Развивай талант смолоду Современного ребёнка всё сложнее оторвать от компьютера, планшета или телефона. Сложно, но можно.

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Специально для тех, кому скучно в обычных «художках» и «музыкалках», газета «Пятница» составила список необычных и интересных мест для детского досуга.

Пойду в акробаты

Цирк — это всегда яркий и зрелищный праздник для детей любого возраста. И конечно, каждый юный зритель хоть раз мечтал попробовать себя в роли циркового артиста. В спортивно-цирковой студии «Воздух» дети могут приблизиться к этой мечте.

Здесь юные пермяки занимаются акробатикой, художественной и воздушной гимнастикой, прыжками на батуте. Под руководством профессиональных тренеров ребята разучивают спортивные элементы, которые затем вставляются в показательные номера на сцене.

Такие занятия способствуют развитию гибкости суставов, чувства равновесия и координации движений, формированию красивой осанки, грации, а также повышают физическую выносливость.

Помимо спортивного направления в «Воздухе» есть дополнительные развивающие занятия по рисованию и вокалу. Кроме того, в этом году в студии появилась «продлёнка» для детей первых-вторых классов.

Ещё одной особенностью студии является то, что приходить сюда можно всей семьёй. Пока дети осваивают цирковые жанры, родители могут позаниматься в тренажёрном зале или посетить занятия по фитнесу.

В студии могут заниматься дети от четырёх лет. Стоимость 13 занятий — 2400 руб., стоимость девяти занятий — 1600 руб. Также предоставляются скидки при посещении сразу нескольких направлений.

Дети на кухне

Кулинарное искусство сегодня интересует не только взрослых. Дети с удовольствием познают секреты приготовления пищи и всегда с аппетитом дегустируют блюда собственного приготовления.

Юных шеф-поваров всегда рады видеть в кулинарной студии «Семейные традиции». Четыре раза в месяц здесь проходят мастер-классы, во время которых дети готовят блюда разных стран мира. Ребята всё делают своими руками. Если готовят пиццу, пасту или лазанью, то сначала замешивают тесто, затем раскатывают его скалками или на тестораскатывающих машинках, готовят соус, а в конце собирают воедино всё блюдо.

Перед тем как приступить к практике, детям дают немного теории: повар и его помощник рассказывают о правилах обращения с кухонными принадлежностями, об истории блюда, которое они будут готовить. Только после этого юные шеф-повара приступают к практике — готовят настоящий кулинарный шедевр, которым потом могут угостить родителей, похваставшись своими успехами и показав свою самостоятельность.

Посещать мастер-классы могут дети разного возраста, начиная с четырёх—пяти лет (в присутствии родителей).

Кроме того, в рамках кулинарного мастер-класса можно организовать детский день рождения. Мероприятие рассчитано на три часа. За это время ребята успевают приготовить праздничный обед или ужин и продегустировать то, что приготовили все вместе.

Стоимость такого мероприятия — от 8000 руб. В эту стоимость входит покупка продуктов, аренда студии на три часа, работа с детьми повара и помощника повара, вся необходимая посуда и кухонный инвентарь.

Стоимость мастер-классов по расписанию составляет 800—850 руб.

Как стать балериной

Увидеть свою дочь порхающей на большой сцене в изящных пуантах и пышной пачке — мечта многих мам. Именно поэтому хореографические секции и кружки не теряют своей актуальности.

Кроме развития физических способностей занятия в балетном классе дисциплинируют, воспитывают трудолюбие, терпение и выносливость.

В студии маленьких балерин Chudi Dance девочки постигают основы хореографии, участвуют в постановке танцевальных номеров, изучают актёрское мастерство. По словам педагогов студии, как только девочки начинают танцевать, они визуально меняются: формируется правильная осанка, грациозность, походка становится легче.

Юные балерины занимаются по особой методике, которая призвана сформировать у девочек интерес к танцу и сломать стереотип, что балет — это только боль и слёзы. «Мы не выращиваем балерин, мы стараемся сделать так, чтобы девочка любила танец, а он её», — поясняет руководитель студии Дарья Чудинова.

Посещать занятия могут девочки с полутора лет. Стоимость четырёх занятий в месяц — от 1800 руб. Стоимость индивидуального занятия — 800 руб.

Кисти в руки

Если же ваш ребёнок проявляет интерес к краскам, кисточкам и карандашам и не упускает возможности оставить свой шедевр на обоях, самое время познакомить его с изобразительным искусством.

В студии детского творчества «Галерея» юные творцы в увлекательной игровой форме узнают свойства различных художественных материалов и учатся использовать их в своих работах. Мольберт, мелки, акварель, гуашь, пастель, пластилин, скотч — это лишь малый набор средств юного художника.

Занятия в «Галерее» помогут развивать творческие способности детей, чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, воображение. Помогут в формировании организационно-управленческих умений и навыков: планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, содержать в порядке своё рабочее место. Кроме того, рисование способствует улучшению моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера.

Все занятия проводят опытные педагоги, владеющие методикой индивидуальной работы с детьми.

Кроме занятий по изобразительному искусству в студии работает класс общего музыкального развития «Семинотик». В музыкальном классе дети развивают слух и чувство ритма, занимаются вокалом, осваивают нотную грамоту. Занятия проходят в виде увлекательных музыкальных игр.

В изостудии занимаются дети от трёх до 10 лет, в музыкальном классе — от четырёх до семи лет. Чтобы ребёнку было проще освоиться в новых условиях, родители могут присутствовать на первых занятиях. Несколько раз в год в студии проходят открытые праздничные выставки и музыкальные выступления с участием детей.

Стоимость одного занятия в классе изостудии — 300 руб., в музыкальном классе — 200 руб.

Волшебная глина

Учёные давно доказали, что хорошо развитые мелкие движения пальцев влияют на умственные способности детей, а также на развитие речи. Так что лепка из глины не только увлекательное, но и очень полезное занятие. Кроме того, это ещё отличная возможность развить усидчивость и внимательность к деталям. Такой навык, безусловно, пригодится в школе.

Студия керамики ручной работы Esta Studio приглашает на свои занятия ребят от пяти лет и старше. «Бывает, что и четырёхлетние приходят со старшими братьями и сёстрами. Но тогда родители помогают им — лепят вместе. Родители вообще иногда остаются в студии, но сидят в отдельной комнате, пьют чай, а иногда и сами лепят», — рассказывает керамист студии Ольга Богданова.

На занятиях дети узнают, что такое глина и как создаётся керамика. Опытные керамисты рассказывают и показывают им весь процесс. Ребята делают и посуду (тарелки, кружки), и какие-то небольшие скульптуры: подсвечники, животных, панно и др.

«От 10—11 лет мы учим работать за гончарным кругом. Раньше за него садиться не стоит: нужны окрепшие мышцы, иначе с куском глины особо не справиться и полноценного занятия не получится. Лепить можно вообще самым маленьким, просто с возрастом работы у ребят становятся более технически точными и аккуратными, а так можно и малыша посадить, дать ему кусочек глины и инструмент, и он сможет слепить колобка и лепёшку», — отмечает Ольга Богданова.

Занятие в детской группе стоит 500 руб., индивидуальное занятие — 700 руб.

Источник — газета «Пятница»