Космический юбилей В НПО «Искра» отметили 110 лет со дня рождения Михаила Цирульникова — основателя и первого главного конструктора завода

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В торжественном мероприятии, посвящённом круглой дате, принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона поздравил ветеранов и сотрудников предприятия и передал в музей НПО «Искра» высшую награду Федерации космонавтики России — орден Сергея Королёва.

Почётная награда за активное участие в реализации прикладных направлений космической деятельности была присуждена Михаилу Цирульникову посмертно. Однако память о его профессионализме, трудолюбии и работоспособности до сих пор вдохновляет сотрудников на новые достижения.

Легенда ракетостроения

Михаил Цирульников — личность легендарная не только в масштабах Пермского края: его имя неразрывно связано с отечественной космонавтикой. 26 декабря 1955 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на специальное конструкторское бюро №172 (СКБ-172) артиллерийского вооружения Пермского завода им. Ленина были возложены работы по созданию образцов ракетной техники. Главным конструктором СКБ-172 в то время был Михаил Цирульников. Именно ему выпала сложная задача стать организатором совершенно нового направления работ по созданию твердотопливной ракетной техники.

В частности, именно Михаилу Цирульникову принадлежит огромная заслуга в создании маршевых ракетных двигателей первой отечественной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2 (РС-12), а также ракетных систем и комплексов. Эти работы он вёл вместе с главными конструкторами Сергеем Королёвым, Петром Тюриным, Игорем Садовским.

По воспоминаниям друзей и близких родственников, на первое место Михаил Цирульников всегда ставил труд, работу на благо общества и Отечества. В одном из своих интервью он говорил: «Нужно воспитывать чувство долга, чтобы ни один час не был потрачен вне интересов страны. Если у конструктора появилась мысль, он должен думать и думать только об этом, не считаясь со всем остальным».

Коллеги отзываются о нём как о профессионале своего дела и человеке с большой буквы. Юрий Лузенин отработал на предприятии 55 лет. «Я пришёл на завод им. Ленина со студенческой скамьи и сразу окунулся в творческую, созидательную атмосферу коллектива под руководством Михаила Цирульникова. Это уникальный человек, который был до фанатизма предан своему делу. Он обладал огромным запасом энергии и заряжал ею окружающих людей. Когда мы только начинали работать над нашими проектами, у нас не было ни знаний, ни опыта, ни материалов. Мы практически начинали с нуля. То, что мы на тот момент делали в ракетной отрасли под его руководством, было сделано впервые в Советском Союзе. Без Михаила Цирульникова мы бы не смогли достичь таких результатов», — вспоминает ветеран предприятия.

Пермский космос

Сегодня продукция НПО «Искра» на 60% состоит из ракетно-космической техники, 33% — газоперекачивающие агрегаты, 5% — компрессорное оборудование, 1% — оборудование для нефтеперерабатывающих отраслей и продукция общетехнического назначения. Основные потребители продукции, выпускаемой предприятием, — нефтегазодобывающие и газотранспортные компании: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Новатэк», «Роснефть».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Сегодня, когда говорим НПО «Искра», мы понимаем, что это одно из ведущих предприятий края по внедрению новых тематик: лидер твердотопливного ракетостроения, лидер, который сегодня создаёт новый кластер «Композиты Прикамья», который активно работает не только по гособоронзаказу, но и по гражданской тематике. Безусловно, когда предприятие достигает таких высот, очень важно не забывать об истоках. Истоки «Искры» как раз в энергии Михаила Юрьевича Цирульникова. А главное, именно он в последующие годы заложил инженерную школу в Прикамье.

Сегодня НПО «Искра» является якорным предприятием создаваемого кластера «Композиты Прикамья».

Сотрудники предприятия уверены, что лучшей памятью Михаилу Цирульникову является поддержание в НПО «Искра» той атмосферы творчества, которую он создал при жизни.

Он всегда с интересом работал с молодёжью, не боялся поручать молодым специалистам сложные задачи, воспитывал из них профессионалов. Именно поэтому на предприятии ежегодно проводятся научно-технические конкурсы имени Михаила Цирульникова, позволяющие вовлекать в процесс создания образцов новой техники настоящих профессионалов отрасли, которой он посвятил свою жизнь.

Источник — газета «Пятница»