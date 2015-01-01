По следам царской династии В Ныробе провели традиционные «Романовские дни»

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В прошедшие выходные, 16 и 17 сентября, в Чердынском районе состоялись традиционные «Романовские дни». Одним из главных событий мероприятия стало открытие в посёлке Ныроб нового современного музейного центра, посвящённого памяти боярина Михаила Романова, дяди первого русского царя.

«Романовские дни», ставшие доброй традицией в культурной жизни Чердыни и Ныроба, неизменно собирают большое количество любителей истории, туристов, паломников. Чердынская земля тесно связана с историей династии Романовых.

В 1601—1602 годах в этих местах находился в заточении Михаил Никитич Романов, родной дядя первого царя из династии Романовых. Он был выслан из Москвы по указанию царя Бориса Годунова в деревню Ныробка, где в то время было всего шесть дворов. Узника поместили в глубокую яму, где он и скончался, просидев почти год. Место заточения боярина Романова почитается верующими с XVII века. Помолиться в яме — темнице Романова стремились паломники разных мест русской земли. Оковы мученика хранились в каменной гробнице Богоявленской церкви в Ныробе. Со временем они стали святыней Ныроба.

История пребывания боярина Романова на древней пермской земле, история почитания его памяти стала одной из наиболее важных в летописи Прикамья.

Новый музейный центр является важной составляющей в развитии регионального туризма: маршрут, посвящённый истории царской династии, сегодня пользуется большой популярностью.

Сразу после открытия центра в его здании состоялся круглый стол «Культурный туризм как фактор территориального развития», собравший представителей муниципалитетов Пермского края и региональных туроператоров.

Торжественные мероприятия продолжились в Романовском саду, где состоялся крестный ход и спектакль народного театра на ландшафте, представившего историю ныробского узника.

Новая экспозиция начала свою работу в рамках проекта «Чердынь — тайна вечная…» программы краевого министерства культуры «Пермский край — территория культуры».

Источник — газета «Пятница»