Поддержка и опора В Прикамье планируют шире использовать опыт старшего поколения

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В ходе своей предвыборной кампании губернатор Прикамья Максим Решетников во главу угла поставил активную работу по привлечению старшего поколения к патриотическому воспитанию молодёжи. Наши ветераны с их огромным опытом работы, активной жизненной позицией могут оказать неоценимую помощь в становлении прогрессивно мыслящих людей, сильных духовно и нравственно.

Наряду с воспитанием патриотизма и чувства долга перед своим Отечеством старшее поколение может выступить в качестве наставников при приобретении необходимых профессиональных качеств, передаче опыта, конкретных навыков. Ещё летом этого года на встрече с заслуженными врачами Пермского края глава региона Максим Решетников выступил с инициативой возродить институт наставничества.

Преемственность — успех в работе

В разговоре с медиками Максим Решетников тогда отметил, что специалистов мало привлечь — нужно их еще и удержать. Для этого краевые власти готовы обеспечивать врачей достойной зарплатой и комфортными условиями для жизни, в том числе жильем, но при этом опытные наставники должны помогать молодым врачам быстро влиться в работу в системе здравоохранения. Бесспорно, когда в больницы и поликлиники приходят молодые врачи, работа наставников особенно важна.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Молодой специалист не должен чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, да и врачи, которые десятилетиями посвящали себя работе, не должны разочаровываться в системе, уходя на пенсию. Институт наставничества обеспечит непрерывность передачи знаний внутри отрасли. Я встречаюсь с ветеранами, со старшим поколением — да там энергии зачастую больше, чем, уж извините, молодого поколения, которое к нам приходит работать.

Обеспокоенность ситуацией, сложившейся в настоящее время, в частности в медицине, подтверждает и сухие цифры статистики. Так, по результатам социологического исследования Высшей школы экономики, сегодня из профессии уходят 30-40% выпускников медицинских вузов. Только 28% молодых специалистов планируют начать работу в учреждениях здравоохранения после окончания вуза, еще 11% хотят работать в частных клиниках. 30% врачей не готовы к самостоятельной работе и предъявляемым требованиям. В то же время, в поликлиниках и больницах не хватает врачей, поэтому возникают очереди.

Сегодня в этом направлении работа набирает всё большие обороты: стартовал проект «Краевая ординатура», который призван обеспечить больницы и поликлиники региона узкими специалистами. Также по целевому приёму ежегодно в Пермском государственном медицинском университете будет обучаться 200 участковых врачей, 180 узких специалистов, 90 фельдшеров. По окончании учебы они поступят на работу в больницы и поликлиники Пермского края, направившие их в вуз. Подготовкой целевой программы по развитию наставничества в медицинской сфере на территории Пермского края уже начала заниматься рабочая группа.

Сплав опыта и молодости

Тема возрождения института наставничества ныне актуальна для самых разных сфер, ведь особое место она занимает в профессиональном становлении каждого молодого специалиста, когда происходит процесс его вхождения в трудовую деятельность, закрепление на первом рабочем месте. Этот период является одним из наиболее ответственных в жизни человека, вступающего в самостоятельную жизнь, требует особого внимания со стороны любого коллектива.

«Если говорить про систему образования, то я считаю, что институт наставничества, как существовал, так и существует. Без передачи опыта и традиций, каких-то базисных ценностей дальнейшее развитие профессии невозможно, в частности молодых педагогов в наших учреждениях», — считает директор пермской предметно-языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская.

Наверняка многие из нас, овладев профессией, с благодарностью вспоминают своих наставников и в школе, и в институте, и на производстве. «Учитель», «мастер своего дела», «мудрый наставник молодежи», «интересный, увлекающийся человек» — так продолжают говорить о своих старших товарищах, но чаще вспоминать о них.

Сергей Булдашов, председатель Пермского крайсовпрофа, председатель Общественного совета при краевом Минитерстве промышленности:

— Наставничество — очень важный элемент в любой сфере. Наставник, будь это в учебном заведении или на предприятии, важен даже не столько в профессиональном оттачивании каких-то вещей, а именно в адаптации в новом коллективе. Если мы говорим о возрождении института наставничества в нынешних условиях, то на мой взгляд это не сложный процесс, так как во всех трудовых сферах ещё остались люди, которые хорошо помнят эту систему взаимоотношений.

К сожалению, стоит признать тот факт, что не во всех предприятиях или учреждениях по достоинству оценивают опытных специалистов своего дела. Бывает, что начинают свою трудовую деятельность «молодые да зеленые», и считают, что они достаточно энергичны и образованы, а помощь и поддержка старших товарищей пущий пшик, что становится большим заблуждением, что в финале приводит к плачевны результатам. А ведь всегда считалось, что любой коллектив силен тогда, когда есть сплав опыта и молодости.

Николай Захаров, ректор Пермского института инноваций и мониторинга оценки качества образования, академик РАЕН:

— Мы стали забывать тот опыт наставничества, который у нас был накоплен в советское время. Тогда любой молодой рабочий, специалист не находился без опытного наставника. Это направление было очень развито в Пермском крае, и то, что сейчас пытаемся его возродить, безусловно, положительный сдвиг вперед. Сейчас мы увлеклись теорией в обучении, это касается и средней школы, и, особенно высшего профессионального образования, а вот практики не хватает. Говорим много про компьютерные технологии, роботы, но это все завтрашний день. Сегодня должны решать большие и серьезные задачи в воспитании подрастающего поколения и совершенствования профессионалов, а без опытных специалистов, помогающих молодым людям входить в большую жизнь, это невозможно.

Источник — газета «Пятница»