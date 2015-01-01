Мы ждём перемен! Проект преобразования набережной получил своё развитие

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Краевые власти совместно с ОАО «РЖД» создали рабочую группу для выработки предложений проекта реконструкции городской набережной.

Фото: Константин Долгановский

Во время визита в Пермь 8 сентября президент России Владимир Путин одобрил проект масштабной реконструкции городской набережной, предложенный губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. В частности, одобрен перенос железной дороги с берега Камы.

К 300-летнему юбилею Перми, который будут отмечать в 2023 году, краевые власти хотели бы разобрать действующую железную дорогу и перенаправить грузоперевозки на параллельную линию на другом берегу Камы. На освободившемся пространстве предлагается разместить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею, а также запустить трамваи.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Одной из главных задач, стоящих на повестке дня, является сохранение и развитие исторического центра города. В том числе необходимо вернуть Перми свободный выход к Каме.

Предстоящую реконструкцию губернатор Прикамья обсудил с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, который недавно побывал в Перми с рабочим визитом. Сейчас рассматриваются предложения о реализации проекта реконструкции и пропуска вагонопотоков в краевом центре и организации скоростного общественного транспорта на этих участках. Сейчас из 70 км набережной Камы, вдоль которой расположен город, обустроены лишь 2 км. Остальное пространство занято заводами и железной дорогой.

Предполагаемые изменения и реконструкция позволят пермякам получить открытый доступ к Каме. Возможно, рядом с набережной построят вторую сцену для Театра оперы и балета, а в здании Речного вокзала и вокзала Пермь I разместится экспозиция «Россия — моя история». На освободившейся территории могут быть возведены и объекты образовательной, спортивной, культурной инфраструктуры. Все варианты организации городского пространства вдоль набережной будут представлены на обсуждение общественности.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:

— Решение о переносе железнодорожных путей с набережной состоялось. Несомненно, город получит от выноса путей от реки неоспоримые плюсы. Это позволит открыть свободный доступ к набережной и создать в городе новое культурное пространство. Сейчас нам совместно с краевыми властями и ОАО «РЖД» надо чётко отработать, чтобы реализовать такой масштабный проект.

Уже сейчас можно видеть, как набережная преображается. В прошлые годы был реконструирован участок от причала №9 до спуска с Соборной площади. Отремонтированная часть уже стала местом притяжения пермяков. Мероприятия проекта «Суббота на набережной» за лето посетило более 200 тыс. человек.

Сейчас продолжаются работы около Коммунального моста. Уже полностью обновлён променад, завершается ремонт подземного перехода с ул. Попова. На стенах перехода планируется разместить портреты известных музыкантов. Также на этом участке появится восемь смотровых балконов. Участок от моста до порта «Пермь» планируется отремонтировать в следующем году.

Источник — газета «Пятница»