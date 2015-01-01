Почему ипотека не так страшна, как кажется За семь месяцев 2017 года банки в Пермском крае выдали ипотечных кредитов на сумму почти 16 млрд рублей

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Новоиспечёнными заёмщиками, судя по данным Центробанка, стали более 11 тыс. человек. Тем не менее многие люди по-прежнему боятся ипотеки. И делают это зря, считает руководитель центра недвижимости и права «Белые ночи» Александр Каменев. Специально для газеты «Пятница» он рассказал о главных опасениях, связанных с ипотекой.

Ипотека — это кабала

Наверняка у вас есть знакомые, которые отпраздновали окончание выплат по ипотеке со словами: «Наконец-то мы свободны». К кредиту на покупку жилья многие всё ещё относятся как к неприятной и навязанной обязанности. С другой стороны, ипотека — дело добровольное, и сегодня это единственная возможность для многих россиян приобрести собственное жильё.

Ипотека — это дорого

Ипотечный заёмщик действительно переплатит банку значительную сумму. Неудивительно, ведь ипотека — это крупный и длительный кредит, но при этом с самыми низкими процентными ставками. Ещё несколько лет назад в банках можно было увидеть кредиты на покупку жилья под 14—16% годовых, а сегодня ставки составляют 8—9—10% и даже меньше. Таких низких ставок по ипотечным кредитам в России мы ещё не видели.

Ипотека доступна только богатым

Одно из самых популярных заблуждений. Опыт работы «Белых ночей» показывает, что ипотека вполне по силам людям с зарплатой 30—40 тыс. руб. Ипотека — это не инструмент для богатых, а, наоборот, подспорье для среднего класса. Среди наших клиентов, которые для покупки жилья берут ипотеку, встречаются представители самых разных профессий: это учителя, воспитатели, слесари, менеджеры и другие.

С ипотекой придётся экономить

Это, наверное, главный страх для всех, кто только думает взять ипотечный кредит или уже решился это сделать. Действительно, ежемесячный платёж по ипотечному кредиту — это большая нагрузка на семейный бюджет. Скорее всего, это даже станет самой большой статьёй расходов. В среднем платёж по кредиту составляет 15—20 тыс. руб. в месяц. Практика показывает, что с ипотекой люди начинают по-другому тратить деньги, ведут бюджет, не допускают бездумных трат. В конце концов, ипотека стимулирует зарабатывать больше. Поэтому утверждения, что с ипотекой жизнь теряет краски, а отпуск превращается в несбыточную мечту, неверны.

Потерял работу — потерял квартиру

Если у вас ухудшилось финансовое состояние, вы потеряли работу или у вас сильно урезали зарплату, то банки могут реструктурировать ваш кредит. Например, предоставить ипотечные каникулы или уменьшить сумму ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредита. Главное — не скрываться от банка и незамедлительно предупредить кредитную организацию о том, что у вас появились финансовые проблемы. В отдельных случаях это можно сделать даже заранее, если вы знаете, что попадёте под сокращение. Альтернативное решение — рефинансировать ипотеку, то есть взять кредит под более низкий процент и тем самым уменьшить долговую нагрузку.

Без первого взноса нет ипотеки

Во-первых, для одобрения ипотечного кредита не требуется документального подтверждения первоначального взноса. Во-вторых, в продуктовой линейке банков снова появляются кредиты, не требующие первоначального взноса. Конечно, в таком случае нужно быть готовым к более высоким ставкам. И наконец, первоначальный взнос можно обеспечить с помощью потребительского кредита. Специалисты в сфере недвижимости всегда помогут найти оптимальный вариант.

Банк накрутит выплаты

В банках уже давно отсутствуют скрытые комиссии и платежи. Каждый заёмщик перед подписанием кредитного договора знакомится с графиком платежей. В большую сторону, чем указано в графике, платежи измениться не могут.

Источник — газета «Пятница»