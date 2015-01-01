С уважением к возрасту Пожилых пермяков приглашают на концерты и танцевальные вечера

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День пожилого человека имеет статус международного и отмечается каждый год 1 октября. Однако праздничные мероприятия будут проходить в течение месяца во всех районах города.

Пермяки отметят День пожилого человека вместе с группой «БА-БА-ТУ»

А у нас во дворе

Так, в Индустриальном районе праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека, состоится 3 октября в 13:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4). В программе запланированы поздравления и выступления творческих коллективов города.

Культурно-массовые мероприятия также состоятся в ТОСах, образовательных и медицинских учреждениях, на крупных промышленных предприятиях, в районном совете ветеранов.

Чествовать пожилых людей будут и на территории Орджоникидзевского района. Здесь пройдёт более 15 мероприятий: праздничные концертные программы, ретроплощадки, конкурсные программы, выставки, организованные культурно-досуговыми центрами и ТОСами.

Праздничный концерт «Душою вечно молодые» в Новых Лядах состоится в клубе «Юбилейный» 29 сентября в 16:00. На празднике выступят исполнители Дмитрий Шипырев, Оксана Коврищенко и Регина Жакова, студия танца «Тандем» и ансамбль «Завалинка».

В Ленинском районе главной концертной площадкой станет общественный центр «Энергия», где состоятся два праздничных мероприятия 11 и 19 октября, их начало — в 12:00. А семейный клуб «Счастье» проведёт праздничное мероприятие, где пожилых людей поздравят семьи с маленькими детьми.

В Кировском районе в рамках месячника, посвящённого празднованию Международного дня пожилого человека, состоится занятие по скандинавской ходьбе с пожилыми людьми на набережной, пройдёт череда мероприятий во дворцах культуры, парке культуры и отдыха «Счастье есть». Весь месяц в администрации района, территориальных отделениях Пенсионного фонда и министерства соцразвития, ТОС «Центральный» будет работать горячая линия по актуальным направлениям: благоустройство, земельные отношения, социальное развитие, пенсионное обеспечение, культура, спорт и юридические консультации. График её работы можно посмотреть в плане мероприятий.

Поиграем, погуляем

В рамках празднования Дня пожилого человека 1 и 5 октября в парках Перми состоятся развлекательные программы: на нескольких городских площадках планируется проведение концертов с участием творческих коллективов.

В парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) праздник пройдёт 1 октября. В 14:00 жителей района приглашают на профилактическую гимнастику, которая способствует улучшению самочувствия. В 14:10 музыканты ансамбля «БА-БА-ТУ» исполнят популярные песни в народном стиле, а в 15:00 музыкальную часть праздника продолжит выступление духового оркестра.

В этот же день в 13:00 большой концерт ожидает зрителей парка им. Чехова (ул. Репина, 20), а в 15:00 — сада им. Свердлова («Райский сад»). Вокально-инструментальный коллектив «Россияне» исполнит попурри из ретрохитов и песен современности: «Мой дом — Россия», «Мир непрост», «Колодец», «Мечта», «Звёздочка моя ясная» и др. В течение дня в этих парках пройдёт традиционная для этого праздника игра в лото.

День пожилых людей в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) состоится 5 октября в 17:00. Сначала у главной сцены парка пройдёт игра в лото, а уже в 17:30 оркестр представит программу «Любимые сердцу мелодии».

Кроме того, в месячник пожилого человека некоторые предприятия бытового обслуживания Перми будут предоставлять пенсионерам скидки на различные услуги. Например, в доме быта «Малахит» на ул. Мира, 23 при предъявлении пенсионного удостоверения весь октябрь можно получить 10%-ную скидку на ремонт холодильников и стиральных машин, скидку 5% — на ремонт телерадиоаппаратуры, скидку 10% — на изготовление ключей и фотоуслуги. Итальянская химчистка «Уномоменто» (по адресам ул. Семченко, 12 и шоссе Космонавтов, 111) предоставит скидку 20%. Салон «Мир красоты» на ул. Мира, 90 сделает 10%-ную скидку на мужские и женские стрижки, а салон-парикмахерская «Ваш стиль» на ул. Леонова, 60 — скидку до 50% на мужские стрижки.

Источник — газета «Пятница»