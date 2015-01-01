От решения к действию Благоустройство города находится под особым контролем депутатов

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В начале недели, 25 сентября, временная комиссия городской думы, созданная для контроля решения вопросов в сфере дорожной деятельности и благоустройства, обсудила итоги проделанной администрацией Перми работы.

В ходе состоявшегося заседания депутаты обсудили реализацию в 2017 году проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий и подходы, а также заслушали отчёт о готовности подрядных организаций к содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний период.

Во главе качество работ

Следующий вопрос повестки заседания временной комиссии коснулся реализации программы благоустройства дворовых территорий. Заместитель главы городской администрации, начальник департамента ЖКХ Сергей Романов отметил, что Пермь в целом успешно справилась с поставленными задачами. В рамках программы в 2017 году удалось благоустроить 269 объектов. Больше всего дворов приняли обновлённый вид в Свердловском и Мотовилихинском районах — 73 и 60 соответственно.

Вместе с тем депутаты обратили особое внимание на необходимость обеспечения достойного качества всех проводимых работ, тесного взаимодействия с жителями на стадии разработки планов ремонта.

«В этом году пермяки, городские и краевые власти увидели и убедились, что программа «Формирование комфортной городской среды» очень нужна для краевого центра. Я думаю, что с приходом нового губернатора подход к этой программе несколько изменится, в частности, произойдёт увеличение количества ремонтируемых дворов. При этом отмечу: многие из них в течение 30—40 лет вообще никак не обновлялись. Сейчас при встречах с депутатским корпусом горожане открыто говорят, что власти в этом вопросе наконец-то повернулись к ним лицом, слышат все их проблемы, готовы реально помочь делом. Я считаю, что на сегодняшний день эта программа является из одной из лучших в городе», — говорит председатель временной депутатской комиссии Владимир Плотников.

Кстати, большую роль в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» сыграл краевой проект «Управляем вместе», который позволил следить за качеством выполняемых работ, обеспечил обратную связь и конструктивный диалог между всеми его участниками.

К капризам погоды готовы

На вопросы временной комиссии о ходе подготовки Перми к предстоящей зиме ответил заместитель главы городской администрации, начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич.

Он положительно оценил готовность подрядных организаций в плане обеспеченности техникой и расходными материалами. «При необходимости на городские дороги и тротуары будет выходить до 307 единиц спецтехники, это совокупный машинный парк всех подрядчиков, обслуживающих пермские улицы. Помимо этого, планируется шире применять для подсыпки дорог и тротуаров современные реагенты», — отметил Анатолий Дашкевич.

В свою очередь, члены комиссии выразили общее мнение, что осенью и зимой состоянию тротуаров и парковочных карманов нужно уделять не меньше внимания, чем автомобильным магистралям.

Фото: Константин Долгановский

Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:

— По уверению городской администрации, подрядчики находятся во всеоружии, техники для выполнения поставленных задач у них достаточно. Есть уверенность, что ими будут учтены все допущенные прошлогодние ошибки и недоработки, когда в новогодние праздники город оказался не готов к внезапной атаке зимы. В любом случае мы совместными усилиями с администрацией Перми будем контролировать ситуацию, выезжать на места и не допускать любой формы проявления бездействия подрядных организаций. Особенно хочу отметить поступление для нужд города дополнительной техники для уборки и содержания дорожной сети, в частности тротуаров. Сегодня тротуары — бич нашего города, особенно его отдалённых районов. Необходимо задуматься о комфорте передвижения не только автомобилей, но и самой многочисленной части дорожного движения — пешеходов. Если дороги убирают в полном объёме, то тротуарами занимаются, как правило, частично. Будем уделять решению этой проблемы самое пристальное внимание, пора переходить от слов к реальным действиям.

Решение временной комиссии Пермской городской думы

1. Обратиться к главе города Перми с предложением определить следующие ключевые направления реализации в 2018—2022 годах программы «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий и подходы к их реализации:

* проработать качественное изменение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

* провести анализ критериев отбора (балльная система) объектов благоустройства, в том числе: определить в качестве основных критериев отбора фактическое состояние придомовой территории, количество получателей услуги, исключить из перечня объектов ветхие и аварийные дома;

* разработать инструкцию и базовые требования (типологию) к проведению работ на каждом из элементов дороги (проезжая часть, тротуар, парковочный карман), включая перечень материалов, разрешённых (рекомендуемых) к использованию по каждому элементу, требования об их соответствии национальным стандартам и сводам правил и наличии лицензии у подрядной организации на соответствующие виды работ;

* подготовить расчёт нормативной стоимости для оперативного определения затрат по комплексному благоустройству дворов на основе требований к проведению работ.

2. Сформировать реестр добросовестных и недобросовестных подрядчиков и поставщиков в целях его использования при выборе исполнителей работ.

3. В целях повышения эффективности контроля за качеством и сроками проведения работ:

* проводить проверку правильности составления смет и характеристик фактического состояния благоустраиваемой территории;

* включить в состав общественных комиссий, созданных в территориальных органах администрации Перми, депутатов Пермской городской думы и обеспечить их участие в процессах рассмотрения и отбора заявок, промежуточном контроле за ходом исполнения работ и приёмке выполненных работ;

* проводить проверки качества работ с использованием оборудования лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов МКУ «Пермблагоустройство».

4. В целях повышения ответственности участников процесса:

* систематически проводить обучение руководителей управляющих организаций (председателей ТСЖ, ЖСК, директоров управляющих компаний) для повышения уровня знаний правовой базы, знакомства с передовым опытом организации, технологии выполнения работ и недопущения коррупции при организации работ по благоустройству дворовых территорий;

* определить ответственного (специалиста) в каждом территориальном органе администрации города Перми для осуществления контроля за ходом выполнения и качеством работ.

Источник — газета «Пятница»