить выездные консультации, на сайте городской администрации создан специальный раздел «Земельный ответ» («Деятельность» / «Городские земли» / «Земельный ответ» или http://www.gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet/). Здесь вы сможете найти алгоритмы действий, перечень документов и образцы заявлений, необходимые для решения ваших земельных вопросов.

Выездные консультации, запланированные в октябре—декабре 2017 года:

— 11 октября, 18:00 — общественный центр микрорайона Центрального (ул. Героев Хасана, 16);

— 18 октября, 18:00 — общественный центр ТОС «Акуловский» (ул. Ветлужская, 34);

— 25 октября, 18:00 — общественный центр «Совет» (ул. Борчанинова, 8);

— 8 ноября, 18:00 — средняя общеобразовательная школа №34 (ул. Маяковского, 33);

— 16 ноября, 18:00 — общественный центр посёлка Новые Ляды (ул. Крылова, 63);

— 22 ноября, 18:00 — общественный центр «Висим» (ул. Постаногова, 7);

— 6 декабря, 18:00 — общественный центр микрорайона Молодёжного (ул. Академика Веденеева, 26);

— 13 декабря, 18:00 — актовый зал администрации Индустриального района (ул. Мира, 15).

Источник — газета «Пятница»