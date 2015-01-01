Клён по осени сажают Ребята приняли участие в высадке деревьев

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В конце сентября в Перми традиционно проходит осенняя озеленительная кампания. В Год экологии в посадках молодых саженцев приняли участие и школьники. Во вторник, 26 сентября, ребята из школы №1 высадили деревья и кустарники в сквере на ул. Танцорова в Кировском районе.

Фото: Виктор Михалев

Правильный подход

Мероприятие прошло в рамках акции «Прогулки с экологом». Мастер-класс по высадке саженцев провёл начальник отдела охраны зелёных насаждений управления по экологии и природопользованию Андрей Зеленин. Кроме того, специалист рассказал о пользе деревьев в промышленном мегаполисе, а также о том, какие вилы деревьев используют для городского озеленения.

Андрей Зеленин, начальник отдела охраны зелёных насаждений управления по экологии и природопользованию администрации Перми:

— В Перми проходит традиционная осенняя озеленительная кампания. Специалисты уже начали обновлять живые изгороди вдоль дорог, высадили деревья и кустарники в городских скверах. Предпочтения мы отдаём тому посадочному материалу, который вырос в Перми, так как он максимально подготовлен к нашему климату. Как правило, мы высаживаем липы, яблони, ивы, груши, вязы, клёны, пирамидальные тополя и различные кустарники. Ежегодная высадка деревьев и кустарников обеспечивает восстановление и разнообразие зелёных насаждений, улучшает эстетический облик города и оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды. Всего осенью будет высажено более 3 тыс. деревьев и кустарников.

После небольшой лекции школьники со специалистами приступили к практике. «Для посадки выкапываю яму 30—40 см в диаметре и глубиной до полуметра. На дно ямы насыпаю дренажный материал. Затем присыпаем дренаж специальной почвосмесью с удобрениями, притаптываем, ставим саженец и снова присыпаем почвосмесью», — рассказывают специалисты.

Школьники, в свою очередь, вооружившись лопатами, повторяют весь процесс. «Я уже сажал дерево вместе с другом около своего дома. Но его кто-то сломал. Сегодня мы узнали, как нужно правильно сажать деревья, и даже смогли самостоятельно посадить клён. Надеюсь, что здесь его никто не тронет и он хорошо приживётся», — рассказал Вадим Веселов, ученик третьего класса «В» школы №1.

Посади своё дерево

В ближайшее время запланирована «Прогулка с экологом» для учащихся школы №73, с которыми в пришкольном сквере планируется высадить 150 деревьев и кустарников. Кроме того, посадки пройдут в Мотовилихинском районе, улицы которого украсят 191 лиственница сибирская и 34 пихты.

Фото: Виктор Михалев

Всего же в этом году в Перми высажено более 10 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников. С 2014 года зелёный фонд города пополнился более чем 85 тыс. саженцев.

Как рассказали в администрации Перми, высадка крупномерных саженцев деревьев уже второй год производится за счёт восстановительной стоимости, то есть за счёт средств, поступивших в бюджет города за вырубку в случаях нового строительства и реконструкции объектов, а также незаконный снос зелёных насаждений. С момента принятия закона эта сумма составила более 33 млн руб. Эти средства в полном объёме расходуются только на посадку деревьев и кустарников.

Источник — газета «Пятница»