Пермь — «город в лесе» Горожане отметили День пермских лесов

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В краевом центре День работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября, встретили в прошедшую пятницу большим городским праздником в Черняевском лесу. День пермских лесов приурочили не только к Году экологии в России, но и к 15-летию пермского лесничества.

Фото: Виктор Михалев

В праздничных мероприятиях приняли участие люди, чья работа связана с уходом за городскими лесами, с их охраной и рациональным использованием, а также все те, кто с любовью и уважением относится к нашему зелёному богатству.

Помнить о природе

С 2008 года правительство России посвящает каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание общественности. Так, 2017 год стал Годом экологии. Его основной задачей является возможность пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в нашей стране с каждым годом принимает всё более глобальные масштабы. Поэтому всероссийская акция несёт серьёзное напоминание об угрозе экологического бедствия, проводимые мероприятия наверняка позволят изменить экологическую обстановку к лучшему не только в нашей стране, но и во всём мире.

Создание комфортной и безопасной среды проживания стало экологической идеологией крупных агломераций. В Перми городские леса придают уникальный, неповторимый облик огромному мегаполису: они не только зелёным кольцом окружают город, но и отдельными массивами располагаются в жилых кварталах. Городские леса как гарант благополучия окружающей среды занимают основное место в формировании экологии нашего города. Перми в этом отношении повезло. Сегодня Пермь — один из самых зелёных городов России. Леса занимают почти половину городской территории (около 37,9 тыс. га) — таким богатством не обладает ни один другой город страны. Зелёное кольцо вокруг города позволяет ему соответствовать международному тренду «города в лесе», а «не леса в городе».

Откроем мир леса

Визит-центр особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», который открылся два года назад, представляет собой место, где у каждого посетителя есть возможность получить информацию об этой природной территории, проложенных экологических тропах, обустроенных местах отдыха. Состоявшийся здесь в минувшую пятницу День пермских лесов стал своеобразным знакомством с самым большим лесным массивом в черте города.

Его гостями стали более 150 учащихся пермских школ №44, 132, гимназии №31, а также сотрудники краевого МЧС и группы предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания». Программа мероприятия оказалась весьма насыщенной и разнообразной. На площадке комплексного места «Золотые пески» состоялось сразу несколько круглых столов с участием представителей научного сообщества, работников лесного хозяйства. Выступали специалисты отдела лесов и ООПТ, управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Одними из главных тем разговора были «Друзья Черняевского леса», «Городские леса: история и особенности управления лесами», «Леса — это интересно!».

Фото: Виктор Михалев

Школьники во время мастер-классов, подготовленных старшим мастером Верхне-Курьинского лесничества Алексеем Сретенским и лесничим Нижне-Курьинского лесничества Геннадием Васильевых, познакомились с секретами посадки деревьев и изготовления гнездовий для птиц. Лесничий Черняевского лесничества Вадим Саначев провёл экскурсии для младших школьников в визит-центр ООПТ, познакомил с интересными и любопытными фактами из жизни лесного мира.

Напомним, в 1981 году Черняевскому лесу был присвоен статус ООПТ, кроме того, он имеет рекреационное значение. На территории леса расположен Центральный парк культуры и отдыха «Балатово», основанный 1 февраля 1967 года. Его площадь составляет 19 га , общая площадь леса — 689,9 га . Основные породы деревьев, произрастающих в Черняевском лесу, — сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, также представлены берёза, ольха и осина. Здесь произрастает несколько типов леса: сосняк-зеленомошник, елово-сосновый кисличник, сосново-берёзовый лес, березняк пойменный, ельник и многие другие.

По территории леса протекает сразу несколько ручьёв — естественных водотоков, включая ручьи Светлый и Костянка. В нём располагаются четыре лесных пруда, встречаются заболоченные участки (ольховое и реликтовое болото). В водоёмах Черняевского леса обитают караси и карпы, утки, встречаются ондатры. Орнитофауна представлена тремя видами дятлов, встречаются сова-неясыть, ушастая сова, чёрный коршун, ястреб-тетеревятник, канюк, рябчик, выпь болотная. Из животных помимо белок при определённом везении можно встретить ласку, куницу, лису, зайца, крота, горностая, ежа, бурозубку.

Лес открывает тайны

Наибольший интерес у гостей праздника вызвала экскурсия по маршруту комплексное место «Золотые пески» — поляна «Лесная чаша». «Золотые пески» — одно из любимых мест отдыха горожан в Черняевском лесу. Здесь находится пруд с обитающими в нём утками, протекает ручей Светлый. Его протяжённость — 500 м . «Ручеёк, ручеёк под тобой бежит. Ты как ниточка идёшь. Неширок ты, ручеёк, неглубок. Ручеёк, ручеёк, ты бежишь…» — такое четверостишие встречает отдыхающих на стенде перед прудом.

Фото: Виктор Михалев

Поляна «Лесная чаша» полностью оправдывает своё название: она словно блюдце или чашка, поросшие по краям соснами. Происхождение этого места неизвестно, мнения учёных и специалистов разделились. По одной из версий предполагается, что поляна такой вид получила в результате карста, удивительного явления природы. Оно связано с растворением подземными водами горных пород, в результате чего образуются подземные пещеры, полости, ходы, колодцы, подземные реки, воронки. По другой версии, поляна «Лесная чаша» имеет антропогенное происхождение. Возможно, здесь когда-то были хозяйственные постройки или котлован, напоминанием о котором и является такое понижение на почве. Ох, сколько же ещё тайн и загадок хранит Черняевский лес!

Берегите и любите лес!

В одной из экскурсий прошедшего Дня пермских лесов принял участие и корреспондент нашей газеты. На импровизированном привале на вопросы ответил лесничий Черняевского лесничества Вадим Саначев.

— Насколько большой популярностью пользуется у жителей и гостей города Черняевский лес?

— По нашим данным, в летний период только через входную группу в микрорайоне Парковом, на ул. Подлесной, через лес проходят в выходные дни ежечасно до 300 человек. В других входных группах — 100—150 человек. В будние дни, конечно, меньше. Но и это количество — очень большая нагрузка для Черняевского леса, ведь в нашем лесничестве работает всего восемь лесников. После создания визит-центра с дежурным лесничим два года назад мы начали предоставлять населению ещё более широкий спектр услуг. Наш визит-центр, расположенный на пересечении улиц Подлесной и Пожарского, представляет собой место, где посетители могут получить самую разнообразную информацию о Черняевском лесе. Лесничий может рассказать об экологических маршрутах, пикниковых местах отдыха, обустроенных в городских лесах, а также об особо охраняемых природных территориях, об истории Черняевского леса, о его обитателях, особенностях флоры и фауны.

— Проблем в работе, наверное, у вас не счесть?

— А вот и нет, жалоб от меня не услышите. В своём распоряжении мы имеем автомобиль повышенной проходимости, трактор-экскаватор, своей штатной численностью выполняем плановые работы по благоустройству, охране леса от пожаров и разного рода нарушений, создаём ландшафтные культуры, проводим другие комплексные мероприятия.

— Какие самые популярные у пермяков места посещения в Черняевском лесу?

— Пожалуй, комплексные места «Золотые пески» и «Лесная чаша» в микрорайоне Парковом, «Солнечная поляна» с пикниковой зоной на пересечении улиц Встречной и Подлесной, площадки для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья со стороны улицы Братьев Игнатовых. Особенно хотел бы выделить «Лесную чашу», расположившуюся за прудом. Там установлена сцена, на которой организуем самые разные праздники, музыкальные тематические конкурсы.

— Интересно, а сколько вообще тропинок в лесозоне?

— Ух, сложно сказать. У нас около 15 км благоустроенных дорожек, 10 км лыжных трасс, 3 км дистанции тропы здоровья, 2 км велодорожек.

— Как обеспечивается экологическая безопасность лесной территории?

— Ежегодно мы обрабатываем нашу территорию специальным раствором вдоль пешеходных дорожек и лесных троп от клещевой активности. В этом году такую обработку провели два раза на площади 255 га из имеющихся 700 га общей территории. В предновогодний период усиливаем охрану леса от незаконных порубок хвойных пород, также обрабатываем деревья специальным составом. С населением ведём беседы и предупреждаем, что в случае порубки деревьев праздник может быть омрачён, так как в тёплом помещении они начнут издавать неприятный запах, от которого ещё долгое время придётся избавляться. А в случае изобличения в таком правонарушении в отношении виновных может быть возбуждено уголовное или административное дело. Хочу отметить, что у нас особо охраняемая природная зона, и штраф за незаконную порубку деревьев в пять раз превышает штраф за их порубку в обычном лесу. Удивительное дело, но за четыре года моей работы здесь не было выявлено ни одного случая браконьерства. Радует, что у нас большая общественная активность в вопросе контроля правопорядка. Люди, которые живут поблизости от Черняевского леса, ежедневно совершая тут прогулки, остаются очень бдительными и сами пресекают любые нарушения.

— Близость города к лесу манит горожан провести немного свободного времени на свежем воздухе. Многие жители имеют привычку наведываться в лес на пикник. Можно ли разводить огонь в Черняевском лесу для такого времяпрепровождения?

— Разводить костры запрещено, но можно воспользоваться стационарными мангалами. Для пикников у нас предусмотрено пять мест: это специальные зоны в комплексах «Золотые пески», «Солнечная поляна», за ДКЖ, в районе ул. 1-й Ипподромной и в районе парка «Балатово». Так что приходите и отдыхайте с друзьями, семьями, но не забывайте, что при себе необходимо иметь ёмкость с водой для тушения огня или углей перед уходом из леса.

Источник — газета «Пятница»