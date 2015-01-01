Спросили по полной На сентябрьском пленарном заседании депутаты обсудили ряд важных социальных тем

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В числе главных вопросов «пленарки» Пермской городской думы оказались внесение изменений в бюджет и готовность города к отопительному сезону.

Фото: Игорь Катаев

Тепло ли?

Отопительный сезон в Перми, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры, стартовал 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы. 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома.

Как рассказал депутатам Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, вопросы подачи тепла находятся на контроле районных властей. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца текущей недели. Он также добавил, что в среднем заполнение систем отопления и регулировка внутридомовых систем управляющими организациями занимает не день и даже не одну неделю. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Вместе с тем возникли определённые сложности с выводом котельного оборудования исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю из эксплуатации.

«Это оборудование обеспечивало теплом многоквартирные дома №27 (а, б, в, г) на ул. Докучаева. Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города. Общими усилиями городских и районных властей этот вопрос был решён, в дома запущено отопление», — сказал Сергей Романов.

Дмитрий Малютин

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Отрадно, что к 1 сентября готовность учреждений социальной сферы к приёму тепла составляла 100%. В жилой фонд тепло также начало поступать. Однако по сравнению с 2015 и 2016 годами уровень общей готовности объектов ЖКХ города к отопительному сезону снизился. Отсюда вопросы к качеству взаимодействия структур в случае возникновения аварийных ситуаций. Депутаты предложили предоставить в думу план действий ответственных служб в чрезвычайных условиях. Здесь нужна полная ясность, поскольку речь идёт о безопасности и благополучии людей.

Ущерб взыщем по полной

В рамках состоявшегося пленарного заседания депутаты одобрили изменения в городской бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Из 25 муниципальных программ в этом году в 23 внесли изменения. По словам председателя комитета по бюджету и налогам городской думы Натальи Мельник, это связано в первую очередь с образовавшейся экономией в рамках конкурсных процедур.

«Мы сегодня рассматривали поправки, которые привели к изменению параметров бюджета. Предложили ряд замечаний по тем моментам, где считаем действия администрации Перми недостаточными, и напомнили о том, что необходимо взыскать с виновных лиц ущерб, который сегодня покрывается за счёт бюджета», — отмечает Наталья Мельник.

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин также отметил, что в течение всего года в бюджет вносились изменения. Средства направляются на реализацию проектов и приоритетных задач, которые ставит депутатский корпус перед исполнительной властью.

«Например, традиционно дополнительный ресурс выделяется на новогодние праздники. Мы согласовали 10 млн руб. на дополнительную иллюминацию шоссе Космонавтов. Порядка 38 млн руб. выделено на субсидирование пассажирских перевозок на электротранспорте, в том числе в новогоднюю ночь. Плюс приобретение квартир для маневренного фонда, на которое выделено более 100 млн руб. Мы планируем купить порядка 90 жилых помещений», — говорит Юрий Уткин.

Нужна отдача

Депутаты обсудили важность работы общественных центров на территории города и планы, связанные с их развитием. Напомним, практика создания общественных центров действует в Перми с 2008 года. Сегодня в городе функционирует 39 центров, прорабатывается вопрос об открытии ещё трёх.

Изменения, которые внесли депутаты, носят уточняющий характер. Если точнее, народные избранники актуализировали порядок создания центров после принятия нового Устава Перми и изменения полномочий городской думы и администрации.

Суть остаётся неизменной. Инициаторами открытия новых общественных центров могут быть глава Перми, городские депутаты, органы территориального общественного самоуправления (ТОС). По словам заместителя председателя Пермской гордумы Алексея Грибанова, создание центров — эффективная практика поддержки общественных организаций, помещения в них получили уже 150 НКО.

Алексей Грибанов

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— На этой неделе на комитете мы обсудим эффективность общественных центров. Конечно, необходимо стимулировать общественные центры для активной работы. У нас есть центры, которые заняты с утра до вечера, а есть те, которые работают ни шатко ни валко. Поэтому мы на комитете подведём итоги эффективности. Лучшие центры получат дополнительное финансирование. Это, в принципе, достаточно недешёвое удовольствие — содержать такие центры. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы была отдача.

Источник — газета «Пятница»