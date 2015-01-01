Белой горе посвящается В Перми увидели свет новые книжные издания

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В нынешнем году отмечается 120-летие учреждения Свято-Николаевского мужского монастыря на Белой горе и 100-летие освящения Крестовоздвиженского собора в этой обители.

Примечательным событиям в истории «Уральского Афона» посвящены сразу несколько книжных новинок, изданных в 2017 году. Архитектор Александр Метелев собрал под одной обложкой свои многолетние мысли об истории создания главного соборного храма, реставрацией которого он занят по сей день. Книга вышла под названием «Храм Воздвижения Креста Господня на Белой горе».

Музейщик из Кунгура Ольга Ренева стала автором популярного очерка об истории монастыря, включив в свою книгу описание целого ряда белогорских реликвий, документов, хранящихся в фондах Кунгурского музея.

Только что вышел в свет фотоальбом «Возрождение Белогорья» (автор текста — Владимир Гладышев, издательство «Книжный мир»). Это документально-художественное издание включает краткий исторический очерк, хронику восстановления православного монастыря, на территории которого находятся, между прочим, четыре объекта культурного наследия. В книге представлено непростое развитие современной благотворительности, история создания некоммерческого фонда «Белая гора». Летопись возрождения доведена до наших дней, она богато иллюстрирована прекрасными фотографиями ведущих прикамских мастеров. Читатели увидят в лицах целый ряд исторических событий, происходивших на белогорской земле, и даже моменты праздничного богослужения, которое провёл в Белогорском монастыре нынешний Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, бывший тогда, в августе 2007 года, митрополитом Смоленским и Калининградским.

В творчестве Владимира Гладышева это уже не первое издание, посвящённое Белогорью. Книга «Свет Белой горы», созданная им в соавторстве с А. Кудриной-Седельниковой, отмечалась областной премией в сфере культуры и искусства, удостаивалась благодарности Патриарха Московского и Всея Руси. Со времени её выхода прошло уже 17 лет. В новую книгу автором включены ряд находок из истории православной обители, сведения о судьбах белогорских монахов, многие из которых причислены к лику святых новомучеников.

Источник — газета «Пятница»