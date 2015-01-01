Эффективная работа Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» признали одним из лучших в стране

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В начале нынешней недели председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил благодарственное письмо в адрес Пермского регионального отделения, в котором поблагодарил за успешную работу в лице его лидера Николая Дёмкина.

Дмитрий Медведев и Сергей Неверов поблагодарили Николая Дёмкина за высокие результаты

«Рассчитываю, что вы приложите максимум усилий для выполнения предвыборных наказов избирателей, сделаете всё необходимое для реализации социального и экономического потенциала края, повышения уровня жизни людей», — отметил Дмитрий Медведев.

В региональном отделении партии рассказали, что во время предварительного голосования по выборам губернатора Пермского края её представители собрали сотни наказов и предложений в программу развития региона от жителей всех муниципальных районов. Сегодня работа по обработке наказов продолжается.

С успехом на прошедших выборах губернатора Прикамья пермяков поздравил и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов: «Итог голосования — это свидетельство доверия со стороны жителей к партии «Единая Россия», а также результат эффективной работы регионального отделения по решению повседневных проблем граждан и организации избирательной кампании».

Напомним, по итогам единого дня голосования «Единая Россия» в Пермском крае получила беспрецедентное число мандатов на муниципальных выборах: их взяли более 76% кандидатов, выдвинутых партией. Всего замещалось 515 мандатов представительных органов. Ранее результат муниципальных выборов для единороссов не поднимался выше отметки 64%.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Закончилась одна кампания, и скоро начинается другая, не менее сложная. В марте 2018 года нас ждут важнейшие выборы для страны — президентские. А в единый день голосования, в сентябре 2018 года, в Пермском крае будет замещено более 2 тыс. мандатов в муниципалитетах. С ноября мы начинаем подготовку к столь масштабным выборам в регионе. Многое уже удалось наладить в работе регионального отделения партии для достижения высоких показателей, будем закреплять успех и брать новые вершины.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Источник — газета «Пятница»